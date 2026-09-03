Jelentősen erősödött a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben.
Jöhet a kiskereskedelmi különadó vége? Érdekes változásokat hozhat a módosított költségvetés
A módosított 2026-os költségvetésben több mint 65 milliárd forinttal csökkentette a kormány a kiskereskedelmi adóból várt bevételt. Azonban nemcsak az idei bevétel alakulása érdekes: a közelmúltbeli adóváltozások, az uniós eljárás és Magyarország korábbi vállalása miatt hosszabb távon maga a kiskereskedelmi különadó jövője is kérdésessé válhat. Emellett jelentősen visszavágták a társasági adóból várt bevételt, miközben a pénzügyi szektortól közel 200 milliárd forinttal többet várnak.
A kiskereskedelmi adóból eredetileg 329,2 milliárd forintos bevétellel számolt a 2026-os költségvetés, a módosított előirányzat azonban már csak 263,7 milliárd forint. Ez több mint 65 milliárd forintos csökkenés. Az alacsonyabb bevételhez hozzájárulhatnak ezen adónem közelmúltbeli módosításai is: 2026-tól többek között megszűnt bizonyos kapcsolt vállalkozások árbevételének összeszámítási kötelezettsége - írja elemzésében a Niveus.
Ennél az adónemnél azonban már nemcsak az idei bevétel a kérdés. Az Európai Bizottság 2026 áprilisában az Európai Unió Bírósága elé vitte a magyar kiskereskedelmi adó ügyét, és arra is hivatkozik, hogy Magyarország a helyreállítási tervében vállalta a különadó fokozatos kivezetését.
Ez önmagában nem jelenti azt, hogy rövid időn belül megszűnik a kiskereskedelmi adó, de a jelenlegi szabályozás hosszú távú fennmaradása egyértelműen kérdésessé vált. Az uniós eljárás és a korábbi magyar vállalás miatt erre az adónemre tartós, kiszámítható költségvetési bevételként is egyre nehezebb tekinteni
– mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.
Közel 250 milliárddal kevesebb társasági adó
A társasági adóból eredetileg 1 258,4 milliárd forintos bevétellel számolt a költségvetés, ezt most 1 009,2 milliárd forintra csökkentették. Ez közel 250 milliárd forintos, mintegy 20 százalékos visszavágást jelent.
A társaságiadó-bevétel ilyen mértékű korrekciójában szerepet játszhat, hogy a gazdaság növekedése elmaradt a korábbi várakozásoktól (a tervezett 4,1%-os GDP bővülés a legoptimistább előrejelzések szerint is maximum 2% lehet), ami a vállalati eredményeken és így a társasági adóalapokban is megjelenhet. Emellett érdemes megvizsgálni azt is, hogy a globális minimumadóhoz kapcsolódó korábbi bevételi várakozások hogyan teljesültek, illetve mennyien választották a kisvállalati adót (KIVA), amely szélesebb kör számára vált elérhetővé
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– tette hozzá Bagdi Lajos.
A bankoktól közel 200 milliárddal többet várnak
Ezzel éppen ellentétes változás látható a pénzügyi szervezetek befizetéseinél. Az eredeti 292 milliárd forintos előirányzat 490,2 milliárd forintra emelkedett. Ennek döntő háttere a 2026. évre vonatkozó kulcsemelés: a kormány akkor mintegy 185 milliárd forintos többletbevétellel számolt az intézkedésből. Ez nagyságrendileg megfelel a mostani, 198,2 milliárd forintos előirányzat-emelésnek.
A három adónem változása jól mutatja, hogy a költségvetés módosítása nemcsak a hiány újratervezéséről szól. Jelentősen megváltozott az is, hogy az állam a vállalati szektor egyes adóiból mekkora bevételre számíthat idén.
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