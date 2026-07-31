Ismét nagyot változott a forint árfolyama, így áll most a főbb devizákkal szemben

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Vegyesen alakult a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi devizapiacon. Az euró és a svájci frank árfolyama enyhén csökkent, míg a dollár minimálisan erősödött a magyar fizetőeszközhöz képest.

Címlapkép: Getty Images

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