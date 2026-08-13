A kilátások nem biztatóak, mivel a következő 6–7 nap végére a vízszint akár mínusz 136–137 centiméterig is süllyedhet.
Beszólt Magyar Péter az oroszoknak: ezt gondolja a Paks II. beruházásról a miniszterelnök
Bár a Roszatom vezérigazgatója szerint a Paks II. atomerőmű építése a terveknek megfelelően halad, Magyar Péter miniszterelnök súlyos csúszásokra és megduplázódó költségekre hivatkozva vitatja az orosz állításokat. A kormányváltást követően jelenleg is zajlik a beruházás teljes átvilágítása, miközben komoly szakmai aggályok merültek fel az új blokkok környezeti hatásoknak kiszolgáltatott hűtőrendszerével kapcsolatban is.
Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia-konszern vezérigazgatója egy vállalati hírportálnak adott csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a magyarországi kormányváltás nem akasztotta meg a munkálatokat, a Roszatom pedig tartja magát az egyeztetett ütemtervhez. Elmondása szerint felvették a kapcsolatot az új magyar vezetéssel, és készek tényekkel, valamint adatokkal válaszolni minden felmerülő kérdésre, bár hivatalos megkeresés eddig nem érkezett hozzájuk.
Magyar Péter miniszterelnök a kormány mai sajtótájékoztatóján reagált a nyilatkozatra, kijelentve, hogy erős kétségei vannak a szerződés betartását illetően.
Kiemelte, hogy ha az orosz fél tartotta volna magát az eredeti megállapodáshoz, az atomerőműnek már 2024-ben működnie kellett volna. Ehelyett jelenleg csupán raktárak és két hatalmas munkagödör található a helyszínen, amire eddig ezermilliárd forintot költött az állam. A kormányfő rámutatott, hogy a finanszírozás sem a tervek szerint alakul, a beruházás költségei ugyanis már a kétszeresükre nőttek. A kormány éppen a csúszások és az áremelkedés miatt indított átfogó átvilágítást, amelynek lezárulta után hivatalos választ adnak a Roszatomnak.
A miniszterelnök súlyos műszaki és környezetvédelmi problémákra is felhívta a figyelmet. Emlékeztetett arra, hogy az Országos Atomenergia Hivatal is aggályokat fogalmazott meg a kiadott engedélyek kapcsán a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar szerint komoly hiba volt elfogadni a terveket, mivel világszerte ma már elvétve építenek olyan átfolyós hűtőrendszerrel működő blokkokat, amelyek ennyire kiszolgáltatottak a környezeti viszonyoknak.
Mindeközben a Roszatom tájékoztatása szerint a fizikai munkálatok és a gyártási folyamatok haladnak. Az ötödik blokk alaplemezének betonozása már 80 százalék feletti készültségen áll, a hatodik blokknál pedig az év végéig megkezdik a betonozás előkészítését. Az új reaktorokhoz szükséges berendezések gyártása is folyamatban van, a zónaolvadék-csapdát már leszállították Magyarországra, és az ötödik blokk elemeinek összeszerelése is hamarosan megkezdődik.
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Az orosz vállalat szakértői ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy ha a magyar fél a projekt kulcsfontosságú műszaki vagy pénzügyi paramétereinek felülvizsgálata mellett dönt, az jelentősen kitolhatja az üzembe helyezés határidejét, és a teljes finanszírozási modell alapvető átalakítását vonhatja maga után.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
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