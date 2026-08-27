981 milliárd forinttal léphetik túl a költségvetési előirányzatot, miközben a Széchenyi Kártya szabályai is módosulnak.
Megrogyott a forint: ennyibe kerül most az euró, a dollár és a svájci frank
Gyengült 0,2 százalékkal a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése reggel hét órára 361,98 forintra ment fel az előző délután hat órai 361,11 forintos állásról. A dollárt 310,61 forinton jegyzik 309,97 forint után, a svájci frankot pedig 385,57 forinton 384,79 után.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint erősebben áll az augusztusi kezdésnél, 0,6 százalékkal az euró, 1,7 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Veszélyes láncreakció indult el a világgazdaságban: ezek a tényezők indíthatják el a következő nagy összeomlást 2008 után?
Az amerikai részvények olyan értékeltségi szinteken forognak, amelyeket korábban csak a legnagyobb tőzsdei összeomlások előtt láthattunk.
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
Magyar Péter szerint 2027-től 120 ezer forintra emelnék a nyugdíjminimumot, emellett több más intézkedést is terveznek.
Enyhe emelkedéssel indulhat a nap a BÉT-en, miközben az OTP, a Mol, a Richter és a Telekom is fontos szinteknél jár.
Jelentősen nőttek a keresetek: a bruttó medián már 618 ezer forint felett jár, a nettó pedig 438 ezer forint volt.
A magyar szántóföldi gazdálkodásban egyre fontosabbá válik az öntözés az aszály és a gyakoribb hőhullámok miatt.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Reagált a CATL a debreceni gyárban történtekre: kilenc dolgozónál mutattak ki emelkedett nikkelterhelést
Kilenc dolgozónál mutattak ki emelkedett nikkel-expozíciót a CATL debreceni cellagyárában, ahol a hatósági ellenőrzések a védőeszközökkel kapcsolatban is hiányosságokat tártak fel.
A júliusi infláció mindössze 1,2 százalék volt Magyarországon, a szolgáltatások drágulása azonban jóval erőteljesebb maradt.
Európa a 2022-es energiaválság óta nem látott nehézségű fűtési szezon előtt áll, mivel a földgáz nagykereskedelmi ára több mint hároméves csúcs közelében mozog.
A magyar beruházások 2026 második negyedévében is jelentősen visszaestek.
Erősödött a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Újabb történelmi csúcson zárt kedden a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden estére a bankközi devizapiacon.
A várakozásoknak megfelelően folytatta a kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi ülésén 25 bázisponttal, 5,50 százalékra...
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Újabb kamatvágásról döntött a Magyar Nemzeti Bank, a Monetáris Tanács 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot.
Friss részletek a vadászgép-balesetről: súlyos műtéten esett át a hős pilóta, ezt közölték az állapotáról
Sikeres műtéten esett át a hétfői vadászrepülő-balesetben megsérült pilóta, aki a katapultálás során szenvedett gerincsérülést.
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