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Gazdaság

Megmozdult a devizapiac: felemás napot zárt a magyar fizetőeszköz

Pénzcentrum
2026. október 19. 19:41

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 362,94 forintról 363,16 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 361,38 forint és 363,86 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 392,13 forintról 391,92 forintra csökkent, míg a dolláré 323,18 forintról 324,05 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1230 dollárról 1,1208 dollárra változott.

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Tovább gyengült hétfő délután a magyar tőzsde, miközben Európa vezető részvénypiacain is az eladók voltak fölényben.
Címlapkép: Getty Images
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