Nem valami erősen indít a héten a forint: itt vannak a legfrissebb árfolyamok

A forint minden vezető devizához képest gyengült hétfő reggelre, de nem járt jobban maga az euró sem a dollárral szembeni keresztárfolyamán.

Gyengüléssel kezdte a hetet a forint a nemzetközi devizapiacon, a hétfő reggeli kereskedésben a hazai fizetőeszköz valamennyi főbb devizával szemben veszített az értékéből a péntek délutáni szintekhez képest.

Reggel hét órakor az euró jegyzése 353,58 forintra emelkedett a péntek esti 353,39 forintról. Hasonló trend jellemezte az amerikai dollárt is, amelynek árfolyama 308,93 forintról 309,32 forintra drágult, míg a svájci frank jegyzése 384,22 forintról 384,41 forintra változott.

Eközben a közös európai deviza minimálisan gyengült az amerikai fizetőeszközzel szemben, így a péntek délutáni 1,1439 dollár után hétfő reggel 1,1432 dolláros szinten kereskedtek vele.