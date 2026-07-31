Durva figyelmeztetés érkezett: ekkorát ugorhat az olaj ára, ha elfogynak a tartalékok

Jelentős áremelkedés jöhet az olajpiacon, ha nem születik hamar megállapodás az iráni konfliktusban – figyelmeztetett Pletser Tamás. Az OTP Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere szerint a világpiaci árakat jelenleg a stratégiai készletek felszabadítása tartja kordában. Ha ezek tovább apadnak, az ellátási problémák miatt az olaj ára meredeken emelkedhet, írja az Infostart.

Az olaj világpiaci ára jelenleg jóval alacsonyabb annál, amit a kereslet és a kínálat egyensúlya indokolna – erről beszélt Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere az InfoRádióban.

A szakértő szerint normál piaci körülmények között a kőolaj ára hordónként 20–40 dollárral is magasabb lehetne. Úgy véli, ezt egyelőre az Egyesült Államok, Kína és más fejlett országok stratégiai készleteinek folyamatos felszabadítása akadályozza meg, ami mesterségesen növeli a kínálatot.

Pletser Tamás elmondta, hogy az iráni háború február végi kitörése óta becslése szerint 1,3–1,5 milliárd hordóval csökkent a globális kőolajkészlet. A piac szempontjából most az a legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e még a készletek kritikus szintre csökkenése előtt megállapodni a konfliktusban érintett feleknek, ami lehetővé tenné a közel-keleti olaj ismételt megjelenését a világpiacon.

A szakértő arra figyelmeztetett, hogy ha a következő hetekben nem születik megállapodás, a globális készletszintek olyan alacsonyra süllyedhetnek, hogy az már ellátási zavarokat okozhat világszerte, ami jelentős áremelkedést idézhet elő.

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Hozzátette, hogy a finomított kőolajtermékek – például az üzemanyagok – ára már most is nagyobb mértékben emelkedett, mint magáé a nyersolajé. Ennek oka, hogy ezekből kisebbek a biztonsági készletek, és piacuk kevésbé befolyásolt a stratégiai készletfelszabadítások által.