Durva árugrás jön a legfontosabb élelmiszereknél: teljesen tehetetlenek vagyunk ellene?

Egy friss tanulmány szerint a csapadékhiány okozta drágulás dominóhatásként söpörhet végig, jelentősen megemelve az alapvető élelmiszerek árát.

A klímaváltozás és az egyre súlyosbodó aszályok miatt a búza világpiaci ára akár a 2010-es szint háromszorosára is emelkedhet.

Az Earth’s Future folyóiratban megjelent elemzés rámutat arra, hogy a gabonafélék közül a búza sínyli meg leginkább a tartós vízhiányt. A kutatók megállapították, hogy a 2000 és 2021 közötti időszakban a búzaárak ingadozását 74 százalékban a csapadékhiány okozta. A helyzet különösen akkor válik kritikussá, és vezet drasztikus áremelkedéshez, ha egyszerre több jelentős búzatermesztő régiót is szárazság sújt. Jørgen E. Olesen, a kutatás egyik társszerzője kiemelte, hogy világos összefüggés mutatható ki a kiterjedt aszályok és a fogyasztókat érintő élelmiszerpiaci ársokkok között.

A szakemberek modellszámításai rávilágítanak a fokozódó felmelegedés súlyos gazdasági következményeire. Amennyiben a globális átlaghőmérséklet emelkedése eléri a 2 Celsius-fokot, a búza tonnánkénti átlagára 273 dollárral nőhet, ami a kétszerese a 2010-ben mért értéknek. Egy 3 Celsius-fokos melegedés esetén pedig már 364 dolláros drágulás várható, ami elhozza a kutatók által előrejelzett háromszoros árugrást a tizenhat évvel ezelőtti, 2010-es bázishoz képest.

Ez a drágulás elkerülhetetlenül beépül a fogyasztói árakba. A malomipar növekvő költségei magukkal húzzák a liszt, a kenyér, a pékáruk és a tésztafélék árát. Ezenfelül a takarmánygabonák árrobbanása az állattenyésztést is közvetlenül érinti, ami végső soron a hús, a tej és a tojás meredek drágulásában is megmutatkozik.