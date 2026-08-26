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Új korszak jöhet a magyar földeken, már a búzát és a napraforgót is öntözik
A magyar szántóföldi gazdálkodásban egyre fontosabbá válik az öntözés az aszály és a gyakoribb hőhullámok miatt. Egy több mint 70 öntöző gazdaságot vizsgáló hazai felmérés szerint a vízpótlás szerepe már olyan hagyományos szántóföldi növényeknél is nő, mint a napraforgó és a búza.
A Pipelife Hungária megbízásából készült kutatás szerint a megkérdezett öntöző gazdaságok mintegy harmada az elmúlt tíz évben kezdett el öntözni. A döntés hátterében elsősorban a kiszámíthatatlan száraz időszakok miatt várható terméskiesés és a minőségromlás megelőzése állt.
Az öntözés már nem csak a hagyományosan vízigényes növényeknél jelenik meg. A felmérésben szereplő napraforgó-termesztő gazdaságok 38 százaléka már öntözi a növényt, míg az étkezési vagy malmi minőségű búzát termesztők mintegy ötöde is alkalmaz vízpótlást.
Nagy Zsolt István, a Wienerberger marketingvezetője szerint az öntözés szerepe átalakulóban van. A gazdálkodók egyre kevésbé kizárólag a többlethozam miatt öntöznek, inkább azért, hogy kiszámíthatóbbá tegyék a termelést a szélsőséges időjárás mellett.
A változás hátterében az idei nyár időjárása is jól látható. A június végi rekordhőhullámot július végén újabb országos hőségriasztás követte, miközben az ország több térségében súlyos aszály alakult ki. A tartós csapadékhiány és a magas hőmérséklet különösen a nyári kultúrákat terheli.
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A következő években ezért nemcsak az öntözéshez rendelkezésre álló víz mennyisége, hanem annak hatékony felhasználása is meghatározó lehet. A gazdaságoknak egyszerre kell mérsékelniük a víz- és energiafelhasználást, miközben pontosabban kell eljuttatniuk a vizet a növényekhez.
A kutatás alapján az öntözés így fokozatosan a magyar szántóföldi gazdálkodás alapvető alkalmazkodási eszközévé válhat. A hangsúly egyre inkább azon van, hogy a gazdák a szélsőséges időjárás mellett is kiszámítható termést tudjanak elérni.
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