Nagy dobásra készül a CATL: hatalmas létszámbővítés indul Debrecenben

A CATL debreceni gyárában jelenleg már 1470 munkavállaló dolgozik, és a vállalat további bővítést tervez. A cég célja, hogy az év végére elérje a 2300 fős létszámot. Új toborzási kampány is indul, amely elsősorban a helyi, debreceni és vármegyei munkaerőre épít. A bővülés a termelés fokozatos felfutásával párhuzamosan történik.

Újabb toborzási kampányba kezd júliusban a CATL debreceni egysége, amely a jelenlegi tervek szerint szeptember közepéig tart majd. A vállalat célja, hogy a létszámot tovább növelve az év végére mintegy 2300 munkavállalót foglalkoztasson.

A cég jelenleg 1470 főt alkalmaz Debrecenben, ebbe a saját és a kölcsönzött munkaerő is beletartozik. A toborzási kampány elsősorban a helyben, valamint a vármegyében élő munkavállalókat célozza meg.

A felvétel több területet is érint: gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és munkavédelmi pozíciókra keresnek dolgozókat, emellett irodai pozíciókat is hirdetnek. A gyártás jelenleg három gyártósoron zajlik Debrecenben, az akkumulátormodulok előállításával.

A vállalat közlése szerint az akkumulátorcellák tesztgyártása a szükséges engedélyek megszerzése után indulhat el, ami további munkaerőigényt is generálhat. A debreceni üzem működését kínai szakemberek is segítik, akik a technológia telepítésében és a magyar dolgozók betanításában vesznek részt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bővülés részeként a CATL a nyár folyamán több helyi eseményen is megjelenik, például a Campus Fesztiválon és a Virágkarneválon is jelen lesz. A folyamat így nemcsak ipari, hanem munkaerőpiaci és helyi közösségi szinten is jelentős hatással bír.