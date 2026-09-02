2026. szeptember 2. szerda Rebeka, Dorina
19 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Befektetési tőzsde Vállalkozó Üzleti ember megvitatása és elemzése grafikon tőzsdei kereskedés,részvény chart koncepció
Gazdaság

Megtorpant a magyar tőzsde: nagyot estek a vezető részvények

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 2. 18:55

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1849,84 pontos, 1,24 százalékos csökkenéssel, 146 772,66 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 34,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője szerint a nemzetközi trendet követve csökkent a BUX index. Kifejtette, a magyar vezető részvényekre az OTP céláremelését kivéve nem érkeztek vállalatspecifikus hírek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Romer Capital 54 ezer forintról 58 ezer forintra emelte a bankpapír célárfolyamot, az ajánlás változatlanul vétel. Az OTP részvényeire ugyanakkor az ukrán-orosz fronton kiújult a konfliktus kedvezőtlenül hatott, mivel a bank egyaránt jelen van Ukrajnában és Oroszországban.

A Molnál a korábbi jelentős áremelkedést korrigálta a piac, a Richter esetében profitot realizáltak a befektetők - tette hozzá az elemző.

  • A Mol árfolyama 95 forinttal, 1,87 százalékkal 4990 forintra csökkent, 5,7 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 270 forinttal, 0,6 százalékkal 44 380 forintra esett, forgalmuk 21,9 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,62 százalékkal 2562 forintra gyengült, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 310 forinttal, 2,36 százalékkal 12 800 forintra csökkent, a részvények forgalma 4,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9406,06 ponton zárt szerdán, ez 74,75 pontos, 0,79 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:04
18:55
18:49
18:27
18:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 2. 16:49
Lejtőn a forint - Újra itt a gyengülési trend?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Kasza Elliott-tal  |  2026. szeptember 2. 18:00
Zoetis Inc. - elemzés
Jelen állás szerint a Zoetis a Top 10-es listám tizenharmadik helyezettje, ránézek, különösen azért,...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 2. 17:44
Mennyit fizetsz a Revolutnak - és mennyi profitot hoz ez a banknak?
Olcsó, még olcsóbb, leginkább ingyenes és jó banki szolgáltatásokra vágyott az átlagember. A technol...
MEDIA1  |  2026. szeptember 2. 17:13
MÚOSZ: Fradi-szurkolók fenyegették Kele Jánost és Murányi Andrást - az erőszakos szavak tettekhez vezethetnek
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy újságírókat a munkájuk miatt...
Holdblog  |  2026. szeptember 2. 12:00
Pókerjátszma zajlik a piacon és a Fed kezében nincs jó lap
Az amerikai költségvetési pálya fenntarthatatlan, a monetáris politika hagyományos eszköze az elmúlt...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 2.
Ságvári Bence: mindannyian ugyanabba a digitális kaszinóba járunk, csak a többségünkből nem válik kóros játékos
2026. szeptember 1.
Óriási iskolakezdési dilemmában a magyar családok: mikor kapjon a gyerek saját telefont, bankkártyát?
2026. szeptember 2.
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
2026. szeptember 2.
Újfajta adónemet vezetnek be Németországban: Magyarországon már 15 éve fizetjük egy sokkal durvább változatát
2026. szeptember 2.
Elképesztő drágaság Budapesten: hivatalos, már a bécsi árakat fizetjük ezekért a slágertermékekért
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 2. szerda
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is
2
1 hete
Olyan kincs rejlik a magyar föld alatt, amivel örökre elfelejthetjük a méregdrága gázt? Szinte korlátlan energiát hozhat a különleges technológia
3
6 napja
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
4
1 hete
Szomorú igazság derült ki a magyar kórházakról és nyugdíjakról: nem kérdés már, az egész EU-ban alig van nálunk rosszabb
5
1 napja
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Degresszív
Jelentése egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 2. 19:04
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 2. 18:01
Kvíz: Átmennél a gyalogos KRESZ-teszten? 10 kérdés, amin a rutinos közlekedők is elbukhatnak!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 2. 18:26
Kiderült a csirkedrágulás titka: ezért szabadultak el az árak a boltokban