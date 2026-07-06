A Pénzcentrum 2026. július 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem valami erősen indít a héten a forint: itt vannak a legfrissebb árfolyamok
A forint minden vezető devizához képest gyengült hétfő reggelre, de nem járt jobban maga az euró sem a dollárral szembeni keresztárfolyamán.
Gyengüléssel kezdte a hetet a forint a nemzetközi devizapiacon, a hétfő reggeli kereskedésben a hazai fizetőeszköz valamennyi főbb devizával szemben veszített az értékéből a péntek délutáni szintekhez képest.
Reggel hét órakor az euró jegyzése 353,58 forintra emelkedett a péntek esti 353,39 forintról. Hasonló trend jellemezte az amerikai dollárt is, amelynek árfolyama 308,93 forintról 309,32 forintra drágult, míg a svájci frank jegyzése 384,22 forintról 384,41 forintra változott.
Eközben a közös európai deviza minimálisan gyengült az amerikai fizetőeszközzel szemben, így a péntek délutáni 1,1439 dollár után hétfő reggel 1,1432 dolláros szinten kereskedtek vele.
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