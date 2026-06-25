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CATL Contemporary Amperex Technology Co. Limited electric vehicle battery manufacturer, battery factory, Automotive News Europe, Sustainable Mobility Solutions in Arnstadt, Germany - February 05, 2024
Gazdaság

Szivárgás volt a CATL debreceni gyárában: azonnali beavatkozás történt

Pénzcentrum/MTI
2026. június 25. 20:16

Szivárgás történt a CATL debreceni gyárában csütörtök délelőtt, a vállalat tájékoztatása szerint azonban az incidenst gyorsan, öt percen belül elhárították. Személyi sérülés nem történt, a helyszínt az érintett dolgozók azonnal elhagyták. A cég belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására.

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A CATL Debrecen négyes gyártósora mellett mintegy 1 liter dietil-karbonát szivárgott ki egy tárolóból lefejtés közben csütörtökön 10 óra 30 perckor.

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A tájékoztatás szerint az incidenst a cég szakemberei a vállalat vészhelyzeti cselekvési terve alapján 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt. A szivárgás észlelését követően a helyszínen dolgozók azonnal értesítették a cég vészhelyzeti egységét és a létesítményi tűzoltóságot, valamint a helyiséget haladéktalanul elhagyták az ott tartózkodó személyek.

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A belső protokollnak megfelelően a szakemberek tűzoltóhomokkal és abszorbens anyagokkal itatták fel a kiszivárgott folyadékot, majd azt a veszélyes hulladéktárolóba szállították és átszellőztették az érintett helyiséget.

Az esemény okainak feltárása érdekében a vállalat belső vizsgálatot indított, annak eredményeit be fogják építeni a működési gyakorlatukba, hogy a jövőben elkerüljék a hasonló incidenseket.

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Mint írták, a CATL Debrecen teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal az esemény kivizsgálása alatt.

A 2011-ben alapított Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) 2025-ben 39,29 százalékos globális részesedéssel rendelkezett az elektromosautó-akkumulátorok piacán. A jövőben a CATL debreceni üzeme is átveszi a vállalat ipar 4.0. technológia, a zöld gyártás és logisztika terén szerzett tapasztalatait.
Címlapkép: Getty Images
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