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Gazdaság

Nagy dobásra készül a CATL: hatalmas létszámbővítés indul Debrecenben

Pénzcentrum
2026. június 17. 12:35

A CATL debreceni gyárában jelenleg már 1470 munkavállaló dolgozik, és a vállalat további bővítést tervez. A cég célja, hogy az év végére elérje a 2300 fős létszámot. Új toborzási kampány is indul, amely elsősorban a helyi, debreceni és vármegyei munkaerőre épít. A bővülés a termelés fokozatos felfutásával párhuzamosan történik.

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Újabb toborzási kampányba kezd júliusban a CATL debreceni egysége, amely a jelenlegi tervek szerint szeptember közepéig tart majd. A vállalat célja, hogy a létszámot tovább növelve az év végére mintegy 2300 munkavállalót foglalkoztasson.

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A cég jelenleg 1470 főt alkalmaz Debrecenben, ebbe a saját és a kölcsönzött munkaerő is beletartozik. A toborzási kampány elsősorban a helyben, valamint a vármegyében élő munkavállalókat célozza meg.

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A felvétel több területet is érint: gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és munkavédelmi pozíciókra keresnek dolgozókat, emellett irodai pozíciókat is hirdetnek. A gyártás jelenleg három gyártósoron zajlik Debrecenben, az akkumulátormodulok előállításával.

A vállalat közlése szerint az akkumulátorcellák tesztgyártása a szükséges engedélyek megszerzése után indulhat el, ami további munkaerőigényt is generálhat. A debreceni üzem működését kínai szakemberek is segítik, akik a technológia telepítésében és a magyar dolgozók betanításában vesznek részt.

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A bővülés részeként a CATL a nyár folyamán több helyi eseményen is megjelenik, például a Campus Fesztiválon és a Virágkarneválon is jelen lesz. A folyamat így nemcsak ipari, hanem munkaerőpiaci és helyi közösségi szinten is jelentős hatással bír.
Címlapkép: Getty Images
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