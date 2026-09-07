Nem várt fordulat a magyar iparban: miközben az autógyártás szárnyal, komoly bajban az élelmiszergyártók

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2026 júliusában az ipari termelés volumene 4,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,7%-kal nagyobb volt a 2026. júniusinál.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első hét hónapjában 2,7%-kal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,7%-kal emelkedett.

Címlapkép: Getty Images

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