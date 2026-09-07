Az alacsonyabb inflációs cél kijelölése jellemzően tartósan magasabb kamatkörnyezetet tesz szükségessé.
Nem várt fordulat a magyar iparban: miközben az autógyártás szárnyal, komoly bajban az élelmiszergyártók
2026 júliusában az ipari termelés volumene 4,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,7%-kal nagyobb volt a 2026. júniusinál.
A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.
- A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.
- Az ipari termelés az év első hét hónapjában 2,7%-kal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.
- A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,7%-kal emelkedett.
Szabálykövetően és a hatóságokkal együttműködve tölti bűnügyi felügyeletét siófoki luxusnyaralójában Schadl György.
Míg a kilencvenes években még közel 50 haláleset történt minden évben, idén nyár végéig hat halálos áldozatot követelt a tó.
Újabb EU-s ezermilliárdok sorsa dől el heteken belül: kucsfontosságú beadványt készít Magyarország kormánya
A kormány szeptember elején benyújtja az Európai Bizottságnak azt az önértékelést, amely 4,2 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós forrás felszabadítását teheti lehetővé.
Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció
Az Egyesült Államok gazdasági súlyát jól mutatja, hogy több tagállama önmagában is akkora teljesítményt produkál, mint a világ vezető országai.
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Pofátlan banki csalást lepleztek le: videón az újabb próbálkozás, így próbálják kifosztani a számládat
A jól ismert módon, magát ügyintézőnek kiadva próbálkozott egy telefonos csaló, pechére azonban a kiszemelt áldozatot nem ejtették a fejére.
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A tranzakció a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) augusztus végi megszüntetésének következménye.
Erősödött péntek reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Felülvizsgálja a 4iG Nyrt. hitelminősítését a Scope Ratings, a vizsgálat célja pedig egy esetleges leminősítés.
Az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke szerint a nemzeti és a hagyományos uniós büdzsék már nem elegendőek az éghajlatváltozásra való felkészülés finanszírozására.
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Rendkívüli fordulat a magyar tőzsdén: elképesztő magasságba lőtt ki a BUX-index, megállíthatatlanul törnek előre a hazai gigacégek
A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forintot ért el, a vezető részvények mindegyike erősödött.
A módosított 2026-os költségvetésben több mint 65 milliárd forinttal csökkentette a kormány a kiskereskedelmi adóból várt bevételt.
Jelentősen erősödött a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben.
A Magyar Nemzeti Bank a várakozások szerint szünetelteti kamatcsökkentési ciklusát, és a szeptemberi ülésén 5,5 százalékon tartja az alapkamatot.
Rendkívüli bejelentést tett a kormány: óriási segítség érkezik a rezsivel és hitelekkel küzdő magyaroknak
Három órától kormányzati tájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnök és a kormányszóvívők, ahol a szerdai, maratoni kormányülés döntéseiről számolnak be.
Továbbra is történelmi léptékű, súlyos aszály sújtja Magyarországot, és a jövő hét közepéig nem várható a szárazságot érdemben enyhítő csapadék.
A miniszterelnök az első száz nap eredményeiről tájékoztatja Baka András köztársasági elnököt, emellett cáfolta a paksi fenékküszöbbel kapcsolatos, szerinte pánikkeltő sajtóhíreket.