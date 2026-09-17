Mi a szifilisz? A szifilisz tünetei, terjedése, kezelése és a szűrés lehetőségei

A szifilisz kezelése ma már antibiotikummal megoldható, ám a szifilisz tünetei, így maga a szifilisz betegség is könnyen észrevétlen maradhat. A hosszú távú következmények viszont súlyosak, ezért érdemes tisztában lenni vele, mi a szifilisz, hogyan terjed a betegség, milyen megelőzési és kezelési lehetőségek vannak, illetve hogy miért fontos a szifilisz szűrés terhesség alatt.

A szifilisz egy gyógyítható, de kezelés nélkül veszélyes nemi betegség. Sokan nem is tudják, hogy elkapták, hiszen a fertőzés egyes szakaszaiban alig okoz panaszokat, vagy teljesen tünetmentes lehet, és csak évekkel később jelentkeznek a hosszú távú, súlyos következmények. Cikkünkben összegyűjtöttük, mi a szifilisz, hogyan lehet felismerni a fertőzést, hogyan történik a szifilisz terjedése, milyen vizsgálatokkal mutatható ki, és hogyan zajlik a szifilisz kezelése. Kitérünk arra is, hogy milyen intézkedésekhez vezetett a szifiliszes fertőzések 2020-as évek elejétől fokozatosan emelkedő száma, például hogyan változtak a várandósság alatti kötelező szifilisz szűrés szabályai.

Mi a szifilisz?

A szifilisz – más néven vérbaj, lues – a Treponema pallidum nevű baktérium által okozott, elsősorban nemi úton terjedő fertőzés. A szifilisz betegség több szakaszból áll, amelyekben más-más tünetek jelentkeznek, de közben hosszabb tünetmentes időszakok is előfordulhatnak.

Kezelés nélkül a fertőzés évekig, akár évtizedekig fennmaradhat. Súlyosabb esetben érintheti többek között az idegrendszert, a szív- és érrendszert, a szemet és más szerveket is. Ugyanakkor a szifilisz kezelése ma már koránt sem lehetetlen, a fertőzés antibiotikummal gyógyítható, és a korai felismerésnél megelőzhetők a későbbi szövődmények.

A szifilisz tünetei

A szifilisz jelei nem mindig feltűnőek, ráadásul több más betegség tüneteit is utánozhatják. Az első tünet a fertőződés után 10–90 nappal, általában három hét elteltével jelentkezik, ezt követően pedig a szifilisz tünetei attól függenek, hogy a fertőzés melyik szakaszában jár.

Az elsődleges szifilisz jellegzetes ismertetőjele az úgynevezett sánker: a fertőzés helyén – például a nemi szerveken, a végbélnyílás környékén vagy a szájban – először piros bőrelváltozás, majd fájdalmatlan, tömött tapintású fekély alakul ki. A seb néhány hét alatt magától begyógyulhat, ezért könnyen észrevétlen maradhat. Ezzel párhuzamosan a közeli nyirokcsomók megduzzadása is jelezheti a korai szifiliszt.

A második stádium, avagy másodlagos szifilisz időszakában a test bármely részén – különösen a tenyéren és talpon – kiütések jelenhetnek meg, amelyek jellemzően nem viszketnek. Emellett a szifilisz jelei közé tartozik ebben a szakaszban a láz, torokfájás, fáradtság, nyirokcsomó-duzzanat vagy foltos hajhullás is.

A panaszok idővel elmúlhatnak, ám ez nem jelenti azt, hogy maga a fertőzés is megszűnt. Az akár hosszú évekig, évtizedekig tartó látens, vagyis tünetmentes szakasz különösen megtévesztő és kockázatos: a kezeletlen fertőzés fennmarad a szervezetben, később pedig súlyos szövődményeket okozhat az érintettnél is. Kezelés nélkül egyes betegeknél késői szifilisz alakulhat ki, amely már komoly szervi károsodással járhat.

