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Gazdaság

Hiába öntik a milliárdokat a családtámogatásokba, brutálisan fogy a magyar: olyan ok áll a hátterében, amelyen a pénz se segít

Borbándi Dániel
2026. július 7. 10:00

Bár a KSH legfrissebb adatai némi apró reménysugárral kecsegtetnek, a valóság lesújtó: Magyarország is annak a globális örvénynek a része, amely drasztikusan csökkenti a születendő gyermekek számát. A probléma gyökere azonban nem az anyagiakban keresendő – a fejlett jóléti államok példája mutatja, hogy a pénz már nem elég a demográfiai fordulat eléréséhez. Valami alapvetően elromlott a vágyak és a valóság között, a párkeresés folyamata pedig egyre inkább aknamezővé vált a digitális korban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az 1980-as évektől a 2000-es évek elejéig úgy tűnt, a születésszámok viszonylag stabilak – vagy legalábbis stabilizálódnak – a közepes és magas jövedelmű országokban. Az elmúlt 10-15 évben azonban valami drámai dolog történt. Régiótól, kultúrától és gazdasági fejlettséghatártól függetlenül a mutatók szinte mindenhol meredek zuhanásba kezdtek - hívta fel a figyelmet a jelenségre egy elemző videóban a Financial Times.

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A világ 195 országának több mint kétharmadában a születési ráta már a bűvös 2,1-es reprodukciós szint alatt van, ami a népesség szinten tartásához lenne szükséges. 66 országban az átlag már közelebb van az egyhez, mint a kettőhöz, és van, ahol a leggyakoribb gyerekszám a nulla. Mexikóban a születési ráta története során először esett az USA szintje alá, de Brazília, Irán, Tunézia és Srí Lanka is hasonló cipőben jár. A fejlődő világ országaiban most az a veszély fenyeget, hogy hamarabb fognak megöregedni, mint hogy meggazdagodnának. A változás tempója a legmeghökkentőbb: az ENSZ például 350 000 születést jósolt Dél-Koreának 2023-ra, de a valóságban mindössze 230 000 gyermek jött világra. Ez 50%-os tévedés.

Ez a globális örvény Magyarországot is teljes erővel rántja magával. Bár a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai szerint 2026 áprilisában mutatkozott némi javulás – ekkor 5410 gyermek született, ami 1,3%-kal, azaz 69-cel több, mint 2025 áprilisában –, a várt demográfiai fordulat továbbra is várat magára.

Az év első négy hónapjának összesített mérlege szerint még mindig kevesebb gyermek született, mint tavaly: 2026 január–áprilisában 22 802 gyermek jött világra, ami 2,3%-os (528 gyermekkel való) visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke hazánkban 1,27-re esett vissza az egy évvel korábbi 1,28-ról, ami hűen tükrözi a nemzetközi tendenciákat.

Múlt és jelen: Miért más a mostani válság?

A 19. és 20. századi termékenységcsökkenés mögött nem volt titok. A demográfusok egyetértenek abban, hogy azt a folyamatot a csecsemőhalandóság visszaesése, az ipari és szolgáltatói szektor megerősödése, az urbanizáció és a női oktatás kiterjedése hajtotta.

A jelenlegi, bő egy évtizede tartó hirtelen zuhanás viszont teljesen más természetű. Míg a klasszikus demográfiai átmenet során a városiasodás, az egyenjogúság és a jobb egészségügy fokozatosan és országcsoportonként váltotta ki a gyermekvállalási szokások változását – ahol is a családok létszáma csökkent –, addig a modern zuhanás a digitális izoláció, a párkapcsolati válság és a kulturális polarizáció következménye.

A mostani folyamat legfőbb különbsége, hogy nem a családok mérete csökken, hanem drasztikusan kevesebb a párkapcsolatban élő, és összességében véve kevesebb az egyáltalán gyermeket vállaló ember. Ráadásul ez a változás nem fokozatos, hanem globálisan szinkronizált, és teljesen eltérő kulturális közegben jelentkezik egyszerre.

Magyarországon ez a válság már nem egyszerűen népesedési probléma, hanem egyre inkább gazdasági és társadalmi fenntarthatósági kockázattá válik. A termékenységi ráta tartósan és messze elmarad a 2,1-es szinttől, miközben ördögi körként nemcsak kevesebb gyermek születik, hanem folyamatosan szűkül a szülőképes korú nők létszáma is, ami tovább gyorsítja a folyamatot.

