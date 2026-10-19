A miniszterelnök az Országgyűlésben ismertette a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által összeállított költségvetésének főbb irányait
Megmozdult a devizapiac: felemás napot zárt a magyar fizetőeszköz
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 362,94 forintról 363,16 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 361,38 forint és 363,86 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 392,13 forintról 391,92 forintra csökkent, míg a dolláré 323,18 forintról 324,05 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1230 dollárról 1,1208 dollárra változott.
Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
Magyar Péter bejelentette, hogy a jövő évi költségvetés egyik legjelentősebb intézkedéseként tizenkilenc év után, egy lépésben megduplázzák a családi pótlékot.
Hiába hozta haza a Tisza az uniós pénzeket, akadoznak az önkormányzati beruházások: hova lett a pénz?
Több önkormányzati beruházás akadozik a TOP Plusz programban. Brüsszelben a támogatások felhasználásának és a fejlesztések megvalósításának gondjairól beszéltek.
A 2026 tavaszán megválasztott új kormány határozottan támogatja az eurózónához való csatlakozást, célja pedig a maastrichti kritériumok 2030 körüli teljesítése.
Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Mutatjuk, melyek voltak a hét legolvasottabb és legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon 2026. 42. hetében.
Hétfőn 13 órától ismerteti Magyarország 2027-es költségvetésének alapjait Magyar Péter.
Megszólalt Magyar Péter: rémes szankciót törölhet el az EU Magyarországgal szemben - rengeteg pénzről van szó
A miniszterelnök szerint év végéig meglehet a megállapodás a napi 1 millió eurós migrációs büntetésről.
Meredeken emelkedett a nyersolaj ára pénteken, miután a Hormuzi-szorosban sorra hajtottak végre akciókat az irániak.
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
Ezért nagyon necces az euróbevezetés Magyarországon: olyan skatulyában vagyunk, amiből nehéz lesz kikecmeregni
A probléma az, hogy a növekedési tartalékaink kimerültek az előző pár évben. Ahhoz, hogy ebből kijussunk, ahhoz nem elégséges, és nem is szükséges az euro-csatlakozás.
Éles vitát váltott ki az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján a szén-dioxid-kibocsátás árazásának kiterjesztése.
A BÉT részvényindexe, a BUX 969,69 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 144 454,77 ponton zárt csütörtökön.
Az Európai Unió egy új, elrettentő erejű kereskedelmi védelmi eszköz kidolgozásába kezdett
Meglepő számok érkeztek a bérekről: ennyivel nőtt a magyarok fizetése, már 740 ezer felett a bruttó átlagkereset
A nettó átlagkereset már közel 520 ezer forint, a bérek reálértéke pedig 8,6 százalékkal nőtt egy év alatt.
Az euró és a svájci frank drágult, a dollár viszont olcsóbb lett a forinthoz képest péntek reggel.
Ha eurót szeretnénk, akkor a csatlakozás előtti néhány évben egyszámjegyű béremelkedésben kell gondolkodni.
A szervezet a társadalmi egyeztetés keretében hivatalosan is benyújtotta javaslatait a Pénzügyminisztériumnak.
Bár tavasz óta érezhetően javult a kormány és a bankszektor viszonya, a hitelintézetek most már konkrét lépéseket várnak a döntéshozóktól.
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300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
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Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
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Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
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Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.