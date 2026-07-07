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Átalakul Magyarország legfontosabb bankja: kiderült, mit tervez Kapitány István, már a parlament előtt az ügy
Szigorúbb, átláthatóbb és a kormánytól függetlenebb működési modellre áll át a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) egy új parlamenti törvényjavaslat értelmében. A reform az Európai Bizottság elvárása volt, amelynek teljesítésével több száz milliárd forintnyi uniós helyreállítási forrás érkezhet meg Magyarországra. A módosítások révén végleg lezárulhat az a gyakorlat, amelynek során az állami pénzintézet politikai kötődésű, nem átlátható tulajdonosi hátterű üzleti köröket finanszírozott.
Az 1993-ban alapított, százszázalékos állami tulajdonban lévő MFB az elmúlt évtizedekben, különösen pedig 2010 után egyre inkább a politikához közel álló üzleti körök és magántőkealapok finanszírozójává vált. A Transparency International elemzése szerint 2025-re már 2180 milliárd forintnyi tőke áramlott olyan alapokba, amelyek tényleges tulajdonosai mindmáig ismeretlenek - írja a Népszava.
Ennek a rendszernek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF) származó uniós támogatások megmentése vetett véget. Mivel a magyar programok jelentős része elakadt, a forrásvesztés elkerülése érdekében a magyar kormány és az Európai Bizottság abban állapodott meg, hogy a pénzt tőkeemelés útján az MFB-be csatornázzák be. Brüsszel azonban a kompromisszumért cserébe megkövetelte a bank működésének teljes átláthatóságát.
A parlamenti vitában Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára ismertette a törvénymódosítás részleteit. A javaslat értelmében kikerülnek a jogszabályból azok a rendelkezések, amelyek eddig lehetővé tették, hogy a kabinet kormányhatározatokkal írjon elő közvetlen feladatokat a banknak. A jövőben a pénzügyi közvetítők kiválasztása nyílt és versenysemleges módon történik majd, az uniós források célhoz kötött felhasználását pedig független könyvvizsgálók ellenőrzik.
Az összeférhetetlenségi szabályok szintén szigorodnak, így a korábbi politikusok és a volt kormánytagok a jövőben nem tölthetnek be tisztséget az igazgatóságban, helyüket pedig elismert szakemberek és bankárok veszik át. A kormány a jövőben ráadásul csak akkor hívhatja vissza az igazgatósági tagokat, ha azt a felügyelőbizottság is támogatja, valamint bizonyítható a súlyos szakmai vagy etikai vétség.
A reformok révén az MFB a kereskedelmi bankokhoz hasonló, szigorúan szabályozott intézménnyé válik. Az egyik legfontosabb újítás, hogy a pénzintézet a jövőben nem nyújthat hitelt, garanciát vagy tőkét olyan gazdasági szereplőknek, amelyeknek nem ismert a tényleges tulajdonosa.
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Ezzel gyakorlatilag megszűnik az Orbán-kormány idején felvirágzott magántőkealapok közvetett állami finanszírozása, ami egybevág a kétharmados többséggel megválasztott Tisza-kormány korrupcióellenes célkitűzéseivel. Az MFB felügyeletét a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium vette át. Az új miniszter már menesztette a bank korábbi vezetését, az új törvény szellemében pedig további belső szervezeti átalakítások is várhatók.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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