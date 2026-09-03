2026. szeptember 3. csütörtök Hilda
22 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Világszintű recesszió és tőzsdei összeomlás.
Gazdaság

Rendkívüli fordulat a magyar tőzsdén: elképesztő magasságba lőtt ki a BUX-index, megállíthatatlanul törnek előre a hazai gigacégek

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 20:17

Erősödéssel zárta a csütörtöki kereskedést a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe. A BUX 1534,48 ponttal, 1,05 százalékkal emelkedett, így 148 307,14 ponton fejezte be a napot. A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forintot ért el, a vezető részvények mindegyike erősödött.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A magyar részvénypiac csütörtökön kedvező befektetői hangulat mellett emelkedett. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Takács András szerint a BUX erősödését elsősorban a kedvező nemzetközi és befektetői hangulat magyarázhatta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az OTP volt a nap legjobban teljesítő nagypapírja. A bank részvényeinek árfolyama 610 forinttal, 1,37 százalékkal 44 990 forintra emelkedett. Az OTP-papírokkal 11,2 milliárd forint értékben kereskedtek, ezzel a teljes budapesti részvénypiaci forgalom jelentős részét adta.

A Mol is erősödött, részvényeinek árfolyama 35 forinttal, 0,7 százalékkal 5025 forintra nőtt. Az olajipari vállalat papírjaival 3,5 milliárd forint értékben kereskedtek.

A Magyar Telekom részvénye 26 forinttal, 1,01 százalékkal 2588 forintra drágult. A papírok forgalma 819,1 millió forintot tett ki.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Richter árfolyama a nap nagy részében gyengült, az Equilor elemzője szerint elsősorban profitrealizálás miatt. A nap végére azonban ez a részvény is pluszban zárt. A Richter papírja 10 forinttal, 0,08 százalékkal 12 810 forintra emelkedett, 1,9 milliárd forintos forgalom mellett.

Takács András szerint a Richter napközbeni gyengülése mögött profitrealizálás állhatott, miközben a többi vezető részvény erősödése részben az elmúlt napok gyengülésének korrekciója lehetett. A kisebb részvények piacán is emelkedést láthattunk. A kis és közepes kapitalizációjú részvények teljesítményét követő BUMIX 9429,37 ponton zárt, ami 23,31 pontos, 0,25 százalékos erősödést jelentett a szerdai záróértékhez képest. A csütörtöki emelkedéssel a BUX ismét 148 ezer pont fölé került, miközben a kereskedés legnagyobb forgalmát az OTP részvényei adták.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:31
21:15
20:59
20:45
20:28
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 3. 16:48
Tisza-kormány: a piac bizalma még kitart, de ősszel jön az igazi teszt  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 3. 21:24
Mészáros Lőrinc cége helyett az RTL lesz az ATV új sales house partnere
Hosszú távú megállapodást kötött az RTL Magyarország és az ATV: 2027. január 1-jétől az RTL Saleshou...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 3. 15:50
Mire elég 10 ezer Ft egy biztosításnál? Attól függ hány éves az ember
Sokan egy kerek összeghez, például havi 10 000 forinthoz igazítják a biztosítási költségvetésüket, a...
Holdblog  |  2026. szeptember 3. 11:31
Harmadannyian halnak meg az utakon, mint 25 éve - de van, ahol még mindig tragikus a helyzet
A BB tengely országaiban ma átlagosan harmadannyian halnak meg közlekedési balesetben, mint az ezred...
Kasza Elliott-tal  |  2026. szeptember 2. 18:00
Zoetis Inc. - elemzés
Jelen állás szerint a Zoetis a Top 10-es listám tizenharmadik helyezettje, ránézek, különösen azért,...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 3.
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
2026. szeptember 2.
Ságvári Bence: mindannyian ugyanabba a digitális kaszinóba járunk, csak a többségünkből nem válik kóros játékos
2026. szeptember 3.
Működik az új lakáshitel-trükk: így jutnak olcsó milliókhoz az élelmes magyar vásárlók az Otthon Start után
2026. szeptember 3.
Hihetetlen, de végleg kitiltották a McDonald’sot ezekből az országokból: van, ahol törvény tiltja az arany boltíveket
2026. szeptember 3.
Letaszították a trónról a Suzukit: hihetetlen, melyik most a magyarok új kedvenc autója, durván nyomulnak a kínaiak
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 3. csütörtök
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is
2
1 hete
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
3
1 hete
Szomorú igazság derült ki a magyar kórházakról és nyugdíjakról: nem kérdés már, az egész EU-ban alig van nálunk rosszabb
4
2 napja
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
5
1 hete
Megrogyott a forint: ennyibe kerül most az euró, a dollár és a svájci frank
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszparítás
Eltérés, különbség.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 3. 20:59
A Hatoslottó nyerőszámai a 36. héten, csütörtök
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 3. 20:01
Megrohanták a bankokat az élelmes magyarok: tízmilliókat söpörnek be az új lakáshitel-trükkel
Agrárszektor  |  2026. szeptember 3. 20:28
Rémálom, ami ebben a térségben meggyel történt: erre senki sem számított