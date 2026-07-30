2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
36 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Itt van Magyar Péter friss bejelentése: csütörtökön vagy pénteken teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez nagy kiesést jelent ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Army troops advance a position in combat.
Oktatás

Nem sikerült a felvételi? Ez a lehetőség még mindig nyitva áll: még fizetnek is, hogy elvégezd a képzést

Pénzcentrum
2026. július 30. 13:27

Számos képzési- és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásba szeretnének pluszpontokat szerezni és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást - írja a honvedelem.hu. A portál szerint azoknak, akiknek idén nem sikerült a felvételi, ajánlják az Acélkocka Altisztképzést, erre július 31-ig lehet jelentkezni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia csaknem egy éves képzése alatt havi bruttó 500 ezer forintos illetmény illeti meg az érdeklődőt. A tartalékos szolgálatot azoknak ajánlják, akik továbbra is szeretnének továbbtanulni. A tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető a következő felsőoktatási felvételi eljárásra. Az alapkiképzés teljesíthető egyszerre (5 hét alatt), vagy akár hétvégenként (25 nap), így aki most jelentkezik és teljesíti az alapkiképzést, akár a jövő évi keresztféléves eljárásra megszerezheti a 16 pluszpontot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha valaki 32 pontot szeretne szerezni, annak a 6 hónapos szolgálatot javasolják, amelyből a havonta induló 10 hetes alapkiképzést kell először befejezni, majd a hátralévő időben valamely katonai szervezetnél a választott szakkiképzésen megszerezhető ismereteket elsajátítani. Aki pedig további 6 hónap szakkiképzést teljesít, akár 64 pluszpontot szerezhet.

Egyetemi pótfelvételi 2026: itt a pontos jelentkezési határidő, a megjelölhető szakok listája és a jelentkezés menete
EZ IS ÉRDEKELHET
Egyetemi pótfelvételi 2026: itt a pontos jelentkezési határidő, a megjelölhető szakok listája és a jelentkezés menete
Még reménykedhetnek, akiknek egyik megjelölt szaknál nem sikerült elérniük a szükséges felvételi ponthatárokat. Hamarosan indul a pótfelvételi 2026-ban, ahol mindenki kaphat még egy extra esélyt.

Az idén sikeresen felvételizőknek is ajánlják a tartalékos szolgálatot, mert az egyszeri szerződéskötési díj, a havi rendelkezési állási díj és a szolgálatteljesítés után járó napi illetmény minimum havi 160 ezer forint, de akár havi 350 ezer forintot is kaphatnak, ha ösztöndíjra pályáznak.

A felsőoktatási honvédelem tantárgy felvételével pedig akár 8 kreditet is szerezhetnek tanulmányaik során. A honvédség által nyújtott képzési és szolgálatvállalási lehetőségekről a toborzóirodákban, a www.iranyasereg.hu, illetve a www.hhk.uni-nke.hu oldalakon lehet tájékozódni.

Ez vár arra, akinek 2026-ban nem sikerült a felvételi: így lehet a kudarcból sikersztori
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez vár arra, akinek 2026-ban nem sikerült a felvételi: így lehet a kudarcból sikersztori
Körüljárjuk a lehetőségeket azok számára, akik nem jutottak be a vágyott szakjukra, és tanácsokat is adunk ahhoz, hogy kovácsolhatnak előnyt a helyzetből.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #egyetem #oktatás #felsőoktatás #felvételi #honvédség #továbbtanulás #diákok #képzés #katonaság #honvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:27
15:13
14:59
14:48
14:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 30.
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 30.
Súlyos krízis fenyegeti a magyar háztartásokat: egyetlen váratlan kiadás elég, és beüt a katasztrófa
2026. július 30.
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
2026. július 29.
Kiderült a hazai rákstatisztika sötét titka: pedig egyetlen egyszerű vizsgálaton múlna a túlélés
NAPTÁR
Tovább
2026. július 30. csütörtök
Judit, Xénia
31. hét
Július 30.
Barátság világnap
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Itt van Magyar Péter rendelete: nagy változás jön az iskolákban szeptembertől, minden diákot érint
2
3 hónapja
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
3
1 hónapja
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
4
2 hónapja
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
5
1 hónapja
Itt a 2026/2027-es tanév rendje: mutatjuk az iskolai menetrendet, ez vár a diákokra szeptembertől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 15:13
Kegyetlen hőség lesz a hétvégén: itt a legfrissebb előrejelzés, ezt nem szabad félvállról venni
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 13:00
Súlyos krízis fenyegeti a magyar háztartásokat: egyetlen váratlan kiadás elég, és beüt a katasztrófa
Agrárszektor  |  2026. július 30. 14:28
Ezt meg ne tedd most a kertedben: halálos lehet a könnyelműség