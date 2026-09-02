2026. szeptember 2. szerda Rebeka, Dorina
28 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy köteg magyar forint bankjegy és egy dollár
Gazdaság

Pillanatok alatt omlott össze a forint árfolyama szerda reggel: rég nem látott mélyponton a magyar deviza

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 12:38

A Tisza-kormány hivatalba lépése óta nem látott mélypontra zuhant a forint, miután az euró jegyzése szerdán átlépte a lélektani 370-es, majd a 371-es határt is. A gyors értékvesztést és a régiós devizákhoz képesti leszakadást a kedvezőtlen nemzetközi folyamatok, köztük az erősödő dollár és a geopolitikai feszültségek okozzák.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szerda reggel hirtelen és jelentős gyengülésnek indult a magyar deviza. Néhány perc leforgása alatt az euró árfolyama a 368,5 forintos szintről egészen 371,3-ig ugrott, amivel jócskán áttörte a 370-es lélektani határt. Hasonló folyamat játszódott le a dollárral szemben is, amelynek jegyzése hajszálnyira megközelítette a 321 forintot. A napindító kilengések után az árfolyam némileg korrigált, így a délelőtt folyamán az euró jellemzően a 369-es, míg a dollár a 319-es szint körül stabilizálódott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint elmúlt napokban tapasztalt, régiós társaitól is elszakadó mélyrepülése mögött több, párhuzamosan zajló kedvezőtlen nemzetközi folyamat áll. A magyar fizetőeszközre komoly nyomást gyakorol a globálisan erősödő dollár, az amerikai állampapírhozamok emelkedése, valamint a közel-keleti feszültségek miatt dráguló kőolaj - számolt be a Portfolio.

A nemzetközi piaci környezetből fakadó bizonytalanságot tovább fokozza a japán jen esetleges hirtelen erősödésének kockázata. Ha ez bekövetkezik, az a befektetői carry trade pozíciók tömeges leépítéséhez vezethet, ami hagyományosan további eladói nyomást helyez a feltörekvő piaci devizákra, így a forintra is.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:33
14:13
14:01
13:45
13:26
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 1. 16:50
Itt a várva várt fordulat: eljött a növekedés ideje Magyarországon?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 2. 13:27
Napok óta terjedő szóbeszédet cáfol a 4iG - a Médiatanács elnöki pályázata a téma
A Fidesz-közeli távközlési óriás, a 4iG Csoport határozottan cáfolta a Media1 érdeklődésére azt a na...
Holdblog  |  2026. szeptember 2. 12:00
Pókerjátszma zajlik a piacon és a Fed kezében nincs jó lap
Az amerikai költségvetési pálya fenntarthatatlan, a monetáris politika hagyományos eszköze az elmúlt...
Kasza Elliott-tal  |  2026. szeptember 1. 18:00
Az osztalék portfólióm - 2026. augusztus
Nem adtam-vettem semmit, ültem a kezemen, csak az osztalékokat gyűjtögettem.VáltozásokOmega Healthca...
Bankmonitor  |  2026. augusztus 31. 15:53
Közel 1,1 millió tagja van az önkéntes nyugdíjpénztáraknak. De hogyan működik valójában az ÖNYP?
Egészen pontosan 1 088 783 tagja volt 2026. június végén az önkéntes nyugdíjpénztáraknak (ÖNYP), a p...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 2.
Ságvári Bence: mindannyian ugyanabba a digitális kaszinóba járunk, csak a többségünkből nem válik kóros játékos
2026. szeptember 1.
Óriási iskolakezdési dilemmában a magyar családok: mikor kapjon a gyerek saját telefont, bankkártyát?
2026. szeptember 2.
Elképesztő drágaság Budapesten: hivatalos, már a bécsi árakat fizetjük ezekért a slágertermékekért
2026. szeptember 2.
Brutális lakásdrágulás várható ezen a budapesti környéken: nagyon jól járhat, aki még időben lép?
2026. szeptember 1.
Brutális árak a 2026-os Oktoberfesten: ennyibe kerül a sör idén a legendás fesztiválon
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 2. szerda
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is
2
1 hete
Olyan kincs rejlik a magyar föld alatt, amivel örökre elfelejthetjük a méregdrága gázt? Szinte korlátlan energiát hozhat a különleges technológia
3
6 napja
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
4
1 hete
Szomorú igazság derült ki a magyar kórházakról és nyugdíjakról: nem kérdés már, az egész EU-ban alig van nálunk rosszabb
5
1 hete
Bejelentették, katonák és búvárok lepték el a Dunát Paksnál: már csak 150 méter hiányzik a kritikus záráshoz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító szövetkezet
szövetkezi formában működő biztosító, alapításához legalább 50 tag kell.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 2. 13:01
Elképesztő drágaság Budapesten: hivatalos, már a bécsi árakat fizetjük ezekért a slágertermékekért
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 2. 10:03
Brutális lakásdrágulás várható ezen a budapesti környéken: nagyon jól járhat, aki még időben lép?
Agrárszektor  |  2026. szeptember 2. 13:27
Szennyezett tojás okozott brutális járványt: már halálos áldozat is van