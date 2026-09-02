A mai napon, 2026. szeptember 1-jén több fontos intézkedés is életbe lépett Magyarországon.
Hiába a miniszteri tagadás, mégis újabb akkuipari beruházás jön Debrecenbe: fű alatt indult meg az eljárás
Bár Szijjártó Péter egykori tárcavezető korábban határozottan tagadta, hogy újabb akkumulátoripari beruházás valósulna meg Debrecenben, a kínai CATL leányvállalata mégis egy új csomagoló- és összeszerelő üzem létesítését tervezi a városban. A projekt környezeti hatásvizsgálata már megkezdődött, a hivatalos eljárásról szóló hirdetmény pedig a napokban, augusztus 31-én jelent meg.
A létesítményt a debreceni akkumulátorgyárat is felépítő CATL magyarországi leányvállalata, a GreenPower Energy Debrecen Kft. hozza létre. A projekt az állami tulajdonú, ipari ingatlanfejlesztéssel foglalkozó Inpark közreműködésével valósul meg, amely már tavaly elkezdte egy új csarnok építését a város mellett. A vállalat a korábbi megkeresések alkalmával még nem kívánta elárulni, milyen tevékenységet végeznek majd az épületben.
A legújabb fejlemény éles ellentétben áll Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter egy korábbi, februári kijelentésével, amelyben kerek perec leszögezte, hogy nem lesz olyan újabb, eddig be nem jelentett akkumulátoripari beruházás Debrecenben, amelyről ne tudna a nyilvánosság - jelentette a 24.hu.
Az új üzemben a tervek szerint akkumulátorcellák és modulok csomagolását alakítják át, szerelési munkálatokat végeznek, valamint gyártósori szerszámokat és szerelvényeket gyártanak, illetve javítanak majd. A hivatalos tájékoztatás kiemeli, hogy az épületben kizárólag fizikai és logisztikai jellegű műveletek zajlanak. Mivel elektróda- és cellagyártás, valamint elektrolitkezelés nem történik, a technológiai folyamatok során az akkumulátorok elektrokémiai működése sem változik.
A termelés környezeti terhelésével kapcsolatban a tervek évi 2000–2200 tonna nem veszélyes hulladékkal számolnak. Emellett várhatóan 80–85 tonna veszélyes hulladék – főként ragasztómaradék, veszélyes anyaggal szennyezett csomagolóanyag és alkatrész – is keletkezik majd.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A beruházás kapcsán a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnál jelenleg is zajlik a környezeti hatásvizsgálati eljárás, amelynek keretében a későbbiekben közmeghallgatást is tartanak.
Itt a bejelentés a magyar költségvetésről: brutális lyuk tátong a kasszában, csak ez mentheti meg a helyzetet
A Kármán András vezette Pénzügyminisztérium tegnap, augusztus 31-én benyújtotta a Parlamentnek a módosított idei költségvetést.
Milliós bírságot kaphat a trükköző magyar vállalkozó: elképesztő, milyen szolgáltatással bukott le a NAV-nál
Hipnózist és reinkarnációs utazást kínált, a 17 ezer forintos szolgáltatásról nem adott számlát.
A Shein 26,2 milliárd dolláros vállalatértékelést ért el a hongkongi tőzsdén, ez azonban messze elmarad a korában becsült, közel 100 milliárd dolláros piaci értéktől.
Négy feljelentés érkezett, a rendőrség már több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le az ügyben.
A szakértő szerint a 7,5 százalékos hiány nagyon magas, és arról is beszélt, hogy Magyarországnak már az euró bevezetése lehet előnyösebb.
Lezárult 16 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása, így 1284 milliárd forintnyi közvagyon kerül vissza az államhoz.
Jelentősen változik a tűzifa ára: a kormány az áfát is csökkenti, és januári árszinten rögzíti az árakat.
A nemzetközi befektetői hangulat bizonytalan, így iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén.
Jelentős hatásköri átalakításokról döntött a kormány egy újonnan megjelent, részletes rendeletben.
Magyarország kész tárgyalóasztalhoz ülni Horvátországgal az INA és a Mol évtizedes vitájának rendezése érdekében
Nőtt a fogyasztás és az ipar teljesítménye, miközben a mezőgazdaság és a beruházások komoly visszaesést mutattak.
365 forint felett maradt az euró, miközben a forint augusztusban vegyesen teljesített a főbb devizákkal szemben.
2,48 milliárd forintot csoportosít át a kormány az új hivatal működésére, amelynek 2027 márciusáig kell elszámolnia.
Kiderült: ezekre a területekre folyt el a termérdek közpénz az elmúlt 15 évben - az egészségügynek csak kabátgombok jutottak
Néhány területen Magyarország uniós összevetésben is kiemelkedően sokat költött: gazdasági ügyekre, kamatokra és kultúrára, sportra, vallásra.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Olyan krízis érte el a hazai termőföldeket, amire nem vagyunk felkészülve: szó szerint megsülnek a zöldségek és gyümölcsök
Az aszály és hőség súlyos károkat okozott a magyar mezőgazdaságban, aminek következtében a zöldségek és a gyümölcsök megsültek, kényszeréretté váltak, és kalciumhiánnyal küzdenek.
Fontos bejelentés érkezett az uniós pénzekről: teljesítették a feltételeket, több ezer milliárd forint a tét
A kormány teljesítette az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges valamennyi jogalkotási feltételt és mérföldkövet
Közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot bocsátott a Magyar Nemzeti Bank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának rendelkezésére.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.