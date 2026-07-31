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Gazdaság

Nagy változások jönnek az adózásban: ezreknek járhat vissza pénz, egyszerűbb lesz az ügyintézés

Pénzcentrum
2026. július 31. 17:03

Július 31-től több adó- és vámszabály is megváltozott Magyarországon. A NAV szerint az új rendelkezések elsősorban az adminisztráció csökkentését és az ügyintézés egyszerűsítését szolgálják. Megszűnik a szén-dioxid-kvóta-adó, amelyet bizonyos cégek vissza is igényelhetnek, emellett gyorsabbá válhatnak a vámeljárások és kedvezőbb szabályok léptek életbe a kiskereskedelmi adózásban is.

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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint július 31-től több olyan adó- és vámszabály lépett hatályba, amely könnyebbséget jelenthet a vállalkozások számára.

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Az áfabevallásokra vonatkozó előírások lényegében változatlanok maradnak: a befogadott számlák adatszolgáltatásánál továbbra sem kötelező adómértékenként külön feltüntetni a levonásba helyezett adóalapot és adóösszeget. Ugyanakkor továbbra is lehetőség van részletesebb adattartalmú bevallás benyújtására, ami a NAV szerint segíthet elkerülni az adategyeztetési eljárásokat.

Jelentős változás, hogy megszűnt a szén-dioxid-kvóta-adó. Az érintett vállalkozások a korábban befizetett adót és annak kamatait visszaigényelhetik a NAV-tól, a kérelmeket azonban a szabály hatálybalépésétől számított 90 napon belül kell benyújtani. A határidő jogvesztő, vagyis annak elmulasztása utólag nem pótolható.

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A kiskereskedelmi adó szabályai is kedvezőbbé váltak: megszűnik az árbevétel-összeszámítási kötelezettség azoknál a kapcsolt vállalkozásoknál, amelyek szétválás, kiválás vagy eszközátadás révén jöttek létre. Az új előírást már a 2026-os adóévben sem kell alkalmazni.

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Egyszerűsödnek a vámeljárások is. Az elektronikusan benyújtott vámáru-nyilatkozatok esetében lehetővé válik az automatizált döntéshozatal, így egyes ügyek pénzügyőri beavatkozás nélkül is lezárhatók, ami gyorsabbá és gördülékenyebbé teheti az ügyintézést.

A NAV szerint az adórendszer egyszerűsítése a következő években is folytatódik. A szén-dioxid-kvóta-adó kivezetését követően 2027. január 1-jétől további három adónem is megszűnik: a bevándorlási különadó, az önkormányzatok által kivethető települési adó, valamint az ebrendészeti hozzájárulás.
Címlapkép: Getty Images
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Személyi kölcsön szabadon felhasználható és gyorsan hozzáférhető hitel fajta. A költségei magasnak mondhatók, hiszen semmilyen fedezetet nem kell adnia az adósnak. A futamidő általában 1 és 7 év között változik, a hitelösszeg pedig 200 ezertől 3-6 millió forintig terjedhet pénzintézettől függően. Jellemzően lakásfelújításra, használt autó vásárlására, családi eseményekre, továbbképzésre, egészségügyi kiadásokra és meglévő drágább tartozás rendezésére célszerű felhasználni.

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