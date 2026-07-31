2026. július 31. péntek Oszkár
38 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzemanyagárakat jelző totemoszlop a Mol töltőállomásán a fővárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltől lépett életbe. A benzin esetében a
Gazdaság

Nagy dobásra készül a Mol: százmilliárdos üzletet ütött nyélbe, hatalmas gázmezőbe száll be

Pénzcentrum/MTI
2026. július 31. 11:32

Újabb jelentős nemzetközi akvizíciót jelentett be a Mol. A vállalat megállapodást kötött a Shell-lel a ciprusi BG Cyprus Ltd. teljes felvásárlásáról, amellyel 35 százalékos részesedést szerez az Aphrodite földgázmező fejlesztésében. A legfeljebb 720 millió dolláros tranzakció a társaság egyik legfontosabb kutatás-termelési beruházása lehet az elmúlt években. A termelés a tervek szerint 2031-ben indulhat el.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Mol-csoport megállapodást írt alá a Shell-lel a BG Cyprus Ltd. 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról - közölte a társaság pénteken a BÉT honlapján. A tájékoztatás szerint a fizetendő vételár legfeljebb 720 millió dollár.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BG Cyprus Ltd. 35 százalékos részesedéssel rendelkezik a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely magában foglalja a Kelet-Mediterrán térségben található Aphrodite gázmező fejlesztési projektjét.

A tranzakcióval a Mol alacsony kockázatú mezőfejlesztési projektbe lép be az Európai Unióban, amely a kutatás-termelés üzletág számára a legnagyobb növekedési lehetőséget jelenti azóta, hogy 2019-ben 9,57 százalékos részesedést szerzett az azerbajdzsáni ACG mezőben - írták.

Kapcsolódó cikkeink:

A 2011-ben felfedezett Aphrodite gázmező becsült készlete mintegy 104 milliárd köbméter földgáz (632 millió hordó olajegyenérték) és 8 millió hordó kondenzátum. A projektben az operátor Chevron 35 százalékos, az izraeli NewMed pedig 30 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A fejlesztési terv négy kút fúrását, egy úszó termelőegység telepítését, valamint egy mintegy 250 kilométer hosszú tengeralatti vezeték megépítését tartalmazza, amely a mezőt az egyiptomi földgázszállító hálózathoz kapcsolja. A végső beruházási döntés meghozatala 2027-ben várható, a gáztermelés pedig a tervek szerint 2031-ben indulhat.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a tranzakció összhangban áll a vállalat kutatás-termelési stratégiájával, amely a nemzetközi portfólió erősítésére és elismert nemzetközi vállalatokkal stratégiai partnerségek kialakítására fókuszál. A tengeri gázfejlesztési projekt támogatja a vállalat hosszútávú termelési céljait és hozzájárul a termelési portfólió bővítéséhez - tette hozzá.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A tranzakció zárása várhatóan 2027 első felében történhet meg, a szükséges hatósági jóváhagyások és a zárási feltételek teljesülését követően.

A Mol részvények ára 12 forinttal, 0,27 százalékkal 4500 forintra, történelmi csúcsra erősödött csütörtökön. Az elmúlt 12 hónap legalacsonyabb jegyzése 2642 forint volt.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #shell #beruházás #mol #gazdaság #felvásárlás #részvény #földgáz #megállapodás #bét #mol részvény

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:13
12:01
11:39
11:32
11:14
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 30. 16:45
Meglepetést hozott a GDP-adat: véget ért a stagnálás, de a lendület még hiányzik  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 31. 10:52
A jó kurva anyját mindenkinek, aki a TISZÁ-ra szavazott - ezt posztolta a Mi Hazánk közmédia-vezérigazgatójelöltje, majd állásajánlatot kapott a Vadhajtásoktól
Virághalmy Sarolta, akit néhány hete a Mi Hazánk jelölt a közmédia átmeneti vezérigazgatójának, csüt...
ChikansPlanet  |  2026. július 31. 08:00
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon....
KonyhaKontrolling  |  2026. július 31. 07:45
Mennyit foglalkozz a pénzügyeiddel?
Jelen blog írójaként, tanácsadóként az átlagosnál többet foglalkozom a személyes pénzügyekkel. Ezért...
Bankmonitor  |  2026. július 30. 11:13
A biztosítás, amit tegnap kellett volna megkötni
Az élet nem mindig alkalmazkodik a terveinkhez. Éppen ezért lehet a legdrágább mondat, amit valaki k...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 31.
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
2026. július 30.
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. július 31.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
2026. július 30.
Kiderült a legnépszerűbb bolti sörök titka: szinte az összes kedvencünket érinti, ezt jobb tudni
2026. július 30.
Súlyos krízis fenyegeti a magyar háztartásokat: egyetlen váratlan kiadás elég, és beüt a katasztrófa
NAPTÁR
Tovább
2026. július 31. péntek
Oszkár
31. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kiderült a keserű igazság a köztársasági elnökről: már rég nem az történik a háttérben, amit a választók hisznek
2
6 napja
Meglépték! Vége a tízéves tiltásnak: olyan fordulat jön Magyarországon, ami alaposan letörheti az árakat
3
6 napja
Örülhetnek a gázzal fűtő magyarok: hamarosan feleződhet a gáz ára, de előbb még jön a feketeleves
4
1 hete
Véget érhet a nyugalom: búcsút inthetünk a 360 forintos eurónak?
5
1 hete
Sorra tűnnek el a tízezrek a magyarok bankszámláiról: szinte senki sem tudja, mennyit fizet valójában
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értéknap
általában az átutalásokra használt fogalom. Azt a napot jelenti, amikor az adott művelet ténylegesen teljesül (például egy hétvégén elindított átutalás értéknapja a következő banki munkanap lesz)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 31. 10:01
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
Pénzcentrum  |  2026. július 31. 06:33
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott
Agrárszektor  |  2026. július 31. 11:29
Jön az újabb áremelés? Durván drágulhat ez az élelmiszer a boltokban