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Nagy dobásra készül a Mol: százmilliárdos üzletet ütött nyélbe, hatalmas gázmezőbe száll be
Újabb jelentős nemzetközi akvizíciót jelentett be a Mol. A vállalat megállapodást kötött a Shell-lel a ciprusi BG Cyprus Ltd. teljes felvásárlásáról, amellyel 35 százalékos részesedést szerez az Aphrodite földgázmező fejlesztésében. A legfeljebb 720 millió dolláros tranzakció a társaság egyik legfontosabb kutatás-termelési beruházása lehet az elmúlt években. A termelés a tervek szerint 2031-ben indulhat el.
A Mol-csoport megállapodást írt alá a Shell-lel a BG Cyprus Ltd. 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról - közölte a társaság pénteken a BÉT honlapján. A tájékoztatás szerint a fizetendő vételár legfeljebb 720 millió dollár.
A BG Cyprus Ltd. 35 százalékos részesedéssel rendelkezik a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely magában foglalja a Kelet-Mediterrán térségben található Aphrodite gázmező fejlesztési projektjét.
A tranzakcióval a Mol alacsony kockázatú mezőfejlesztési projektbe lép be az Európai Unióban, amely a kutatás-termelés üzletág számára a legnagyobb növekedési lehetőséget jelenti azóta, hogy 2019-ben 9,57 százalékos részesedést szerzett az azerbajdzsáni ACG mezőben - írták.
A 2011-ben felfedezett Aphrodite gázmező becsült készlete mintegy 104 milliárd köbméter földgáz (632 millió hordó olajegyenérték) és 8 millió hordó kondenzátum. A projektben az operátor Chevron 35 százalékos, az izraeli NewMed pedig 30 százalékos részesedéssel rendelkezik.
A fejlesztési terv négy kút fúrását, egy úszó termelőegység telepítését, valamint egy mintegy 250 kilométer hosszú tengeralatti vezeték megépítését tartalmazza, amely a mezőt az egyiptomi földgázszállító hálózathoz kapcsolja. A végső beruházási döntés meghozatala 2027-ben várható, a gáztermelés pedig a tervek szerint 2031-ben indulhat.
Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a tranzakció összhangban áll a vállalat kutatás-termelési stratégiájával, amely a nemzetközi portfólió erősítésére és elismert nemzetközi vállalatokkal stratégiai partnerségek kialakítására fókuszál. A tengeri gázfejlesztési projekt támogatja a vállalat hosszútávú termelési céljait és hozzájárul a termelési portfólió bővítéséhez - tette hozzá.
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Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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