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Szorul a hurok: feljelentést tett a jegybank vezetése a felújítások miatt, ebből vajon mi lesz?
A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt öt tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben. A feljelentés alapját az MNB-Ingatlan Kft. működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. A jelentés az ingatlanberuházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte.
Az MNB székház felújításának kapcsán a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett, amely eljárás nyomozati szakba lépett - írja közleményében a Magyar Nemzeti Bank.
A most elkészült jelentés alapján az ingatlan-adásvételekre és beruházási konstrukciókra, valamint a terven felüli értékcsökkenések mértékére tekintettel a jegybank új vezetése szükségesnek látta további öt ingatlanra kiterjeszteni a feljelentést: ezek a Balatonakarattyai Oktatási és Képzési Központ, a Bölcsvár, az MNB Budai Központ, az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum, valamint az Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft. tulajdonában álló Pallas Athéné Konferencia Központ.
A Magyar Nemzeti Bank új vezetése elkötelezett a felelős és átlátható gazdálkodás mellett. Ennek érdekében hivatalba lépését követően mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, áttekintette és racionalizálta a jegybank működését. Az új vezetés alatt a jegybank a törvényi mandátumának megfelelően alakítja működését, az ezen kívül eső tevékenységeket mérsékli.
címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
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