Búcsút inthetünk a kedvenc olasz tésztáinknak? Súlyos ellátási gondokat okoz a kamionossztrájk

Válságba került az olasz tésztagyártás, miután a dél-olaszországi kamionossztrájk elvágta a gyárakat az alapanyag-ellátástól. A nagy múltú Rummo tésztagyár már fel is függesztette a termelést, miközben az élelmiszer- és üzemanyaghiány egyre több régiót érint - számolt be a Reuters.

A dél-olaszországi Campania régióban működő Rummo tésztagyár kedden bejelentette, hogy kénytelen volt leállítani a termelést, mert teljesen kifogyott az alapanyagokból. Cosimo Rummo vezérigazgató a La Repubblica napilapnak elmondta, hogy a szomszédos Puglia régió szinte összes nagy tésztagyártója hasonló nehézségekkel küzd. Campania, Puglia és Szicília együttesen az olasz tésztagyártás fellegvárának számít. "Ez azt jelenti, hogy az olasz tésztatermelés jelentős része leállt vagy a leállás szélére került" – fogalmazott a cégvezető.

A Molise régióban működő La Molisana szintén jelentős termeléscsökkenésről számolt be, miután kénytelen volt felélni búza- és daratartalékait. Az olasz malomipari szövetség, az Italmopa már a múlt héten figyelmeztetett, hogy a sztrájk elhúzódása esetén egyre több gyár kényszerülhet leállásra, ami a teljes ellátási láncot veszélybe sodorhatja. Az olasz tésztaipar tavaly 13,5 milliárd eurós árbevételt ért el.

A válságot az váltotta ki, hogy a kamionosok a múlt héten útlezárásokkal bénították meg Szicília és Dél-Olaszország közlekedését, tiltakozva az elszálló üzemanyagárak és a megélhetési költségek növekedése ellen. A munkabeszüntetés következtében a szupermarketekben áruhiány alakult ki, a benzinkutaknál pedig hosszú sorok várakoznak.

Az olasz kormány egy több mint 150 millió eurós támogatási csomagot ígért a fuvarozóknak. Edoardo Rixi infrastruktúráért felelős miniszterhelyettes kedden, a szállítmányozók képviselőivel folytatott egyeztetést követően bejelentette, hogy a támogatás hamarosan elérhetővé válik. Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya emellett a biztonsági intézkedések szigorítását is tervezi, miután a hétvégén Milánóban és más észak-olasz városokban az infláció elleni tüntetések zavargásokba torkolltak.