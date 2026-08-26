Reagált a CATL a debreceni gyárban történtekre: kilenc dolgozónál mutattak ki emelkedett nikkelterhelést

Kilenc dolgozónál mutattak ki emelkedett nikkel-expozíciót a CATL debreceni cellagyárában, ahol a hatósági ellenőrzések a védőeszközökkel kapcsolatban is hiányosságokat tártak fel. A vállalat szerint a gyártás még nem indult el, a problémákat rövid időn belül orvosolták, a nikkelterhelés pontos forrását azonban továbbra is vizsgálják. A történtek miatt a berendezések üzembe helyezését felfüggesztették, miközben szigorúbb munkavédelmi szabályokat vezetnek be és folytatják a dolgozók rendszeres vizsgálatát.

Ahogy arról beszámoltunk, a hatóságok felfüggesztették a munkavégzést a debreceni CATL három üzemében, miután kilenc dolgozó szervezetében a megengedettnél jóval magasabb nikkel- és kobaltszintet mutattak ki. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a problémát maga a munkáltató jelezte a hatóságoknak, miután a belső biológiai expozíciós vizsgálatok nehézfém-terhelést mutattak ki a munkavállalóknál. Civil értesülések szerint a szennyezést katódpor-szivárgás okozta a papíron még nem is működő cellagyárban, a dolgozóknál pedig a határérték négyszeresét mérték. A helyszíni hatósági ellenőrzés megerősítette, hogy a gyár nem biztosított megfelelő védőfelszerelést az alkalmazottaknak, ezért a munkavégzést azonnal betiltották, a bírságolási eljárást pedig már megindították.

A CATL a hírre reagálva közölte, hogy a debreceni cellagyárukban még nem kezdődött meg a gyártás, az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembehelyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folytak.

A közleményében azt írják, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a CATL Debrecen 2026. június eleje óta rutinszerű, úgynevezett biológiai expozíciós vizsgálatokat végez dolgozói körében. Az augusztus elején beérkezett eredmények kilenc munkavállaló esetében emelkedett nikkel-expozíciót mutattak ki, így a vállalat értesítette az illetékes hatóságokat, amelyek augusztus 11-e és 25-e között három alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a létesítményben. Az ellenőrzések során a védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságot állapították meg néhány esetben, melyeket a cég rövid időn belül orvosolt.

A nikkel-expozíció forrásának kivizsgálása folyamatban van, de az eddig feltárt körülményekre tekintettel a cég felfüggesztette a berendezések folyamatban lévő üzembe helyezését, valamint folytatja munkavállalói rendszeres biológiai expozíciós monitoring vizsgálatát és még szigorúbb munkavédelmi szabályokat vezet be - írták.

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A hatóságok utolsó, augusztus 25-én végzett ellenőrzése során nem tártak fel foglalkozás-egészségügyi problémát a vállalatnál. A cég hangsúlyozta, hogy folyamatosan kapcsolatban áll az illetékes hatóságokkal a munkavédelmi kockázatok teljes körű megszüntetése érdekében, és továbbra is kiemelt figyelmet fordít munkavállalói egészségére és biztonságára.