Nem múlik az aszály, tragikus a helyzet: ez végképp tönkreteheti a magyar gazdákat?

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Az extrém csapadékhiány miatt hatalmasak a mezőgazdasági károk, az ország túlnyomó részén pedig évtizedek óta nem látott mértékben kiszáradt a talaj.
A HungaroMet Zrt. legfrissebb agrometeorológiai elemzése szerint kritikus szintre emelkedett a nyáron felhalmozódott csapadékhiány. Bár az elmúlt napokban a nyugati országrészben és a Tiszántúl középső részén előfordultak elszórt záporok, az ország döntő részén szinte egyáltalán nem hullott eső. Idén január óta már több mint 174 milliméternyi csapadék hiányzik a sokéves átlaghoz képest, a nyári hónapokban pedig 90-180 milliméterrel kevesebb eső esett a megszokottnál.
A szórványos esőzések csupán a talaj felső néhány centiméterét nedvesítették meg, tíz centiméternél mélyebbre kizárólag Zala vármegyében jutott a nedvességből. Ennek következtében az ország több mint 91 százalékán – különösen az Alföldön – a legmagasabb fokozatú mezőgazdasági aszály uralkodik. A tartós szárazság a természetes növényzetet is súlyosan megviseli, így a zöldtömeg drasztikusan lecsökkent, az erdők sokfelé idő előtt sárgulni kezdtek, a fák levelei pedig elszáradtak vagy már le is hullottak.
A kapásnövények betakarítása a gyors száradás miatt a megszokottnál korábban megkezdődött. Míg a napraforgó valamivel jobban tolerálta a szélsőséges körülményeket, az öntözetlen kukoricatáblák teljesen elpusztultak, ami katasztrofális terméseredményeket vetít előre. Kivételt csak a délnyugati országrész jelent, ahol a nyári esőknek köszönhetően mérsékeltebbek a károk.
Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig marad a 30 Celsius-fok körüli meleg, a helyi záporok és zivatarok pedig csak átmeneti, minimális enyhülést hozhatnak a szárazságban. Jelentősebb lehűlés csupán jövő csütörtöktől várható, amikor a nappali csúcsértékek 22 és 27 fok közé esnek vissza.
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