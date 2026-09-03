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A szélsőséges időjárás és a fűtési hullám hatása a nyárra, az éghajlatváltozás és az aszály hatása a tó kiszáradására
Gazdaság

Nem múlik az aszály, tragikus a helyzet: ez végképp tönkreteheti a magyar gazdákat?

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 14:30

Az extrém csapadékhiány miatt hatalmasak a mezőgazdasági károk, az ország túlnyomó részén pedig évtizedek óta nem látott mértékben kiszáradt a talaj.

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A HungaroMet Zrt. legfrissebb agrometeorológiai elemzése szerint kritikus szintre emelkedett a nyáron felhalmozódott csapadékhiány. Bár az elmúlt napokban a nyugati országrészben és a Tiszántúl középső részén előfordultak elszórt záporok, az ország döntő részén szinte egyáltalán nem hullott eső. Idén január óta már több mint 174 milliméternyi csapadék hiányzik a sokéves átlaghoz képest, a nyári hónapokban pedig 90-180 milliméterrel kevesebb eső esett a megszokottnál.

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A szórványos esőzések csupán a talaj felső néhány centiméterét nedvesítették meg, tíz centiméternél mélyebbre kizárólag Zala vármegyében jutott a nedvességből. Ennek következtében az ország több mint 91 százalékán – különösen az Alföldön – a legmagasabb fokozatú mezőgazdasági aszály uralkodik. A tartós szárazság a természetes növényzetet is súlyosan megviseli, így a zöldtömeg drasztikusan lecsökkent, az erdők sokfelé idő előtt sárgulni kezdtek, a fák levelei pedig elszáradtak vagy már le is hullottak.

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A kapásnövények betakarítása a gyors száradás miatt a megszokottnál korábban megkezdődött. Míg a napraforgó valamivel jobban tolerálta a szélsőséges körülményeket, az öntözetlen kukoricatáblák teljesen elpusztultak, ami katasztrofális terméseredményeket vetít előre. Kivételt csak a délnyugati országrész jelent, ahol a nyári esőknek köszönhetően mérsékeltebbek a károk.

Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig marad a 30 Celsius-fok körüli meleg, a helyi záporok és zivatarok pedig csak átmeneti, minimális enyhülést hozhatnak a szárazságban. Jelentősebb lehűlés csupán jövő csütörtöktől várható, amikor a nappali csúcsértékek 22 és 27 fok közé esnek vissza.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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