Rendkívüli! Történelmi rekord dőlt meg Magyarországon: megállíthatatlanul száguld a tőzsde

A bejelentést Magyar Péter tette közzé Facebook oldalán, állítása szerint az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozást érint.
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A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 663,7 pontos, 0,43 százalékos emelkedéssel 154 181,95 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A héten már másodszor ért el rekordszintet a BUX index, kedden történetében először átlépte a 153 ezer pontot, szerdán pedig már a 154 ezer pontot is meghaladta.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a befektetői hangulat javulásával magyarázta az emelkedést.
- A Mol 70 forinttal, 1,35 százalékkal 5240 forintra erősödött 8,6 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 190 forinttal, 0,4 százalékkal 47 130 forintra nőtt, forgalmuk 14,5 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2580 forintra emelkedett, forgalma 452,4 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,47 százalékkal 12 600 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.
Takács András szerint a Richter is csupán profitrealizálás miatt gyengülhetett, vagyis a részvényesek egy része a keddi erősödés után dönthetett az eladás mellett.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9156,53 ponton zárt szerdán, ez 1,62 pontos, 0,02 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
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