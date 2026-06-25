Napközben hektikus mozgás után végül erősödéssel zárt a forint, az euró árfolyama is visszacsúszott.
Szivárgás volt a CATL debreceni gyárában: azonnali beavatkozás történt
Szivárgás történt a CATL debreceni gyárában csütörtök délelőtt, a vállalat tájékoztatása szerint azonban az incidenst gyorsan, öt percen belül elhárították. Személyi sérülés nem történt, a helyszínt az érintett dolgozók azonnal elhagyták. A cég belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására.
A CATL Debrecen négyes gyártósora mellett mintegy 1 liter dietil-karbonát szivárgott ki egy tárolóból lefejtés közben csütörtökön 10 óra 30 perckor.
A tájékoztatás szerint az incidenst a cég szakemberei a vállalat vészhelyzeti cselekvési terve alapján 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt. A szivárgás észlelését követően a helyszínen dolgozók azonnal értesítették a cég vészhelyzeti egységét és a létesítményi tűzoltóságot, valamint a helyiséget haladéktalanul elhagyták az ott tartózkodó személyek.
A belső protokollnak megfelelően a szakemberek tűzoltóhomokkal és abszorbens anyagokkal itatták fel a kiszivárgott folyadékot, majd azt a veszélyes hulladéktárolóba szállították és átszellőztették az érintett helyiséget.
Az esemény okainak feltárása érdekében a vállalat belső vizsgálatot indított, annak eredményeit be fogják építeni a működési gyakorlatukba, hogy a jövőben elkerüljék a hasonló incidenseket.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Mint írták, a CATL Debrecen teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal az esemény kivizsgálása alatt.
A 2011-ben alapított Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) 2025-ben 39,29 százalékos globális részesedéssel rendelkezett az elektromosautó-akkumulátorok piacán. A jövőben a CATL debreceni üzeme is átveszi a vállalat ipar 4.0. technológia, a zöld gyártás és logisztika terén szerzett tapasztalatait.
Az olajárak a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom fokozatos újraindulásával az Irán elleni háborút megelőző szintre estek vissza.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc városa előtt tiszteleg a jegybank által kibocsátott új emlékérme.
Új prioritás a szélenergia: szélerőmű pályázat meghirdetését lengette be Kapitány István, ennyit tudunk eddig
Nagyobb hangsúlyt kap a szélenergia, a kormány 2030-ig az Európai Unió támogatásával több mint tízszeresére növelné a magyarországi szélerőművi kapacitásokat Kapitány István bejelentése szerint.
Komoly fordulat reggelre: olyat lépett a forint a vezető devizákkal szemben, amire kevesen számítottak
A hazai fizetőeszköz az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is jelentős erősödést mutat az év eleji szintekhez képest.
A lakossági hangulat tovább javult júniusban, miközben a cégek áremelési szándéka kilenchavi mélypontra süllyedt.
Bár a Tisza-kormány 2030-ra célozza az euró bevezetését, az EKB szerint Magyarország most minden fő feltételtől távol áll.
Ez lehet a magyar gazdaság legnagyobb korlátja a jövőben: hiába a kormányváltás, nagyon nehéz lesz visszafordítani
Bár a befektetők jelentős bizalmat szavaztak az új kormánynak, a magyar gazdaság előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
A BÉT részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.
11 tagú tanácsadó testület felállításával készítenék elő a mindmáig titkosított ügynökakták minősítésének feloldását és a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát.
Nem kivezetik, hanem kiterjesztik az extraprofitadót: a módosítás milliárdos többletbevételt hozhat az államnak.
Az euró, a dollár és a svájci frank is többe került szerda reggel, a forint minden fontos devizával szemben gyengült.
A Lidl június 25-től új nyári kollekcióval készül a fesztiválszezonra és a vakációra.
Döbbenetes dolog derült ki a magyar áramfogyasztásról: a kánikula brutális számokat hozhat, megdőlhet a rekord
Ezen a nyáron még nem dőlt meg a tavalyi áramfogyasztási rekord, de a továbbiakban lehet esetleges nyári csúcsdöntésekre számítani.
Az MNB töredékére csökkentette az idei évre várt infláció mértékét, így a tavaszi előrejelzésben szereplő 3,8 százalék helyett már 1,8 százalékos drágulási ütemmel számol.
Így áll a forint a főbb devizákkal szemben kedden este.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.
Az Európai Parlament illetékes bizottsága jóváhagyta a jegybanki digitális fizetőeszközről szóló javaslatot.
Rendkívüli bejelentés érkezett: hamarosan gyökeresen megváltozhat a bankolás, minden magyar számlatulajdonost érintene
Az Európai Bizottság egy 2027 első negyedévére tervezett jogszabálycsomaggal reformálná meg az uniós bankszektort.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!