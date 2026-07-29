Végre elindult a hazai őszibarack szezon: ilyen lesz az idei termés, eddig ehetjük a gyümölcsöt

Elindult a hazai őszibarackszezon: a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon és a termelői árusítóhelyeken, több gazdaságban pedig idén is Szedd magad! akció várja a vásárlókat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a magyar őszibarack várhatóan szeptember elejéig vagy közepéig lesz elérhető, miközben az ágazatot továbbra is az elöregedő ültetvények és a jelentős import kihívása jellemzi.

Elindult a hazai őszibarack szezon, a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken - közölte szerdán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A közlemény szerint több gazdaságban idén is lehetőség nyílik Szedd magad! szüretre, így a családok közvetlenül a termelőktől is vásárolhatnak friss gyümölcsöt.

Az országban a legjelentősebb termesztőkörzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében találhatók. Közölték, az időjárástól függően a magyar őszibarack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz.

A világon évente mintegy 25 millió tonna őszibarack terem, Kína - csaknem 17 millió tonnával - messze a legnagyobb termelő. Európában évente mintegy 4 millió tonna terem, elsősorban Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban és Franciaországban.

Magyarországon mintegy 2400 hektáron termesztenek őszibarackot, míg az 1970-es években még közel 13 ezer hektáron. Napjainkban az éves termés jellemzően 10-20 ezer tonna, de kedvezőtlen évjáratokban jóval alacsonyabb is lehet, miközben a hazai fogyasztás kielégítéséhez évente a becslések szerint 10-15 ezer tonna import érkezik. A kamara megállapította, hogy a hazai ültetvények jelentős része elöregedett, miközben az új telepítések üteme nem elegendő az állomány megújításához.