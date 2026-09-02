Pillanatok alatt omlott össze a forint árfolyama szerda reggel: rég nem látott mélyponton a magyar deviza

A Tisza-kormány hivatalba lépése óta nem látott mélypontra zuhant a forint, miután az euró jegyzése szerdán átlépte a lélektani 370-es, majd a 371-es határt is. A gyors értékvesztést és a régiós devizákhoz képesti leszakadást a kedvezőtlen nemzetközi folyamatok, köztük az erősödő dollár és a geopolitikai feszültségek okozzák.

Szerda reggel hirtelen és jelentős gyengülésnek indult a magyar deviza. Néhány perc leforgása alatt az euró árfolyama a 368,5 forintos szintről egészen 371,3-ig ugrott, amivel jócskán áttörte a 370-es lélektani határt. Hasonló folyamat játszódott le a dollárral szemben is, amelynek jegyzése hajszálnyira megközelítette a 321 forintot. A napindító kilengések után az árfolyam némileg korrigált, így a délelőtt folyamán az euró jellemzően a 369-es, míg a dollár a 319-es szint körül stabilizálódott.

A forint elmúlt napokban tapasztalt, régiós társaitól is elszakadó mélyrepülése mögött több, párhuzamosan zajló kedvezőtlen nemzetközi folyamat áll. A magyar fizetőeszközre komoly nyomást gyakorol a globálisan erősödő dollár, az amerikai állampapírhozamok emelkedése, valamint a közel-keleti feszültségek miatt dráguló kőolaj - számolt be a Portfolio.

A nemzetközi piaci környezetből fakadó bizonytalanságot tovább fokozza a japán jen esetleges hirtelen erősödésének kockázata. Ha ez bekövetkezik, az a befektetői carry trade pozíciók tömeges leépítéséhez vezethet, ami hagyományosan további eladói nyomást helyez a feltörekvő piaci devizákra, így a forintra is.