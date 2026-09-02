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Egy mező éretlen búzával a nyári szezonban , az év nyári időszakában egy mezőn érő szemű búzával
Gazdaság

Durva árugrás jön a legfontosabb élelmiszereknél: teljesen tehetetlenek vagyunk ellene?

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 09:30

Egy friss tanulmány szerint a csapadékhiány okozta drágulás dominóhatásként söpörhet végig, jelentősen megemelve az alapvető élelmiszerek árát.

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A klímaváltozás és az egyre súlyosbodó aszályok miatt a búza világpiaci ára akár a 2010-es szint háromszorosára is emelkedhet.

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Az Earth’s Future folyóiratban megjelent elemzés rámutat arra, hogy a gabonafélék közül a búza sínyli meg leginkább a tartós vízhiányt. A kutatók megállapították, hogy a 2000 és 2021 közötti időszakban a búzaárak ingadozását 74 százalékban a csapadékhiány okozta. A helyzet különösen akkor válik kritikussá, és vezet drasztikus áremelkedéshez, ha egyszerre több jelentős búzatermesztő régiót is szárazság sújt. Jørgen E. Olesen, a kutatás egyik társszerzője kiemelte, hogy világos összefüggés mutatható ki a kiterjedt aszályok és a fogyasztókat érintő élelmiszerpiaci ársokkok között.

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A szakemberek modellszámításai rávilágítanak a fokozódó felmelegedés súlyos gazdasági következményeire. Amennyiben a globális átlaghőmérséklet emelkedése eléri a 2 Celsius-fokot, a búza tonnánkénti átlagára 273 dollárral nőhet, ami a kétszerese a 2010-ben mért értéknek. Egy 3 Celsius-fokos melegedés esetén pedig már 364 dolláros drágulás várható, ami elhozza a kutatók által előrejelzett háromszoros árugrást a tizenhat évvel ezelőtti, 2010-es bázishoz képest.

Ez a drágulás elkerülhetetlenül beépül a fogyasztói árakba. A malomipar növekvő költségei magukkal húzzák a liszt, a kenyér, a pékáruk és a tésztafélék árát. Ezenfelül a takarmánygabonák árrobbanása az állattenyésztést is közvetlenül érinti, ami végső soron a hús, a tej és a tojás meredek drágulásában is megmutatkozik.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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