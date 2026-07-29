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Gazdaság

Nagy bejelentést tett Magyar Péter: még ma hatalmas áfacsökkentésről dönthet a kormány

Pénzcentrum
2026. július 29. 12:23

Ma dönt a Tisza-kormány a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentéséről - közölte Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

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A kormány a jelenlegi 27 százalékról 5 százalékra csökkentené a tűzifa általános forgalmi adóját – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök már hétfői parlamenti beszédében jelezte, hogy minél hamarabb szeretnék megvalósítani az áfacsökkentést, amely a Tisza Párt választási programjában is szerepelt. 

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Parlamenti beszédében Magyar Péter elmondta, hogy egy tisztességes országban senkit sem szabad olyan helyzetbe hozni, hogy választania kelljen a gyógyszerek megvásárlása, a gyermekek beiskolázásának finanszírozása vagy a rezsiszámlák kifizetése között.

A kormányfő hétfői parlamenti felszólalásában azt mondta, hogy ezeknek a problémáknak a kezelését is szolgálják azok az intézkedések, amelyeket a Tisza-kormány az első, mintegy 70 napban meghozott.

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Címlapkép: Getty Images
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