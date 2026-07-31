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Gazdaság

Megszólalt a magyar Lidl-vezér: nagy változás jöhet a hazai boltoknál

Pénzcentrum
2026. július 31. 13:32

Rekordközeli árbevétel mellett is jelentős kihívásokról beszélt a Lidl Magyarország vezetése. A vállalat szerint a különadó és az árrésstop hosszú távon visszafogja a beruházásokat, miközben a plázastop miatt új üzletek nyitása is nehézkes. A cég még 55 magyarországi településen tervezne üzletet, és úgy látja, hogy a Kauflandnak is lenne helye a hazai piacon. Többek közt erről is beszélt Szlavikovics Zita, a Lidl igazgatóságának elnöke a G7-nek.

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A Lidl Magyarország 2025-ben 1485 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, ami 12 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A vállalat eredménye 34,6 milliárd forint volt.

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Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke ugyanakkor arról beszélt, hogy a jelenlegi szabályozási környezet jelentősen befolyásolja a vállalat beruházási lehetőségeit. A cég szerint a 4,5 százalékos kiskereskedelmi különadó és az árrésstop hosszabb távon visszafogja a fejlesztéseket, ezért ezek kivezetését szorgalmazzák. A vállalat tavaly 60 milliárd forint különadót fizetett, teljes adóbefizetése pedig elérte a 321 milliárd forintot.

A Lidl szerint a terjeszkedés egyik legnagyobb akadálya a plázastop. A vállalat jelenleg még 55 magyarországi településen keres új üzlethelyszínt, és úgy véli, a vásárlók kiszolgálását, valamint a boltok zsúfoltságának csökkentését is új üzletek nyitásával lehetne javítani. Emellett tovább bővítenék az önkiszolgáló kasszák használatát.

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Az interjúban szóba került a Schwarz-csoport másik üzletlánca, a Kaufland esetleges magyarországi megjelenése is. Szlavikovics Zita szerint üzleti szempontból lenne keresnivalója a láncnak a hazai piacon, ugyanakkor a jelenlegi plázastop mellett egy ilyen piacra lépés rendkívül nehéz lenne. Hozzátette, hogy a döntés kizárólag a cégcsoport központi vezetésének hatáskörébe tartozik.

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A vállalatvezető a kötelező palackvisszaváltási rendszerről is beszélt. Elmondása szerint a visszaváltó automaták sok helyen túlterheltek, ami jelentős többletmunkát ró az üzletek dolgozóira. Úgy véli, a rendszer üzemeltetőjének a legforgalmasabb helyszíneken nagyobb kapacitású automatákat kellene telepítenie, mert a jelenlegi működés költségeit a kereskedők számára nem fedezi teljes mértékben a rendszer.
Címlapkép: Getty Images
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