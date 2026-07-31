A rendkívüli hőség miatt több vendéglátóhely is lekapcsolja a díszvilágítást és energiatakarékossági lépéseket vezet be.
Nagy változások jönnek az adózásban: ezreknek járhat vissza pénz, egyszerűbb lesz az ügyintézés
Július 31-től több adó- és vámszabály is megváltozott Magyarországon. A NAV szerint az új rendelkezések elsősorban az adminisztráció csökkentését és az ügyintézés egyszerűsítését szolgálják. Megszűnik a szén-dioxid-kvóta-adó, amelyet bizonyos cégek vissza is igényelhetnek, emellett gyorsabbá válhatnak a vámeljárások és kedvezőbb szabályok léptek életbe a kiskereskedelmi adózásban is.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint július 31-től több olyan adó- és vámszabály lépett hatályba, amely könnyebbséget jelenthet a vállalkozások számára.
Az áfabevallásokra vonatkozó előírások lényegében változatlanok maradnak: a befogadott számlák adatszolgáltatásánál továbbra sem kötelező adómértékenként külön feltüntetni a levonásba helyezett adóalapot és adóösszeget. Ugyanakkor továbbra is lehetőség van részletesebb adattartalmú bevallás benyújtására, ami a NAV szerint segíthet elkerülni az adategyeztetési eljárásokat.
Jelentős változás, hogy megszűnt a szén-dioxid-kvóta-adó. Az érintett vállalkozások a korábban befizetett adót és annak kamatait visszaigényelhetik a NAV-tól, a kérelmeket azonban a szabály hatálybalépésétől számított 90 napon belül kell benyújtani. A határidő jogvesztő, vagyis annak elmulasztása utólag nem pótolható.
A kiskereskedelmi adó szabályai is kedvezőbbé váltak: megszűnik az árbevétel-összeszámítási kötelezettség azoknál a kapcsolt vállalkozásoknál, amelyek szétválás, kiválás vagy eszközátadás révén jöttek létre. Az új előírást már a 2026-os adóévben sem kell alkalmazni.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Egyszerűsödnek a vámeljárások is. Az elektronikusan benyújtott vámáru-nyilatkozatok esetében lehetővé válik az automatizált döntéshozatal, így egyes ügyek pénzügyőri beavatkozás nélkül is lezárhatók, ami gyorsabbá és gördülékenyebbé teheti az ügyintézést.
A NAV szerint az adórendszer egyszerűsítése a következő években is folytatódik. A szén-dioxid-kvóta-adó kivezetését követően 2027. január 1-jétől további három adónem is megszűnik: a bevándorlási különadó, az önkormányzatok által kivethető települési adó, valamint az ebrendészeti hozzájárulás.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben pénteken a kora reggeli jegyzéséhez képest.
A szakértő szerint a stratégiai készletek fékezik az olaj drágulását, de ez nem tarthat örökké.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: minden hatodik magyar számára már ez a hétköznapi dolog is elérhetetlen luxus
Már nemcsak a nyaralás vagy az autó luxus: sok magyar számára egy közös ebéd vagy kávé is megfizethetetlen.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: néhány év múlva akár egymillió ember is sivatagos környezetben élhet Magyarországon
A miniszter szerint tartós vízhiány jöhet, a folyók vízszintje tovább csökkenhet, és egyes térségek elsivatagosodhatnak.
A rendkívüli hőség és a megugró fogyasztás miatt összeomlott a vízellátás Szentendrén.
A rekordalacsony dunai vízállás miatt napokon belül leállhat a teljes Paksi Atomerőmű, amivel mintegy 2000 megawattnyi termelőkapacitás esne ki.
Júniusban 5790 gyermek született és 9167-en haltak meg, az első félévben tovább fogyott Magyarország népessége.
Az euró és a svájci frank gyengült a forinthoz képest, a dollár viszont enyhén erősödött péntek reggel.
Véget ért a feszültség az IKEA-nál: megszületett a megállapodás, eldőlt, mi lesz a dolgozók fizetésével
Elfogadták a dolgozók az IKEA ajánlatát, augusztusban bruttó 100 ezer forintos egyszeri juttatás érkezik a számlájukra.
Nagy veszélybe kerültek ezek az őshonos magyar fák: brutális pusztítást hozhat a hazai erdőkben egy új kártevő bogár
A kőrisrontó karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis) megtelepedett Beregsurány térségében és már szaporodik.
Te is kincsekre bukkantál a kiszáradt Duna medrében? Figyelmeztet az államtitkár: ezt nem tanácsolja senkinek
Nemcsak a leletek fontosak, hanem az a közeg, környezet, ahol megtalálták azokat, ezért nem szabad megbolygatni a lelőhelyeket.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1372,51 pontos, 0,95 százalékos emelkedéssel, 146 453,37 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Komoly gazdasági következményei vannak a hőhullámoknak: kegyetlen csapást mérhet a kánikula a pénztárcánkra is
Európa egyre szélsőségesebb nyarai immár súlyos makrogazdasági problémát jelentenek.
A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése.
Most érkezett! Elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása: ezzel a kéréssel fordulnak a lakossághoz
Az atomerőmű kéri a lakosságot, hogy felelős, takarékos áramhasználattal segítsék Magyarország villamosenergia-ellátásbiztonságának fenntartását.
Már a második egymást követő napon emelkednek a globális olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktus újra kiéleződött.
Itt van Magyar Péter friss bejelentése: csütörtökön vagy pénteken teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez nagy kiesést jelent
Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak.