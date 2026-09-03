Ledobta a bombát az MNB? Hatalmas fordulat jött a forintnál, percek alatt szakadt be az euró

Jelentősen erősödött a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama a reggeli 367,81 forintról kora estére 363,01 forintra csökkent, miközben napközben 361,97 és 368,01 forint között mozgott.

Erőteljes forinterősödést hozott a csütörtöki nap a bankközi devizapiacon. Az euróval szemben közel 5 forinttal erősödött a magyar fizetőeszköz: a reggel hat óra után jegyzett 367,81 forintról 18 órára 363,01 forintra esett az euró árfolyama.

A nap közben ennél is erősebb forintot láthattunk, az euró jegyzése 361,97 forintig süllyedt, miközben a napi csúcs 368,01 forint volt. A délutáni mozgás különösen látványos volt. A Portfolio beszámolója szerint a forint kora délutánig 366-367 környékén mozgott, majd hirtelen erősödés kezdődött, és az euró árfolyama 363 forint alá is benézett.

A dollárral szemben is nagyot erősödött a magyar deviza. A dollár reggel még 317,20 forintot ért, 18 órára azonban 312,33 forintra csökkent az árfolyama. A svájci frank jegyzése szintén jelentősen mérséklődött, a reggeli 390,82 forintról 386,85 forintra. Közben maga az euró is erősödött a dollárral szemben. Az EUR/USD árfolyam a reggeli 1,1596-ról 1,1623-ra emelkedett.

A csütörtöki mozgás hátterében a jegybanki politika irányával kapcsolatos piaci várakozások is szerepet játszhattak. A Bloomberg értesülése szerint az MNB az ősszel lezárhatja kamatcsökkentési ciklusát, és az inflációs cél mérséklését is mérlegelheti. A hírek megjelenése után a forint látványosan erősödött, az euró árfolyama percek alatt több mint három forinttal esett.

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A forint az elmúlt napokban jelentős kilengéseket mutatott. Szerdán az euró árfolyama 371,8 közelébe is emelkedett, ami a választások óta nem látott gyenge forintot jelentett. Csütörtökön ehhez képest már jóval alacsonyabb szintekre került vissza az euró.