Bár az első négy hónapban a halálozások száma 5,4%-kal csökkent (43 060 fő hunyt el), a természetes fogyás továbbra is tízezres nagyságrendben apasztja az ország népességét: mindössze négy hónap alatt 20 258 fővel lettünk kevesebben. Ha az elmúlt egy év teljes mérlegét nézzük (2025 májusa és 2026 áprilisa között), 71 472 gyermek született, ami 5,1%-os visszaesés a megelőző 12 hónaphoz képest, miközben 121 765-en vesztették életüket.

Érdekesség, kevesen tudják, de a fiatalok elvben világszerte ma is átlagosan két gyermeket szeretnének – még Dél-Koreában is, ahol a nők többségének végül egy sincs. Valami tehát elromlik a vágyak és a valóság között.

Magyarország útkeresése a demográfiai krízisben

Korábban Banyár József közgazdász azt nyilatkozta, hogy a demográfiai krízis konkrétan a nyugdíjrendszer összeomlásával fenyeget. A szakértő akkor unortodox megoldást javasolt a problémára. A nyugdíjszakértő szerint az lenne az optimális, ha a nyugdíj mértékének megállapításakor figyelembe vennénk, ki mennyivel járult hozzá a következő generáció felneveléséhez.

"Ha a felnevelt gyerekek száma és a gyereknevelésbe fektetett erőforrás (amit a gyermek képzettségével, iskolai végzettségével lehetne mérni) arányában kapnánk nyugdíjat, a gyerekvállalás a mai körülmények között is újra befektetésnek számítana – nem csak érzelmi, hanem gazdasági értelemben is." – fejtette ki a véleményét a cikkben.

A Pénzcentrum egy másik cikkében pedig Kiss Zsuzsanna társadalomtörténésszel, demográfussal beszélgetett.

A szakértő szerint a népességfogyás és az elöregedés folyamata elkerülhetetlenül formálja a jövőt: 2023-ra a 65 év felettiek száma már mintegy 22%-kal meghaladta a 15 éven aluliakét. Ahogy az ELTE oktatója akkor elmondta:

a gondozási szükségletek növekedése és az aktív munkavállalók számának csökkenése egyre súlyosabb deficitet eredményez.

A helyzetet tovább bonyolítja a generációk közötti, digitalizációból fakadó szakadék. A technológiai fejlődéshez való eltérő hozzáférés és az újfajta munkakultúra nemcsak a munkaerőpiacon, hanem a mindennapi életben is újfajta egyenlőtlenségeket szül.

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Kiss Zsuzsanna akkor felhívta a figyelmet: a társadalmi mobilitást és kohéziót veszélyezteti, hogy a technológiai olló nyílása rárakódik a már meglévő jövedelmi és lakóhelyi különbségekre.

Bár a családtámogatási politikák eddig nem hoztak áttörést, a szociológus szerint a kiútkeresés során elengedhetetlen lenne a munkaerőpiac rugalmasságának növelése és a generációk közötti, őszinte párbeszéd helyreállítása, hogy a technológiai szakadék ne elszigeteltséget, hanem újfajta együttműködési lehetőségeket teremtsen.

Az okostelefon-effektus

És ha már a technológiai hatásnál tartunk: nemcsak a generációk közötti nehézkes párbeszéd elsődleges okáról beszélünk: a kutatók egyre inkább a digitális eszközöket és a közösségi médiát teszik felelőssé magáért a demográfiai krízisért is.

A Cincinnati Egyetem egyik kutatása az USA-ban és az Egyesült Királyságban vizsgálta a 4G mobilhálózatok kiépítését. Az adatok szerint a születésszámok pontosan ott és akkor kezdtek el leggyorsabban esni, ahol a nagysebességű mobilnet a legkorábban megjelent.

A töréspontok világszerte egybeesnek az okostelefonok tömeges elterjedésével: az USA-ban és a brit piacon ez 2007-2008 körül volt, Mexikóban 2012-ben, míg Egyiptomban vagy Szenegálban 2015 táján.

Hogyan csökkentik a telefonok a születésszámot?

