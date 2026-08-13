2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026. július 31-én. A paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén, 960 megawatton (MW) üzemel a Duna vízállásának alacsony szintje miatt.
Gazdaság

Beszólt Magyar Péter az oroszoknak: ezt gondolja a Paks II. beruházásról a miniszterelnök

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 17:25

Bár a Roszatom vezérigazgatója szerint a Paks II. atomerőmű építése a terveknek megfelelően halad, Magyar Péter miniszterelnök súlyos csúszásokra és megduplázódó költségekre hivatkozva vitatja az orosz állításokat. A kormányváltást követően jelenleg is zajlik a beruházás teljes átvilágítása, miközben komoly szakmai aggályok merültek fel az új blokkok környezeti hatásoknak kiszolgáltatott hűtőrendszerével kapcsolatban is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia-konszern vezérigazgatója egy vállalati hírportálnak adott csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a magyarországi kormányváltás nem akasztotta meg a munkálatokat, a Roszatom pedig tartja magát az egyeztetett ütemtervhez. Elmondása szerint felvették a kapcsolatot az új magyar vezetéssel, és készek tényekkel, valamint adatokkal válaszolni minden felmerülő kérdésre, bár hivatalos megkeresés eddig nem érkezett hozzájuk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Magyar Péter miniszterelnök a kormány mai sajtótájékoztatóján reagált a nyilatkozatra, kijelentve, hogy erős kétségei vannak a szerződés betartását illetően.

Kiemelte, hogy ha az orosz fél tartotta volna magát az eredeti megállapodáshoz, az atomerőműnek már 2024-ben működnie kellett volna. Ehelyett jelenleg csupán raktárak és két hatalmas munkagödör található a helyszínen, amire eddig ezermilliárd forintot költött az állam. A kormányfő rámutatott, hogy a finanszírozás sem a tervek szerint alakul, a beruházás költségei ugyanis már a kétszeresükre nőttek. A kormány éppen a csúszások és az áremelkedés miatt indított átfogó átvilágítást, amelynek lezárulta után hivatalos választ adnak a Roszatomnak.

A miniszterelnök súlyos műszaki és környezetvédelmi problémákra is felhívta a figyelmet. Emlékeztetett arra, hogy az Országos Atomenergia Hivatal is aggályokat fogalmazott meg a kiadott engedélyek kapcsán a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar szerint komoly hiba volt elfogadni a terveket, mivel világszerte ma már elvétve építenek olyan átfolyós hűtőrendszerrel működő blokkokat, amelyek ennyire kiszolgáltatottak a környezeti viszonyoknak.

Mindeközben a Roszatom tájékoztatása szerint a fizikai munkálatok és a gyártási folyamatok haladnak. Az ötödik blokk alaplemezének betonozása már 80 százalék feletti készültségen áll, a hatodik blokknál pedig az év végéig megkezdik a betonozás előkészítését. Az új reaktorokhoz szükséges berendezések gyártása is folyamatban van, a zónaolvadék-csapdát már leszállították Magyarországra, és az ötödik blokk elemeinek összeszerelése is hamarosan megkezdődik.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az orosz vállalat szakértői ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy ha a magyar fél a projekt kulcsfontosságú műszaki vagy pénzügyi paramétereinek felülvizsgálata mellett dönt, az jelentősen kitolhatja az üzembe helyezés határidejét, és a teljes finanszírozási modell alapvető átalakítását vonhatja maga után.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
#kormány #duna #beruházás #gazdaság #paks #oroszország #energetika #atomerőmű #atomenergia #paksi atomerőmű #magyar péter
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
20 perce
Ha azokat a csilliárdokat amiket erre a fölösleges pénztemetőbe forgattak (főként ellopták) értelmes célokra költöttek volna, nagyságrenddel jobb lenne az ország helyzete minden szempontból. Kösz, Orbán!
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:30
19:00
18:49
18:33
18:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 13. 16:50
Történelmi rekordon a BUX: ezek a papírok voltak az elmúlt 30 év sztárjai  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
Bankmonitor  |  2026. augusztus 13. 16:52
Nyugdíjmegtakarítást indítanál a gyerekednek? A 25 év alatti adókedvezmény pont ezt bonyolítja meg
Sok szülőben megfordul a gondolat: ha már 18 éves kor körül el lehetne indítani a gyerek nyugdíjmegt...
Holdblog  |  2026. augusztus 13. 06:20
Magyarország az egyik legnyitottabb terep a kínai webshopok előtt
Miközben 2007-ben a régió lakosságának alig tizede vásárolt online, mára több mint kétharmaduk rende...
MEDIA1  |  2026. augusztus 12. 16:37
Vége a Szöllősi György-korszaknak, lemondott a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöksége - reagált a Sportújságírókért Mozgalom
A Sportújságírók Mozgalom szerint időszerű volt a változás.
ChikansPlanet  |  2026. augusztus 7. 08:00
A városok egyik legjobb klímafegyvere a fa, de a legtöbb helyen még mindig nem ültetnek eleget
A városi hőségnek évente 350 ezren esnek áldozatául. Két friss kutatás egybehangzó eredménye szerint...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 13.
A kibertámadások a hazai kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackerenek
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 13.
Fájó milliókat bukik Magyarország: miközben mások dörzsölik a markukat, mi kimaradunk a gigászi üzletből
2026. augusztus 13.
Durva dolog derült ki az IKEA kanapéiról: szinte minden magyar nappali áldozatul esett
2026. augusztus 13.
Végzetes hibát követett el a magyar vendéglátás? Elképesztő, miért lett elérhetetlen luxus az étterembe járás
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 13. csütörtök
Ipoly
33. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Döntött a kormány: nagy változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
1 hete
Veszélyben a 13. és 14. havi nyugdíj? Fájdalmas szigorítást javasolnak a szakértők, itt a feketeleves
3
4 napja
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
4
1 hete
Jogi útra tereli a kamatstopot az OTP: erről minden magyar hitelesnek tudnia kell
5
4 napja
Megszólalt az MNB-alelnök a magyar euróról: erre kell készülnünk
PÉNZÜGYI KISOKOS
All risks
minden kockázatra kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a kizárásokat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában a szállítmány-, illetőleg az építési-szerelési biztosítások körében alkalmazott kockázatviselési forma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 13. 19:00
Emiatt ébredsz hulla fáradtan még 8 óra alvás után is: ezeket a súlyos hibákat rengeteg magyar elköveti
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 13. 18:02
Kvíz: Nagy kiránduló vagy? Most kiderül, mennyit tudsz a Balaton-felvidékről – sokan már az első kérdésnél elbuknak!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 13. 18:28
Fontos pályázat módosult itthon: mutatjuk a részleteket, résen kell lenni