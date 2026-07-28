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Budapest, 2026. július 7.Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 7-én.MTI/Bruzák Noémi
Gazdaság

Történelmi döntés: 1300 milliárd forintnyi uniós pénz előtt nyitott utat a magyar parlament

Pénzcentrum
2026. július 28. 12:20

Az Országgyűlés három olyan törvénycsomagot fogadott el, amelyek elengedhetetlenek a mintegy 10 milliárd eurós magyar helyreállítási program (RRF) forrásainak lehívásához. A jogszabályok révén átalakul a közösségi közlekedés intézményrendszere, felgyorsulnak a zöldenergia-beruházások, és jelentős adóügyi változások lépnek életbe - írta meg a Portfolio.

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A képviselők jóváhagyták az országos közlekedésszervező, valamint egy kizárólagos állami tulajdonban lévő gördülőállomány-kezelő társaság létrehozását. Az előbbi szervezet a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer összehangolásáért, illetve a szolgáltatói szerződések kezeléséért felel majd. Az utóbbi az uniós forrásokból, mintegy 1,8 milliárd euróból beszerzett új vasúti és HÉV-szerelvények tulajdonosa lesz. Ezeket a járműveket az állami vállalat a közlekedésszervező rendelkezésére bocsátja, amely versenyeztetési eljárásokat írhat ki a személyszállítási feladatok ellátására. A kezelőtársaság felett a tulajdonosi jogokat a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolja.

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A szintén elfogadott, az energetikai vállalások teljesítését célzó csomag mintegy 1,7–2 milliárd eurós keretet biztosít a fejlesztésekre. A módosítások a zöld átállás felgyorsítását, a megújuló energiaforrások térnyerését és az energiatárolók elterjedését szolgálják.

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A jogszabályok emellett érintik az áramhálózat fejlesztését, az okosmérők telepítését, valamint az épületek korszerűsítésének szabályozását is. Ezzel párhuzamosan megszüntetik a Geotermikus Energia Bizottságot, mivel a testület a törvényjavaslat indoklása szerint nem segítette kellőképpen a fenntartható projektek elindítását.

A harmadik törvénycsomag a helyreállítási tervben rögzített kötelezettségek mellett több adószabályt is átalakít, továbbá rendezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének jogállását, akinek a tisztségére nyilvános pályázatot írnak ki. A jogszabály kivezeti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó adókedvezményeket, a műemléki projektek adóalap-kedvezményét és a kihasználatlan növekedési adóhitelt. Megszűnik a bevándorlási különadó, a települési adó, az ebrendészeti hozzájárulás, a szén-dioxid-kvótaadó és a tranzakciós illeték, miközben a levegőterhelési díjat a duplájára emelik. A csomag bezárja a bizalmi vagyonkezelés egyes kiskapuit is, a kiskeresmelmi adó kulcsait és alapját azonban változatlanul hagyja.

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A módosított magyar helyreállítási terv összesen mintegy 10 milliárd euró, vagyis nagyjából 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,5 milliárd euró hitel lehívását teszi lehetővé. Bár a most megszavazott törvények önmagukban még nem jelentik a teljes összeg azonnali felszabadítását, kulcsfontosságú mérföldköveket teljesítenek, és megteremtik a kifizetésekhez, valamint az uniós források felhasználásához szükséges jogi hátteret.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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