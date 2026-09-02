Megtorpant a magyar tőzsde: nagyot estek a vezető részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1849,84 pontos, 1,24 százalékos csökkenéssel, 146 772,66 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 34,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője szerint a nemzetközi trendet követve csökkent a BUX index. Kifejtette, a magyar vezető részvényekre az OTP céláremelését kivéve nem érkeztek vállalatspecifikus hírek.

A Romer Capital 54 ezer forintról 58 ezer forintra emelte a bankpapír célárfolyamot, az ajánlás változatlanul vétel. Az OTP részvényeire ugyanakkor az ukrán-orosz fronton kiújult a konfliktus kedvezőtlenül hatott, mivel a bank egyaránt jelen van Ukrajnában és Oroszországban.

A Molnál a korábbi jelentős áremelkedést korrigálta a piac, a Richter esetében profitot realizáltak a befektetők - tette hozzá az elemző.

A Mol árfolyama 95 forinttal, 1,87 százalékkal 4990 forintra csökkent, 5,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 270 forinttal, 0,6 százalékkal 44 380 forintra esett, forgalmuk 21,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,62 százalékkal 2562 forintra gyengült, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 310 forinttal, 2,36 százalékkal 12 800 forintra csökkent, a részvények forgalma 4,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9406,06 ponton zárt szerdán, ez 74,75 pontos, 0,79 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.