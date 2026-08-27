Megrogyott a forint: ennyibe kerül most az euró, a dollár és a svájci frank

Gyengült 0,2 százalékkal a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órára 361,98 forintra ment fel az előző délután hat órai 361,11 forintos állásról. A dollárt 310,61 forinton jegyzik 309,97 forint után, a svájci frankot pedig 385,57 forinton 384,79 után.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint erősebben áll az augusztusi kezdésnél, 0,6 százalékkal az euró, 1,7 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.