Rendkívüli! Történelmi rekord dőlt meg Magyarországon: megállíthatatlanul száguld a tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 663,7 pontos, 0,43 százalékos emelkedéssel 154 181,95 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.

A héten már másodszor ért el rekordszintet a BUX index, kedden történetében először átlépte a 153 ezer pontot, szerdán pedig már a 154 ezer pontot is meghaladta.

A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a befektetői hangulat javulásával magyarázta az emelkedést.

A Mol 70 forinttal, 1,35 százalékkal 5240 forintra erősödött 8,6 milliárd forintos forgalomban.

70 forinttal, 1,35 százalékkal 5240 forintra erősödött 8,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 190 forinttal, 0,4 százalékkal 47 130 forintra nőtt, forgalmuk 14,5 milliárd forintot tett ki.

ára 190 forinttal, 0,4 százalékkal 47 130 forintra nőtt, forgalmuk 14,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2580 forintra emelkedett, forgalma 452,4 millió forint volt.

árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2580 forintra emelkedett, forgalma 452,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,47 százalékkal 12 600 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

Takács András szerint a Richter is csupán profitrealizálás miatt gyengülhetett, vagyis a részvényesek egy része a keddi erősödés után dönthetett az eladás mellett.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9156,53 ponton zárt szerdán, ez 1,62 pontos, 0,02 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.