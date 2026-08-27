Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is

Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban beszélt a költségvetési hiány csökkentéséről, a 14. havi nyugdíjról és a katás adózás átalakításáról. Elmondása szerint az átvilágítás során eddig 400 milliárd forintnyi pazarlást és felesleges kiadást találtak, év végéig pedig további 300 milliárdot azonosíthatnak. A 14. havi nyugdíjnál a rászorultsági elv lehet meghatározó, de konkrét döntés még nincs. A miniszter az euró bevezetéséről is beszélt, amely szerinte kiszámíthatóbb árfolyamot és alacsonyabb kamatokat hozhatna.

Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban adott interjúban többek között a költségvetési hiányról, a 14. havi nyugdíjról, a katás adózásról és az euróbevezetésről beszélt.

A költségvetési hiány csökkentésével kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte erre megszorítások nélkül is van lehetőség, mivel az átvilágítás során számos pazarló, felesleges vagy korrupcióhoz köthető túlárazott kiadást találtak. Eddig mintegy 400 milliárd forintnyi ilyen tételt azonosítottak, és év végéig további 300 milliárd forintot találhatnak.

A miniszter szerint a kormány az Európai Uniónak októberben mutatja be középtávú költségvetési programját. Ennek oka, hogy a kormányváltás év közben történt, miközben az eredeti, 3,7 százalékos hiánycélhoz képest végül 7,5 százalékos hiánnyal számolnak.

A 13. és 14. havi nyugdíjjal kapcsolatban Kármán András hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják a rászorultsági elvet. Arra a konkrét kérdésre, hogy például egy 500 ezer forintos nyugdíjjal rendelkező ember megkapná-e a 14. havi nyugdíjat, azt válaszolta: erről még nincs végleges döntés.

A kormány ugyanakkor már több, az időseket érintő intézkedést is bejelentett, köztük a vényköteles gyógyszerek áfamentességét és a szociális tűzifa keretének emelését.

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A katás adózással kapcsolatban a pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a kormány dolgozik a rendszer átalakításán. A cél az, hogy a kisadózók számára egyszerűbbé tegyék az adózást.

Az euróbevezetésről Kármán azt mondta, hogy Magyarország az eurózónához ezer szállal kötődik, ezért sokat profitálhatna a közös valutából. Szerinte az euró bevezetése alacsonyabb kamatokat és kiszámíthatóbb árfolyamot eredményezhetne.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA