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Gazdaság

Hiába a miniszteri tagadás, mégis újabb akkuipari beruházás jön Debrecenbe: fű alatt indult meg az eljárás

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 07:09

Bár Szijjártó Péter egykori tárcavezető korábban határozottan tagadta, hogy újabb akkumulátoripari beruházás valósulna meg Debrecenben, a kínai CATL leányvállalata mégis egy új csomagoló- és összeszerelő üzem létesítését tervezi a városban. A projekt környezeti hatásvizsgálata már megkezdődött, a hivatalos eljárásról szóló hirdetmény pedig a napokban, augusztus 31-én jelent meg.

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A létesítményt a debreceni akkumulátorgyárat is felépítő CATL magyarországi leányvállalata, a GreenPower Energy Debrecen Kft. hozza létre. A projekt az állami tulajdonú, ipari ingatlanfejlesztéssel foglalkozó Inpark közreműködésével valósul meg, amely már tavaly elkezdte egy új csarnok építését a város mellett. A vállalat a korábbi megkeresések alkalmával még nem kívánta elárulni, milyen tevékenységet végeznek majd az épületben.

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A legújabb fejlemény éles ellentétben áll Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter egy korábbi, februári kijelentésével, amelyben kerek perec leszögezte, hogy nem lesz olyan újabb, eddig be nem jelentett akkumulátoripari beruházás Debrecenben, amelyről ne tudna a nyilvánosság - jelentette a 24.hu.

Az új üzemben a tervek szerint akkumulátorcellák és modulok csomagolását alakítják át, szerelési munkálatokat végeznek, valamint gyártósori szerszámokat és szerelvényeket gyártanak, illetve javítanak majd. A hivatalos tájékoztatás kiemeli, hogy az épületben kizárólag fizikai és logisztikai jellegű műveletek zajlanak. Mivel elektróda- és cellagyártás, valamint elektrolitkezelés nem történik, a technológiai folyamatok során az akkumulátorok elektrokémiai működése sem változik.

A termelés környezeti terhelésével kapcsolatban a tervek évi 2000–2200 tonna nem veszélyes hulladékkal számolnak. Emellett várhatóan 80–85 tonna veszélyes hulladék – főként ragasztómaradék, veszélyes anyaggal szennyezett csomagolóanyag és alkatrész – is keletkezik majd.

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A beruházás kapcsán a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnál jelenleg is zajlik a környezeti hatásvizsgálati eljárás, amelynek keretében a későbbiekben közmeghallgatást is tartanak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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