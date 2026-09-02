Geopolitikai konfliktusok, kibertámadások, ellátási láncokat érintő fennakadások és hirtelen gazdasági fordulatok jellemezték az elmúlt éveket.
Szárnyal a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral, az euróval és a svájci frankkal szemben
Erősödött kissé a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Délután hat órára az euró jegyzése 368,11 forintra csökkent a reggeli 368,90 forintról, a dolláré 317,60 forintra mérséklődött 318,59-ről, a svájci franké pedig 390,63 forintra 392,00-ről.
Szerda délutáni jegyzésén a hétfői kezdésnél a forint 0,8 százalékkal áll gyengébben az euróval és a dollárral szemben, a svájci frank ellenében pedig 0,3 százalékkal gyengébben.
Az év eleje óta a forint erősödött: 4,3 százalékkal az euróval szemben, 3 százalékkal a dollár ellenében és 5,4 százalékkal a svájci frank ellenében.
A részvénypiac forgalma 34,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest.
Hiába a miniszteri tagadás, mégis újabb akkuipari beruházás jön Debrecenbe: fű alatt indult meg az eljárás
A kínai CATL leányvállalata egy új csomagoló- és összeszerelő üzem létesítését tervezi a városban.
Fontos változások élesedtek szeptember 1-jén Magyarországon: gyógyszerek, nyugták, kórházak is érintettek
A mai napon, 2026. szeptember 1-jén több fontos intézkedés is életbe lépett Magyarországon.
Az MVM szeptember 21. és 29. között átfogó informatikai rendszerátállítást végez földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerén.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 539,18 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel, 148 622,50 ponton zárt kedden.
Új rekordot állított fel a BUX augusztusban, miközben az OTP, a Mol és a Richter uralta a hazai tőzsdei forgalmat.
Itt a bejelentés a magyar költségvetésről: brutális lyuk tátong a kasszában, csak ez mentheti meg a helyzetet
A Kármán András vezette Pénzügyminisztérium tegnap, augusztus 31-én benyújtotta a Parlamentnek a módosított idei költségvetést.
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A Shein 26,2 milliárd dolláros vállalatértékelést ért el a hongkongi tőzsdén, ez azonban messze elmarad a korában becsült, közel 100 milliárd dolláros piaci értéktől.
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A szakértő szerint a 7,5 százalékos hiány nagyon magas, és arról is beszélt, hogy Magyarországnak már az euró bevezetése lehet előnyösebb.
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Magyarország kész tárgyalóasztalhoz ülni Horvátországgal az INA és a Mol évtizedes vitájának rendezése érdekében
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