Szifilisz tünetei férfiaknál

Alapvetően a szifilisz tünetei férfiaknál nem térnek el a betegség általános tüneteitől. Az elsődleges szifiliszre jellemző fekély gyakran a péniszen, a fitymán vagy a herezacskó környékén jelenik meg, de anális vagy orális fertőződés esetén a végbélnyílás környékén, a végbélben vagy a szájban is kialakulhat. Mivel a sánker rendszerint nem fáj, kevésbé látható helyen könnyen észrevétlen maradhat. Kezelés nélkül férfiaknál is kialakulhatnak a szifilisz késői szövődményei, köztük idegrendszeri, szemészeti vagy szív- és érrendszeri károsodások.

Szifilisz tünetei nőknél

A szifilisz tünetei nőknél nagyjából megegyeznek a férfiaknál jelentkező panaszokkal, a tünetek megjelenési helye miatt azonban jelentős kockázatokkal jár a szifilisz nők esetében. Az első fekély megjelenhet a külső nemi szerveken, de a hüvelyben vagy a méhnyakon is kialakulhat. Utóbbi esetekben a jellemzően fájdalmatlan és kezelés nélkül is begyógyuló sebet gyakran észre sem veszi a fertőzött személy.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre többeket érint az alattomos kór: a gyanútlan kismamákra és a babákra is hatalmas veszélyt jelent A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában. Aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.

A legnagyobb kockázatot épp az észrevétlenség jelenti, a kezeletlen fertőzés ugyanis súlyos késői szövődményeket okozhat. Ráadásul várandósság esetén a fertőzés nagy arányban átterjed a magzatra is, ezért a szifilisz felismerése és kezelése ilyenkor különösen fontos.

A szifilisz terjedése és a fertőzés kockázatai

A szifilisz terjedése közvetlen testi érintkezéssel, leggyakrabban szexuális úton történik. A fertőzéshez az szükséges, hogy a partner bőre vagy nyálkahártyája érintkezzen a fertőzött személy szifiliszes sebével vagy kiütéseivel.

Alapvetően a szifilisz tehát nemi úton terjed:

hüvelyi szexszel,

anális szexszel,

orális szexszel,

szexuális játékszerek közös, közvetlenül egymás után történő használatával.

A helyesen használt óvszer jelentősen csökkenti a fertőzés kockázatát, de nem nyújt teljes védelmet, mivel a fertőző elváltozás olyan bőrfelületen is lehet, amelyet az óvszer nem fed. Viszont hétköznapi érintkezéssel a szifilisz nem vihető át, mivel a szifilisz baktériuma a testen kívül, a külvilágban rendkívül sérülékeny, és gyorsan elpusztul. A szifilisz tehát nem terjed például kézfogással vagy öleléssel, közös vécé használatával, közös étkészlet, közös törölköző vagy ágynemű használatával, uszodában vagy medencében, de kilincsek és más hétköznapi használati tárgyak érintésével sem.

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Szifilisz teszt, szűrés és szifilisz gyorsteszt

Mivel a szifilisz betegség tünetei könnyen összetéveszthetők más betegségekével, illetve a fertőzés hosszabb időn keresztül teljesen tünetmentes is lehet, nem egyszerű észrevenni és megállapítani, mi a szifilisz. A biztos diagnosztizálás kizárólag laboratóriumi vizsgálatokkal vagy szűrőtesztekkel lehetséges.

A szifilisz teszt leggyakrabban vérvizsgálatot jelent, amely során a fertőzésre utaló ellenanyagokat keresnek. Ha azonban még jelen van az aktív, nyitott fekély, a sebből vett mintából közvetlenül is kimutatható a szifiliszt okozó baktérium vagy annak örökítőanyaga. Ennek előnye, hogy a fertőzés már nagyon korai szakaszban is azonosítható, akár még azelőtt, hogy a vérvizsgálat pozitív eredményt adna.

