Középkorú férfi ül a téglából épített fatüzelésű kályha mellett, pókerrel a kezében.
Otthon

Végzetes láncreakció indul be Magyarországon: brutális tűzifahiány jöhet, rengetegen kerülhetnek bajba télen

Pénzcentrum
2026. április 19. 17:42

A magyarországi lakossági tűzifa-felhasználás jelenlegi mértéke fenntarthatatlan. Ez a jövőben komoly ellátási hiányt, valamint súlyos természetvédelmi károkat okozhat. Az ELTE kutatóinak friss tanulmánya szerint radikális épületenergetikai korszerűsítések nélkül a hazai erdők túlhasználata elkerülhetetlen - számolt be az Infostart.

A szakemberek modellszámításai rámutatnak, hogy az eddigi tendenciák folytatódása esetén az éves lakossági és ipari tűzifaigény eléri a 9,3 millió köbmétert. Ezzel szemben a fenntartható forrásból származó kínálat mindössze 4,7 millió köbméter. A rezsicsökkentés keretében fenntartott hatósági árak és támogatások a vártnál magasabb szinten rögzítik a keresletet. Így a szükséglet csaknem kétszerese a hazai erdők teherbíró képességének. Ez a hatalmas szakadék kiterjedt hiányzónákat hoz létre, különösen az ország középső és keleti régióiban. Emellett jelentősen kiélezi a versenyt a lakossági és az ipari felhasználók között.

A jelenlegi épületenergetikai állapotok mellett állandósuló tűzifahiány súlyos láncreakciót indíthat el. Az illegális fakitermelés növekedéséhez, a légszennyezés fokozódásához és az erdők biológiai sokféleségének drasztikus csökkenéséhez vezet.

A kutatók szerint a kiutat egy átfogó épületfelújítási program és a korszerű fűtési rendszerek elterjesztése jelentené. Ez a lépés akár 74 százalékkal is mérsékelhetné a lakossági keresletet. Mivel a fatüzelés Magyarországon szorosan összefügg az energiaszegénységgel, a probléma felszámolásához elengedhetetlenek a célzott állami támogatások.

A hazai ingatlanok mélyfelújítása és a fafelhasználás észszerűsítése nemcsak az ellátásbiztonságot és az erdők védelmét garantálná. Alapvető feltétele annak is, hogy az ország teljesíteni tudja a 2050-re kitűzött klímavédelmi céljait. A téma társadalmi és politikai súlyát jól mutatja az is, hogy a közelmúltban a Tisza Párt a rezsicsökkentés átalakítását és a tűzifa áfájának mérséklését kezdte szorgalmazni.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #energia #rezsi #rezsicsökkentés #fűtési szezon #tűzifa #környezetvédelem #energiahatékonyság #erdő #klímaváltozás #energetikai korszerűsítés #otthonfelújítás #erdőgazdálkodás #természetvédelem

Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

