2026. július 31. péntek Oszkár
34 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép néhány magyarországi forintbankjegyről.
Gazdaság

Ismét nagyot változott a forint árfolyama, így áll most a főbb devizákkal szemben

Pénzcentrum/MTI
2026. július 31. 08:18

Vegyesen alakult a forint árfolyama péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi devizapiacon. Az euró és a svájci frank árfolyama enyhén csökkent, míg a dollár minimálisan erősödött a magyar fizetőeszközhöz képest.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az euró árfolyama 362,28 forintra gyengült 7 órakor a csütörtök esti 362,52 forintról. A svájci frank jegyzése 390,63 forintról 389,94 forintra csökkent, ugyanakkor a dollár 314,56 forintról 314,82 forintra nőtt.

Az euró jegyzése az esti 1,1525 dollárról 1,1508 dollárra gyengült.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:11
09:02
08:42
08:30
08:18
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 30. 16:45
Meglepetést hozott a GDP-adat: véget ért a stagnálás, de a lendület még hiányzik  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
KonyhaKontrolling  |  2026. július 31. 07:45
Mennyit foglalkozz a pénzügyeiddel?
Jelen blog írójaként, tanácsadóként az átlagosnál többet foglalkozom a személyes pénzügyekkel. Ezért...
MEDIA1  |  2026. július 30. 19:01
Távozik Hamvas Viktor, a Manna FM programigazgatója
Hamvas Viktor közölte: saját döntése alapján távozik a 98.6 Manna FM-től, ahol programigazgatóként,...
Bankmonitor  |  2026. július 30. 11:13
A biztosítás, amit tegnap kellett volna megkötni
Az élet nem mindig alkalmazkodik a terveinkhez. Éppen ezért lehet a legdrágább mondat, amit valaki k...
Holdblog  |  2026. július 29. 08:00
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci k...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 31.
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
2026. július 30.
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. július 30.
Kiderült a legnépszerűbb bolti sörök titka: szinte az összes kedvencünket érinti, ezt jobb tudni
2026. július 30.
Súlyos krízis fenyegeti a magyar háztartásokat: egyetlen váratlan kiadás elég, és beüt a katasztrófa
2026. július 30.
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
NAPTÁR
Tovább
2026. július 31. péntek
Oszkár
31. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kiderült a keserű igazság a köztársasági elnökről: már rég nem az történik a háttérben, amit a választók hisznek
2
6 napja
Meglépték! Vége a tízéves tiltásnak: olyan fordulat jön Magyarországon, ami alaposan letörheti az árakat
3
6 napja
Örülhetnek a gázzal fűtő magyarok: hamarosan feleződhet a gáz ára, de előbb még jön a feketeleves
4
1 hete
Véget érhet a nyugalom: búcsút inthetünk a 360 forintos eurónak?
5
1 hete
Sorra tűnnek el a tízezrek a magyarok bankszámláiról: szinte senki sem tudja, mennyit fizet valójában
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 31. 06:33
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott
Pénzcentrum  |  2026. július 31. 05:32
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
Agrárszektor  |  2026. július 31. 08:16
Olyan időjárás jön ma, hogy erre a 8 megyére már piros riasztást adtak ki