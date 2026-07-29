A tartós hőség és a megnövekedő vízfogyasztás miatt ismét takarékos ivóvíz-használatra kérik a lakosságot a vízszolgáltatók.
Nagy bejelentést tett Magyar Péter: még ma hatalmas áfacsökkentésről dönthet a kormány
Ma dönt a Tisza-kormány a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentéséről - közölte Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.
A kormány a jelenlegi 27 százalékról 5 százalékra csökkentené a tűzifa általános forgalmi adóját – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök már hétfői parlamenti beszédében jelezte, hogy minél hamarabb szeretnék megvalósítani az áfacsökkentést, amely a Tisza Párt választási programjában is szerepelt.
Parlamenti beszédében Magyar Péter elmondta, hogy egy tisztességes országban senkit sem szabad olyan helyzetbe hozni, hogy választania kelljen a gyógyszerek megvásárlása, a gyermekek beiskolázásának finanszírozása vagy a rezsiszámlák kifizetése között.
A kormányfő hétfői parlamenti felszólalásában azt mondta, hogy ezeknek a problémáknak a kezelését is szolgálják azok az intézkedések, amelyeket a Tisza-kormány az első, mintegy 70 napban meghozott.
Elindult a hazai őszibarackszezon: a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon és a termelői árusítóhelyeken.
A magyar gazdaság szempontjából a költségvetés helyzete jelenti a legnagyobb veszélyt, jövőre ugyanakkor a kormány már képes lehet a deficit csökkentésére.
A tartós aszály és a Duna kritikusan alacsony vízállása miatt tovább csökkentette teljesítményét a Paksi Atomerőmű.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Biztonságban van Magyarország energiaellátása - közölte a gazdasági és energetikai miniszter
Az Országgyűlés három olyan törvénycsomagot fogadott el, amelyek elengedhetetlenek a mintegy 10 milliárd eurós magyar helyreállítási program (RRF) forrásainak lehívásához.
Mínusz 106 centiméterre süllyedt a Duna vízállása Paksnál, emiatt a Paksi Atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokkja teljesítményét.
Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament.
Új szabályok jöhetnek a megfélemlítő perek ellen, emellett megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága.
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest
A legnagyobb mértékű csökkenés a GDP-ben a vegyipari alágakban történt Magyarországon.
Az OTP és a Richter is profitált a kockázatkerülő befektetői hangulatból.
Komoly kockázatot jelent a vártnál kedvezőtlenebb helyzetben lévő, 7-8 százalékos GDP-arányos hiánnyal küzdő 2026-os költségvetés is.
A globális energiapiaci árcsökkenés kifejezetten kedvez a hazai devizának.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) friss jelentése szerint a következő években felgyorsulhat a magyar gazdaság növekedése.
Az augusztus 20-i tűzijáték lehet a Tisza-kormány nagy vizsgája: sikerül lebontani az előző elit monopóliumát?
A rendezvénypiac évekig úgy működött Magyarországon, hogy a nagy állami megbízások jelentős része egy szűk, politikailag kiválasztott körhöz került.
A nyugdíjkatasztrófa előtt kellene megszorítani: időzített bomba a magyar családtámogatási rendszer?
Az OECD 2026-os országjelentése alapján Magyarország európai szinten is a leginkább veszélyeztetett államok közé tartozik
Felfoghatatlan eurómilliárdok zúdulhatnak Magyarországra: a gazdasági növekedést is égbe lökheti a Tisza terve?
A tízmilliárd eurós uniós helyreállítási alap hatalmas lehetőséget és egyúttal komoly adminisztratív kihívást jelent Magyarország számára.