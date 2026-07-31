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Gazdaság

Megártott a hőhullám a forintnak, össze is rogyott

Pénzcentrum
2026. július 31. 18:57

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben pénteken a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, valamint gyengüléssel fejezte be a hetet és júliust is.

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Az euró jegyzése délután hat órára 364,42 forintra ment fel a reggel hét órai 362,28 forintról, a dolláré 316,65 forintra emelkedett 314,82 forintról, a svájci franké pedig 391,55 forintra 389,94-ről.

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A forint így az euróval és a dollárral szemben 0,6 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 0,4 százalékot adott le árfolyamából pénteken.

A hét eleji kezdésnél a forint 1,3 százalékkal áll gyengébben az euróval, 0,4 százalékkal a dollárral és 1,2 százalékkal a svájci frankkal szemben. A július hónapot a forint szintén gyengüléssel zárta: 2,3 százalékkal az euró, 1,4 százalékkal a dollár és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta azonban a forint tartja nyereségét, 5,2 százalékon áll az euró és a svájci frank, valamint 3,3 százalékon a dollár ellenében.
Címlapkép: Getty Images
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