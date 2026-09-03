Alig változott a forintárfolyam ma reggelre: mutatjuk a friss adatokat

Az euróval és a dollárral szemben minimálisan erősödni tudott a magyar deviza, a franck azonban picit drágult.

Csekély mértékben változott, vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat óra után 367,81 forinton jegyezték a szerda délután hat órai 368,11 forint után, a dollár 317,20 forinton állt 317,60 után, a svájci frank jegyzése pedig 390,82 forintra ment fel 390,63-ról.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 4,4 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 3,1 százalékkal erősebben a dollárral és 5,4 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.