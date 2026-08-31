Olyan krízis érte el a hazai termőföldeket, amire nem vagyunk felkészülve: szó szerint megsülnek a zöldségek és gyümölcsök

A 2026-os rendkívüli aszály és hőség súlyos károkat okozott a magyar mezőgazdaságban, aminek következtében a zöldségek és a gyümölcsök megsültek, kényszeréretté váltak, és kalciumhiánnyal küzdenek. A klímaváltozás hatásai miatt egyre nehezebb a megszokott, vízigényes növények termesztése, ezért a szakértők szerint sürgős szemléletváltásra, vízmegtartó megoldásokra és szárazságtűrőbb növénykultúrák bevezetésére van szükség a szántóföldeken és a konyhakertekben egyaránt - írta meg a Qubit.

A tartós csapadékhiány és a heteken át tartó, sokszor 40 Celsius-fok körüli hőség idén nyáron nemcsak a hazai vizeket, hanem a termőföldeket és a konyhakerteket is komolyan megviselte. A gazdák aszálykárigénye már július végén megközelítette az egymilliárd forintot, pedig a betakarítási szezon még most, augusztus végén sem ért véget. Horváth Boldizsár környezetgazdálkodási agrármérnök szerint a magyar mezőgazdaság túlságosan lassan reagál a klímaváltozásra. Bár az ország évről évre csapadékhiánnyal küzd, a termelők még mindig ragaszkodnak a megszokott, vízigényes növényekhez. A jelenlegi kárenyhítési rendszer nem ösztönzi kellőképpen a gyors alkalmazkodást, amelyhez gyakorlati segítségre, szaktanácsadásra és megfelelő szakpolitikai támogatásra is szükség lenne.

A szélsőséges időjárás közvetlen és azonnali károkat okoz a növényekben. Az intenzív napsugárzás hatására a paprikák és a zellerlevelek szó szerint megsülnek, a fehérrépa fejlődése leáll, és még öntözés mellett is komolyan károsodik a kukorica. A hő- és vízstressz miatt a gyümölcsöknél kényszerérés lép fel, mivel a növény gyorsabban érleli be a termést a magok túlélése érdekében. Így a gyümölcsök kisebbek, fakóbbak és ízetlenebbek lesznek, mert nem tudnak elegendő cukrot és aromát felhalmozni.

Emellett a szárazság miatt a növények nem képesek felvenni a talajból a kalciumot és a vízháztartást szabályozó káliumot. Ez a tápanyaghiány olyan minőségi hibákhoz vezet, mint a paprika csúcsrothadása, ráadásul a zöldségek és gyümölcsök eltarthatósága is jelentősen romlik. Mindez komoly gazdasági hátrányt jelent a termelőknek, hiszen a kiskereskedelmi láncok és a vásárlók továbbra is a hibátlan, első osztályú árut keresik, holott fontos lenne a fogyasztók tájékoztatása az aszály okozta esztétikai hibákról.

A szakemberek évek óta hangsúlyozzák a rendszerszintű átalakítások szükségességét. A kutatások szerint csak az Alföldön közel egymillió hektáron kellene megváltoztatni a tájhasználatot. A hagyományos szántóföldi művelés helyett a vízmegtartásra, a vizes élőhelyek kialakítására és a korszerű öntözésre kellene fókuszálni. Szintén elengedhetetlen lenne a talajt és a természetet kizsigerelő, nagyüzemi monokultúrás rendszerek kivezetése. Ha ezek az intézkedések tovább késnek, egyre több olyan évre kell számítani, amikor a termés mennyisége és minősége is drasztikusan visszaesik.

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A szántóföldeken és a konyhakertekben egyaránt érdemes olyan alternatív, szárazságtűrő növényekkel kísérletezni, amelyek jobban illeszkednek a megváltozott éghajlathoz. Ilyen lehet például a homoki bab, a csicseriborsó, a köles, az édesburgonya, a mángold, a padlizsán vagy a zöldbabhoz hasonló okra. A korai vetésű borsó szintén jó választás, mivel tenyészideje még a legnagyobb nyári hőhullámok előtt lezárul. A konyhakertek esetében azonban az új növényfajok bevezetésénél is fontosabb a technológiai szemléletváltás, így az esővíz felfogása és újrahasznosítása, a növények árnyékolása, valamint a biodiverzitás növelése mind kulcsfontosságú lépések ahhoz, hogy a termés túlélje az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályos időszakokat.