A Klebelsberg Központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz.
Nem sikerült a felvételi? Ez a lehetőség még mindig nyitva áll: még fizetnek is, hogy elvégezd a képzést
Számos képzési- és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásba szeretnének pluszpontokat szerezni és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást - írja a honvedelem.hu. A portál szerint azoknak, akiknek idén nem sikerült a felvételi, ajánlják az Acélkocka Altisztképzést, erre július 31-ig lehet jelentkezni.
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia csaknem egy éves képzése alatt havi bruttó 500 ezer forintos illetmény illeti meg az érdeklődőt. A tartalékos szolgálatot azoknak ajánlják, akik továbbra is szeretnének továbbtanulni. A tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető a következő felsőoktatási felvételi eljárásra. Az alapkiképzés teljesíthető egyszerre (5 hét alatt), vagy akár hétvégenként (25 nap), így aki most jelentkezik és teljesíti az alapkiképzést, akár a jövő évi keresztféléves eljárásra megszerezheti a 16 pluszpontot.
Ha valaki 32 pontot szeretne szerezni, annak a 6 hónapos szolgálatot javasolják, amelyből a havonta induló 10 hetes alapkiképzést kell először befejezni, majd a hátralévő időben valamely katonai szervezetnél a választott szakkiképzésen megszerezhető ismereteket elsajátítani. Aki pedig további 6 hónap szakkiképzést teljesít, akár 64 pluszpontot szerezhet.
Az idén sikeresen felvételizőknek is ajánlják a tartalékos szolgálatot, mert az egyszeri szerződéskötési díj, a havi rendelkezési állási díj és a szolgálatteljesítés után járó napi illetmény minimum havi 160 ezer forint, de akár havi 350 ezer forintot is kaphatnak, ha ösztöndíjra pályáznak.
A felsőoktatási honvédelem tantárgy felvételével pedig akár 8 kreditet is szerezhetnek tanulmányaik során. A honvédség által nyújtott képzési és szolgálatvállalási lehetőségekről a toborzóirodákban, a www.iranyasereg.hu, illetve a www.hhk.uni-nke.hu oldalakon lehet tájékozódni.
2173 egyetemi képzés marad el idén, a nem induló szakok közel kétharmada valamilyen tanárképzés.
Körüljárjuk a lehetőségeket azok számára, akik nem jutottak be a vágyott szakjukra, és tanácsokat is adunk ahhoz, hogy kovácsolhatnak előnyt a helyzetből.
Egyetemi pótfelvételi 2026: itt a pontos jelentkezési határidő, a megjelölhető szakok listája és a jelentkezés menete
Még reménykedhetnek, akiknek egyik megjelölt szaknál nem sikerült elérniük a szükséges felvételi ponthatárokat. Hamarosan indul a pótfelvételi 2026-ban, ahol mindenki kaphat még egy extra esélyt.
Szabályosan megrohanták a magyar diákok ezt az egyetemet: történelmi rekord dőlt meg a ponthatárok után
Minden eddigi várakozást és korábbi rekordot elsöpört a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem idei felvételi eredménye.
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, valamint a szakmai szervezetek egyeztetései alapján hosszabb távon átalakulhat a tanév szerkezete.
Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő kihirdette az iskolakezdési támogatásról szóló jogszabályt.
A jelentkezők száma húsz százalékkal nőtt a Semmelweis Egyetemen, a túljelentkezés átlagosan hatszoros volt.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat, és kitört az öröm.
Megszólalt a Szegedi Tudományegyetem is: rengeteg új diákjuk lesz ősztől, ezek a legnépszerűbb szakok
A 2026-os felsőoktatási felvételi eljárásban 7343 hallgató nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetemre, ami csaknem ötszázzal haladja meg a tavalyi létszámot.
A 2026-os felsőoktatási felvételi eljárásban közel harminc százalékkal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók létszáma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán.
Az ELTE-re 13 ezer új hallgató nyert felvételt, a legnépszerűbb szakok újra a gazdaságtudományi- és pedagógiai kötődésűek lettek.
A szigorodó ponthatárok ellenére az egyetem tovább növelte a felvett hallgatók létszámát, amivel megerősítette piacvezető szerepét a hazai gazdasági felsőoktatásban.
Itt vannak a Corvinus 2026-os felvételi ponthatárai: több szakon csökkent, de így se volt egyszerű bejutni
A Budapesti Corvinus Egyetem több szakán is csökkentek a ponthatárok, bár a bejutási küszöb így is rendkívül magas maradt.
Volt olyan szak, ahol 490 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez, a Corvinuson pedig csökkentek a ponthatárok, de ott is erősen kellett teljesíteni, ha valaki...
Rendkívüli! Most jelentették be a Klebelsberg Központ új vezetőjét: erre készüljenek a magyar tanárok és diákok
Sinka Editet nevezte ki a Klebelsberg Központ élére Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Megszavazták, jön a 100 ezres iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, mutatjuk a jogosultak listáját
Ellenszavazat nélkül szavazták meg a javaslatot, egy sor kedvezményezett élhet az iskolakezdési támogatással.
Sokan bukhatják a 100 ezres iskolakezdési támogatást? Figyelmeztet Kátai-Németh Vilmos: ezt mindenképp el kell intézni
Bár a juttatást elvileg igénylés nélkül utalják, az egyedülálló szülőknek feltétlenül ellenőrizniük kell a státuszukat a Magyar Államkincstárnál.
A hétvégi informatikai karbantartás miatt július 17-én délutántól július 19-ig időszakosan szünetelhet a bejelentkezés az Oktatási Hivatal azonosításhoz kötött rendszereibe.