2026. szeptember 2. szerda Rebeka, Dorina
19 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Néhány magyarországi forintbankjegy.
Gazdaság

Szárnyal a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral, az euróval és a svájci frankkal szemben

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 2. 18:06

Erősödött kissé a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Délután hat órára az euró jegyzése 368,11 forintra csökkent a reggeli 368,90 forintról, a dolláré 317,60 forintra mérséklődött 318,59-ről, a svájci franké pedig 390,63 forintra 392,00-ről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szerda délutáni jegyzésén a hétfői kezdésnél a forint 0,8 százalékkal áll gyengébben az euróval és a dollárral szemben, a svájci frank ellenében pedig 0,3 százalékkal gyengébben.

Az év eleje óta a forint erősödött: 4,3 százalékkal az euróval szemben, 3 százalékkal a dollár ellenében és 5,4 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:04
18:55
18:49
18:27
18:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 2. 16:49
Lejtőn a forint - Újra itt a gyengülési trend?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Kasza Elliott-tal  |  2026. szeptember 2. 18:00
Zoetis Inc. - elemzés
Jelen állás szerint a Zoetis a Top 10-es listám tizenharmadik helyezettje, ránézek, különösen azért,...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 2. 17:44
Mennyit fizetsz a Revolutnak - és mennyi profitot hoz ez a banknak?
Olcsó, még olcsóbb, leginkább ingyenes és jó banki szolgáltatásokra vágyott az átlagember. A technol...
MEDIA1  |  2026. szeptember 2. 17:13
MÚOSZ: Fradi-szurkolók fenyegették Kele Jánost és Murányi Andrást - az erőszakos szavak tettekhez vezethetnek
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy újságírókat a munkájuk miatt...
Holdblog  |  2026. szeptember 2. 12:00
Pókerjátszma zajlik a piacon és a Fed kezében nincs jó lap
Az amerikai költségvetési pálya fenntarthatatlan, a monetáris politika hagyományos eszköze az elmúlt...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 2.
Ságvári Bence: mindannyian ugyanabba a digitális kaszinóba járunk, csak a többségünkből nem válik kóros játékos
2026. szeptember 1.
Óriási iskolakezdési dilemmában a magyar családok: mikor kapjon a gyerek saját telefont, bankkártyát?
2026. szeptember 2.
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
2026. szeptember 2.
Újfajta adónemet vezetnek be Németországban: Magyarországon már 15 éve fizetjük egy sokkal durvább változatát
2026. szeptember 2.
Elképesztő drágaság Budapesten: hivatalos, már a bécsi árakat fizetjük ezekért a slágertermékekért
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 2. szerda
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is
2
1 hete
Olyan kincs rejlik a magyar föld alatt, amivel örökre elfelejthetjük a méregdrága gázt? Szinte korlátlan energiát hozhat a különleges technológia
3
6 napja
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
4
1 hete
Szomorú igazság derült ki a magyar kórházakról és nyugdíjakról: nem kérdés már, az egész EU-ban alig van nálunk rosszabb
5
1 napja
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Degresszív
Jelentése egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 2. 19:04
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 2. 18:01
Kvíz: Átmennél a gyalogos KRESZ-teszten? 10 kérdés, amin a rutinos közlekedők is elbukhatnak!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 2. 18:26
Kiderült a csirkedrágulás titka: ezért szabadultak el az árak a boltokban