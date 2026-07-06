2026. július 6. hétfő Csaba
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Currency, Coin, European Currency, Financial Item, Hungarian
Gazdaság

Nem valami erősen indít a héten a forint: itt vannak a legfrissebb árfolyamok

MTI
2026. július 6. 08:15

A forint minden vezető devizához képest gyengült hétfő reggelre, de nem járt jobban maga az euró sem a dollárral szembeni keresztárfolyamán.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Gyengüléssel kezdte a hetet a forint a nemzetközi devizapiacon, a hétfő reggeli kereskedésben a hazai fizetőeszköz valamennyi főbb devizával szemben veszített az értékéből a péntek délutáni szintekhez képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Reggel hét órakor az euró jegyzése 353,58 forintra emelkedett a péntek esti 353,39 forintról. Hasonló trend jellemezte az amerikai dollárt is, amelynek árfolyama 308,93 forintról 309,32 forintra drágult, míg a svájci frank jegyzése 384,22 forintról 384,41 forintra változott.

Eközben a közös európai deviza minimálisan gyengült az amerikai fizetőeszközzel szemben, így a péntek délutáni 1,1439 dollár után hétfő reggel 1,1432 dolláros szinten kereskedtek vele.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:47
08:44
08:30
08:15
08:00
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 4. 09:45
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. július 4. 21:03
Váradi Júlia szerint nem lenne jó döntés Kerényi György kinevezése a Közrádió élére
Váradi Júlia, a közrádió egykori és a Klubrádió jelenlegi szerkesztő-műsorvezetője szerint erősen me...
Holdblog  |  2026. július 4. 08:00
A piac mindig meg fog szívatni - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint...
Bankmonitor  |  2026. július 4. 07:37
Ezzel a trükkel akkor is 65 évesen nyugdíjba vonulhatsz, ha emelik a korhatárt
Egészségesebbek vagyunk, tovább élünk, a társadalmunk pedig rohamosan öregszik. Emiatt az állami fel...
ChikansPlanet  |  2026. július 3. 08:00
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly probl...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 6.
Megállt a bérrobbanás a magyar sztárszakmában: a seniorok plafonba ütköztek, a kezdők viszont 800 ezres fizetéssel is indulhatnak
2026. július 5.
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2026. július 5.
Ilyen nincs még egy Magyarországon: különleges vásár a rettegett határzár helyén, a tiltott erdő mélyén
2026. július 5.
Kitálalt a legendás balatoni büfés: ezért vannak ilyen húzós árak 2026-ban a magyar tengernél
2026. július 5.
Vége a filléres repülőjegyek korszakának: teljesen új korszak kezdődött a légiközlekedésben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 6. hétfő
Csaba
28. hét
Július 6.
A csók világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Magyar Péter bejelentése: otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt, ezeket a dolgozókat érinti
2
2 hete
Megjött a rendelet: ekkora fizetésemelést kapnak a pedagógusok
3
3 napja
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
4
5 napja
Egy pillanat alatt nullázódnak a magyarok bankszámlái: nem lehet mit tenni, vagyonok úsznak el
5
2 napja
Ikonikus építménytől búcsúzhatnak a Budapesten élők: döntöttek, lebontják a főváros látképének meghatározó elemét
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza alapú kártya
olyan bankkártya, amely külföldi pénznemben vezetett számlához tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 6. 07:30
Megint kiadták a riasztást: bőrig ázhatunk ma egy perc alatt, az egész országban zivatarokra figyelmeztetnek
Pénzcentrum  |  2026. július 6. 06:32
Háborúk árnyékában készült el a világ békelistája: meglepő helyen futott be Magyarország - ezt nem gondoltuk volna
Agrárszektor  |  2026. július 6. 08:17
Hatalmas eső közelít felénk: senki sem ússza meg ma a vihart