  • Időrablás és kevesebb személyes kontaktus: A telefonok elszívják a fizikai együttlét idejét. Dél-Koreában a fiatal felnőttek személyes szocializációra szánt ideje a felére csökkent húsz év alatt. Kevesebb találkozás egyenlő kevesebb eséllyel a párkeresésre. Ha nem szocializálódunk, sokkal tovább tart megtalálni az igazit – ha egyáltalán sikerül.
  • Torz elvárások: Ha a valódi világban szocializálódunk, a partnerrel szembeni elvárásaink a valósághoz horgonyoznak le. Ha az Instagramot bújjuk, az elvárásaink egy mesterséges, filterezett ideálhoz igazodnak.
  • Kulturális bakugrás (Cultural Leapfrogging): Alice Evans (Stanford University) rámutat, hogy az Instagram és a TikTok révén a konzervatívabb társadalmakban élő fiatal nők pillanatok alatt átveszik a nyugati, egyenjogúságra törekvő eszméket. Mivel a környezetükben élő férfiak gondolkodása nem változik ilyen sebességgel, hatalmas ideológiai szakadék keletkezik a nemek között, ami ellehetetleníti a párkeresést.
  • Algoritmusok szülte ellentétek: A fiatal férfiak és nők a közösségi médiában teljesen eltérő buborékokban élnek, az algoritmusok pedig gyakran egymás ellen hangolják őket a negatív sztereotípiákkal. A nők határozottan balra tolódtak ideológiailag, miközben a férfiak nem, így megjelent a digitális „manosphere” és „femosphere”, ami súlyos súrlódásokat okoz pont ott, ahol régen a párkapcsolatok szövődtek.

A fő ok mégis másban keresendő

A sztereotípiák gyakran a karrierista, tudatosan gyermektelen nőkről vagy a jómódú, tudatosan gyermektelen párokról szólnak. A statisztikák azonban egészen más képet mutatnak. Stephen Shaw demográfus kutatásai rávilágítottak, hogy a fejlett országokban az anyák átlagos gyermekszáma stabil, sőt enyhén emelkedik. Az USA-ban például az anyák átlagosan 2,6 gyermeket szülnek, szemben a 30 évvel ezelőtti 2,4-gyel.

A valódi törésvonal az, hogy drasztikusan visszaesett azoknak a nőknek az aránya, akik egyáltalán anyává válnak.

Amerikában a gyermeket nevelő nők aránya 85%-ról 63%-ra esett vissza az elmúlt három évtizedben, miközben az egyedülállók száma kilőtt. A családalapítás ráadásul K-alakúvá vált: a diplomás és jobb anyagi helyzetű rétegeknél a párkeresés és gyermekvállalás stabil maradt, a zuhanás a legkevésbé iskolázott, alacsonyabb jövedelmű csoportoknál a leglátványosabb.

A párkapcsolati kultúra átalakulását a hazai adatok is finoman árnyalják. Érdekes módon 2026 első négy hónapjában 10 963 pár kötött házasságot, ami 8,6%-os növekedés az előző évhez képest – ezt a megugrást a január–márciusi 20%-os bővülés hajtotta, miközben áprilisban már újra 14%-os visszaesést mértek. Ez a hullámzás is azt mutatja, hogy a hagyományos intézményi keretek (mint a házasság) alakulása már nem garantálja egyenesen a gyermekszámok növekedését, ha a strukturális és kulturális háttér bizonytalan.

Mi a megoldás?

Sokan a gazdasági tényezőket, például a lakhatási válságot okolják – ami igaz is az USA-ban vagy az Egyesült Királyságban, ahol a saját otthon hiánya kitolja a komoly elköteleződést. Csakhogy a skandináv országokban a biztos jóléti háló és a stabil lakhatás mellett is ugyanúgy zuhannak a számok. A gazdag országok hiába triplázták meg a családtámogatásokra költött összegeket az 1980-as évek óta, a folyamatot nem tudták érdemben megállítani.

Az okostelefont nem lehet „feltalálatlanná” tenni. A direkt pénzügyi ösztönzők (bababónuszok, családtámogatások) és a lakhatási segítség működhetnek, de ezek többnyire a már együtt lévő, boldog pároknak segítenek. Nem jelentenek gyógyírt arra a problémára, hogy a fiatalok jelentős részének egyáltalán nincs partnere.

A kemény igazság az, hogy a technológia által felerősített kulturális változások – az individualizmus, a nők új elvárásai vagy a nemek közötti digitális elidegenedés – mára az új alapértelmezetté váltak. Visszafordításuk, ha egyáltalán lehetséges, rendkívül lassú lenne.

Az Eurostat legfrissebb előrejelzései ráadásul azt mutatják, hogy a korábbi becsléseknél is gyorsabb lehet a népességcsökkenés. Emiatt a demográfiai fordulat elérése már nem csupán egy klasszikus családpolitikai cél, hanem az egész magyar gazdaság jövőjét, munkaerejét és fenntarthatóságát meghatározó, húsbavágó stratégiai kérdés.

A születésszámok esése mögött a mai fiatal felnőttek elszigeteltsége, magányossága és romló jólléte áll – ennek a széttöredezett és frusztrált generációnak az újraegyesítése lehet korunk legfontosabb kihívása.
Címlapkép: Getty Images
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