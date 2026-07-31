A Pénzcentrum 2026. július 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ismét nagyot változott a forint árfolyama, így áll most a főbb devizákkal szemben
Vegyesen alakult a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi devizapiacon. Az euró és a svájci frank árfolyama enyhén csökkent, míg a dollár minimálisan erősödött a magyar fizetőeszközhöz képest.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az euró árfolyama 362,28 forintra gyengült 7 órakor a csütörtök esti 362,52 forintról. A svájci frank jegyzése 390,63 forintról 389,94 forintra csökkent, ugyanakkor a dollár 314,56 forintról 314,82 forintra nőtt.
Az euró jegyzése az esti 1,1525 dollárról 1,1508 dollárra gyengült.
Júniusban 5790 gyermek született és 9167-en haltak meg, az első félévben tovább fogyott Magyarország népessége.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1372,51 pontos, 0,95 százalékos emelkedéssel, 146 453,37 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Komoly gazdasági következményei vannak a hőhullámoknak: kegyetlen csapást mérhet a kánikula a pénztárcánkra is
Európa egyre szélsőségesebb nyarai immár súlyos makrogazdasági problémát jelentenek.
A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése.
Most érkezett! Elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása: ezzel a kéréssel fordulnak a lakossághoz
Az atomerőmű kéri a lakosságot, hogy felelős, takarékos áramhasználattal segítsék Magyarország villamosenergia-ellátásbiztonságának fenntartását.
Már a második egymást követő napon emelkednek a globális olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktus újra kiéleződött.
Itt van Magyar Péter friss bejelentése: csütörtökön vagy pénteken teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez nagy kiesést jelent
Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak.
Mivel az első negyedévben is 1,7 százalékos volt a növekedés üteme, az első félévben a gazdaság teljesítménye 1,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Változások jönnek a Magyar Postánál az extrém hőség miatt: rövidített nyitvatartással, és kevesebb levéllel számolhatnak az ügyfelek ezekben a napokban
A légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében 12 órakor bezárjuk.
A szakértő szerint a jelenlegi, rendkívül alacsony vízállású időszak éppen alkalmas arra, hogy azonnal elkezdődjön a csatornarendszer elengedhetetlen rehabilitációja.
Újabb súlyos döntést kellett hozni Pakson: a III. blokk leállítása után a II. blokk teljesítményét is csökkenteni kell
A Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 centiméter.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 802,12 pontos, 0,56 százalékos emelkedéssel, 145 080,86 ponton, új történelmi csúcson zárt.
2026. júniusban az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 21%-kal, az importé 18%-kal nőtt.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a július havi kezdésnél.
A gyógyszerek és a tűzifa áfájának csökkentése leginkább a rászoruló háztartásoknak jelenthet kézzelfogható segítséget.
Éjféltől harmadfokú hőségriasztás lesz, a kormány pedig szükség esetén energiakorlátozást is bevezethet.
A forint szerdán mindhárom fő devizával szemben veszített értékéből, havi összevetésben is gyengébb.
Rekordot döntött a BUX és a Mol árfolyama, miközben az OTP is erősödött a szerdai kereskedésben.