Létezik olyan gyógyszertárban kapható szifilisz gyorsteszt is, ami rövid időn belül eredményt adhat egy csepp, ujjbegyből vett vérből. Az otthon elvégezhető szifilisz szűrés is az immunrendszer által termelt specifikus antitesteket mutatja ki, ám a megfertőződés utáni első hetekben még könnyen álnegatív eredményt mutathat. Házi szifilisz gyorsteszt esetén sem a pozitív sem a negatív eredmény nem tekinthető végleges diagnózisnak. A gyorsteszt eredménye önmagában nem helyettesíti az orvosi diagnózist és a szükséges laboratóriumi vizsgálatokat.

Kötelező szifilisz szűrés terhesség alatt – változtak a szabályok

A várandósgondozásról szóló rendelet értelmében 2026. szeptember 1-jétől Magyarországon két időpontban is kötelező a szifilisz szűrés terhesség alatt. A korábban is előírt első trimeszteri vizsgálat mellett a várandósság 24. és 28. hete között újabb szűrővizsgálatot kell végezni. Az előírás a szeptember 1. előtt megkezdett várandósgondozásokra is vonatkozik; ha a várandósság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő gondozási alkalommal kell elvégezni.

Azoknál, akik nem vettek részt várandósgondozásban, illetve akik magas kockázatúnak minősülnek a szifiliszfertőzés szempontjából, szüléskor szifilisz-gyorstesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén az anya és az újszülött ellátását haladéktalanul meg kell kezdeni.

A szifilisz kezelése

A szifilisz kezelése antibiotikummal, lehetőleg penicillinnel történik, amire a betegséget okozó baktérium rendkívül érzékeny. A kezelést többnyire nem tablettával, hanem az izomba adott, hosszú hatású penicillin injekciójával végzik.

Korai szifilisz betegség esetén akár egyetlen injekció elegendő lehet. Késői, illetve ismeretlen ideje fennálló fertőzésnél ezzel szemben három héten keresztül, hetente egyszer adják be az antibiotikumot. A pontos kezelést mindig a fertőzés stádiuma és az esetleges szövődmények alapján határozza meg az orvos. A kezelés képes megszüntetni a fertőzést, de a már kialakult késői szervkárosodásokat nem feltétlenül lehet visszafordítani.

A terápia után kontrollvizsgálatokra is szükség van annak megállapítására, hogy a kezelés eredményes volt-e, valamint fontos a szexuális partnerek vizsgálata és szükség esetén kezelése is. A sikeresen kezelt szifilisz nem alakít ki védettséget, tehát a szifiliszt többször is el lehet kapni lehet kapni, ezért a rendszeres STI-szűrés nagyon fontos az aktív szexuális életet élőknél.

Szifilisz járvány Magyarországon – egyre több a fertőzés

2021 óta jelentősen emelkedik a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közleménye szerint különösen gyorsan nő a veleszületett fertőzések előfordulása. A jelenség ugyanakkor nem korlátozódik hazánkra, a szifilisz Magyarországon és Európában is egyre súlyosabb problémát jelent.

Az év első feléről szóló nyilvános jelentések alapján 2026 első hat hónapjában 1369 szifiliszes fertőzést jelentettek Magyarországon, míg 2025 azonos időszakában 782-t. Még gyorsabb a növekedés a veleszületett szifilisznél. Az NNGYK 2026.szeptember 16-án közzétett adatai szerint 2025-ben 91 ilyen esetet regisztráltak, 2026 első nyolc hónapjában viszont már 100-at.

A szifilisz járvány visszaszorításának egyik fontos eszköze ezért a fertőzések korai felismerése, tehát a széles körben és nagy mennyiségben végzett szifilisz szűrés, a megfelelő kezelés, a szexuális partnerek vizsgálata, valamint a várandósok szélesebb körű szűrése. Az NNGYK 2026 szeptemberében új országos módszertani útmutatót is kiadott, amely a szűréstől és a kezelésen át az újszülöttek utánkövetéséig egységesíti a veleszületett szifilisz megelőzésével kapcsolatos ellátást.