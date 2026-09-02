Szárnyal a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral, az euróval és a svájci frankkal szemben

Erősödött kissé a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Délután hat órára az euró jegyzése 368,11 forintra csökkent a reggeli 368,90 forintról, a dolláré 317,60 forintra mérséklődött 318,59-ről, a svájci franké pedig 390,63 forintra 392,00-ről.

Szerda délutáni jegyzésén a hétfői kezdésnél a forint 0,8 százalékkal áll gyengébben az euróval és a dollárral szemben, a svájci frank ellenében pedig 0,3 százalékkal gyengébben.

Az év eleje óta a forint erősödött: 4,3 százalékkal az euróval szemben, 3 százalékkal a dollár ellenében és 5,4 százalékkal a svájci frank ellenében.