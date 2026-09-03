Rendkívüli bejelentés a kormánytól: óriási támogatás jön az azbesztmentesítésre, de komoly feltételei vannak

Újabb részletek derültek ki a kormány által létrehozott hárommilliárd forintos azbesztmentesítési alapról. A támogatásból az azbeszttartalmú kőzúzalék jelentette egészségügyi kockázat megszüntetésével kapcsolatos közvetlen költségeket lehet fedezni, a pályázati kiírásban meghatározott feltételek mellett pedig a mérések is támogathatók. A pályázóknak ugyanakkor önerőt is kell vállalniuk, amelynek mértéke a település típusától függ. Csak olyan önkormányzat pályázhat, amelynek területén vizsgálattal azonosított szennyezett helyszín található, és rendelkezik azbeszttérképpel.

A kormány korábban hárommilliárd forintos azbesztmentesítési alap létrehozásáról döntött, most pedig újabb részletek derültek ki arról, hogyan juthatnak hozzá a pénzhez az érintett települések.

A legfrisebb Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján az azbeszttartalmú kőzúzalék okozta egészségügyi kockázat megszüntetésével, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységekkel összefüggő közvetlen költségek támogathatók. A pályázati kiírásban meghatározott feltételek mellett a szükséges mérések költségei is elszámolhatók.

A sikeres pályázóknak saját forrást is biztosítaniuk kell. Ennek felső mértéke a település típusától függően változik. A megyei jogú városoknak az elismert költségek legfeljebb 30 százalékát, más városoknak legfeljebb 20 százalékát, míg a nagyközségeknek és községeknek legfeljebb 10 százalékát kell önerőből vállalniuk.

A támogatásra olyan fővárosi kerületi és települési önkormányzatok jelentkezhetnek, amelyek területén vizsgálattal már azonosítottak szennyezett helyszínt. Emellett az önkormányzatnak rendelkeznie kell azbeszttérképpel is. További feltétel, hogy a pályázó vállalja: a fenntartási időszak végéig háromhavonta jelentést készít a vizsgálatok eredményeiről. Ezeknek igazolniuk kell, hogy a pályázat keretében elvégzett beavatkozás eredményeként megszűnt az egészségügyi kockázat.

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Ha magántulajdonban lévő ingatlanon kell beavatkozást végezni, az önkormányzat az érintett tulajdonosokkal magánjogi megállapodást is köthet.

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Különösen indokolt esetekben azoknak a munkálatoknak az igazolt költségeit is el lehet számolni, amelyeket már a pályázat kiírása után, de még a pályázat benyújtása és elbírálása előtt végeztek el. A pályázati kiírásban meghatározott bizottság véleménye alapján pedig az elnyert támogatás terhére részben vagy egészben előfinanszírozás is biztosítható.

Címlapi kép: Filep István, MTI/MTVA