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Húzós időszak jöhet a hazai vásárlóknak? Durva áremelkedés csapott le a belföldi piacra
Enyhén csökkentek az ipari termelői árak 2026 júniusában az egy évvel korábbihoz képest. A KSH adatai szerint az átlagos árszint 0,4 százalékkal maradt el a tavalyitól, elsősorban az exportárak mérséklődése miatt. A belföldi értékesítésben ugyanakkor tovább emelkedtek az árak, különösen az energiaiparban. Havi összevetésben minimális, 0,1 százalékos áremelkedést mértek.
2026 júniusában az ipari termelői árak átlagosan 0,4%-kal elmaradtak az előző év azonos időszaki szintjétől. A belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek 2025 júniusához viszonyítva. Az előző hónaphoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az exportárak pedig 0,1%-kal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,1%-kal nőttek.
2026. júniusban a 2025. júniusihoz képest:
A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,8%-kal emelkedtek. Ezen belül a 67,6%-os súlyú feldolgozóiparban 1,1%-os, a 30,0%-os súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) pedig 2,3%-os áremelkedés következett be.
Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül a belföldi értékesítésben az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,3%-kal nőttek, míg a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 0,6, a beruházási javakat gyártó ágazatokban pedig 2,3%-kal csökkentek az árak.
Az ipari export termelői árak 1,4%-kal mérséklődtek. Ezen belül a 90,1%-os súlyú feldolgozóiparban 3,3%-kal csökkentek, ugyanakkor a nemzetközi piaci folyamatok hatására a 9,7%-os súlyú energiaiparban 17,9%-kal emelkedtek az árak.
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2026. január–júniusban a 2025. január–júniusihoz képest:
A belföldi értékesítés árai 0,2%-kal magasabbak, az export termelői árak 1,4%-kal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 0,9%-kal mérséklődtek.
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