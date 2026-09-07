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Gazdaság

Nem várt fordulat a magyar iparban: miközben az autógyártás szárnyal, komoly bajban az élelmiszergyártók

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 08:43

2026 júliusában az ipari termelés volumene 4,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,7%-kal nagyobb volt a 2026. júniusinál.

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A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

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  • A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.
  • Az ipari termelés az év első hét hónapjában 2,7%-kal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.
  • A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,7%-kal emelkedett.
Címlapkép: Getty Images
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