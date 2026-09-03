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Rendkívüli fordulat a magyar tőzsdén: elképesztő magasságba lőtt ki a BUX-index, megállíthatatlanul törnek előre a hazai gigacégek
Erősödéssel zárta a csütörtöki kereskedést a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe. A BUX 1534,48 ponttal, 1,05 százalékkal emelkedett, így 148 307,14 ponton fejezte be a napot. A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forintot ért el, a vezető részvények mindegyike erősödött.
A magyar részvénypiac csütörtökön kedvező befektetői hangulat mellett emelkedett. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Takács András szerint a BUX erősödését elsősorban a kedvező nemzetközi és befektetői hangulat magyarázhatta.
Az OTP volt a nap legjobban teljesítő nagypapírja. A bank részvényeinek árfolyama 610 forinttal, 1,37 százalékkal 44 990 forintra emelkedett. Az OTP-papírokkal 11,2 milliárd forint értékben kereskedtek, ezzel a teljes budapesti részvénypiaci forgalom jelentős részét adta.
A Mol is erősödött, részvényeinek árfolyama 35 forinttal, 0,7 százalékkal 5025 forintra nőtt. Az olajipari vállalat papírjaival 3,5 milliárd forint értékben kereskedtek.
A Magyar Telekom részvénye 26 forinttal, 1,01 százalékkal 2588 forintra drágult. A papírok forgalma 819,1 millió forintot tett ki.
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A Richter árfolyama a nap nagy részében gyengült, az Equilor elemzője szerint elsősorban profitrealizálás miatt. A nap végére azonban ez a részvény is pluszban zárt. A Richter papírja 10 forinttal, 0,08 százalékkal 12 810 forintra emelkedett, 1,9 milliárd forintos forgalom mellett.
Takács András szerint a Richter napközbeni gyengülése mögött profitrealizálás állhatott, miközben a többi vezető részvény erősödése részben az elmúlt napok gyengülésének korrekciója lehetett. A kisebb részvények piacán is emelkedést láthattunk. A kis és közepes kapitalizációjú részvények teljesítményét követő BUMIX 9429,37 ponton zárt, ami 23,31 pontos, 0,25 százalékos erősödést jelentett a szerdai záróértékhez képest. A csütörtöki emelkedéssel a BUX ismét 148 ezer pont fölé került, miközben a kereskedés legnagyobb forgalmát az OTP részvényei adták.
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