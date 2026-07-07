Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, amely az idei tanévben már nem lesz alkalmazandó.
Elképesztő hírek érkeztek a magyar boltokból: olyasmi történt az árakkal, amire senki sem számított
A vártnál is kedvezőbb inflációs adat érkezett júniusra, az éves pénzromlás üteme 1,7 százalékra lassult, miközben havi alapon nem emelkedtek az árak. Az elemzők szerint az erős forint, az alacsony élelmiszerárak és az üzemanyagok stabil ára támogatta a folyamatot, ami újabb kamatcsökkentések előtt nyithatja meg az utat. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kedvező inflációs környezetben eljött az idő az árrésstop fokozatos kivezetésére is.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, tovább lassult az infláció Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett adatai szerint 2026 júniusában a fogyasztói árak átlagosan 1,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, míg májushoz képest összességében nem változtak az árak.
Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő elemzője szerint az élelmiszerárak és az üzemanyagárak kedvező alakulása, valamint a forint tartós erősödése együttesen járult hozzá ahhoz, hogy júniusban alacsony szinten maradt az infláció.
Az elemző ugyanakkor úgy látja, hogy ezzel az idei év mélypontját is elérhette a pénzromlás üteme. Várakozása szerint az infláció a következő hónapokban fokozatosan emelkedhet, de a növekedés visszafogott maradhat. Az Amundi előrejelzése alapján az év végére 3,1 százalékos infláció várható, ami csak kis mértékben haladja meg a Magyar Nemzeti Bank 3 százalékos célját.
Kiss Péter szerint a kedvező inflációs folyamatok támogatják az MNB kamatcsökkentési ciklusának folytatását. Ez növelheti a magyar állampapírok vonzerejét a befektetők szemében, ugyanakkor mérsékelheti azokat a tényezőket, amelyek az elmúlt időszakban a forint erősödését segítették. Az elemző úgy véli, hogy amennyiben a hazai és a nemzetközi gazdasági környezet is kedvezően alakul, ősszel további kamatcsökkentésekre is lehetőség nyílhat.
Az erős forint hatása
Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint a júniusi adat egyértelmű meglepetés, különösen azért, mert a maginfláció is alacsony, mindössze 2 százalék volt. Úgy véli, a mostani számok alapján nincs akadálya annak, hogy a jegybank folytassa a kamatcsökkentési ciklust.
Az infláció alakulásában az élelmiszerárak is fontos szerepet játszottak. Júniusban a friss zöldségek, a tojás, a vaj és a burgonya ára csökkent, miközben a gyümölcsök, a hal és a csokoládé drágult. A szolgáltatások és a háztartási energia ára enyhén emelkedett, a járműüzemanyagok ára nem változott, a szeszes italok és a dohánytermékek pedig kis mértékben olcsóbbak lettek.
Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy immár két egymást követő hónapban sem emelkedett az átlagos árszínvonal Magyarországon. Ebben szerinte szerepet játszanak a kormányzati árkorlátozó intézkedések, ugyanakkor még nagyobb hatása van az erős forintnak, amely mérsékli az importált inflációt.
Hozzátette ugyanakkor, hogy az erős árfolyam kedvező hatása egyelőre nem jelent meg teljes mértékben a ruházati termékek és a tartós fogyasztási cikkek áraiban. A piaci szolgáltatások esetében pedig továbbra is áremelési nyomásra lehet számítani, mivel a vállalkozásoknak az erős forint mellett a kétszámjegyű minimálbér-emelés költségeit is ki kell gazdálkodniuk.
Az év második felében ugyanakkor ismét gyorsulhat az infláció. Az elemző szerint fokozatosan megszűnnek az önkéntes árkorlátozások, emellett a szezonális hatások miatt emelkedhetnek az üdülési szolgáltatások árai. A sajtóban megjelent információk alapján drágulhatnak a taxiszolgáltatások és a szerencsejátékok is.
Kedvező fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az elmúlt hónapokban csökkentek a lakossági és a vállalati inflációs várakozások. Ez mérsékelheti az iskolakezdéshez kapcsolódó szeptemberi áremeléseket is. A mostani adatok alapján Nagy János szerint a korábban 2,4 százalékra becsült idei átlagos infláció már túl magasnak tűnik, ezért várhatóan lefelé módosítják az idei inflációs előrejelzésüket.
Ki kéne vezetni az árrésstopot?
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint továbbra is kedvező inflációs folyamatok figyelhetők meg az élelmiszerpiacon. A szervezet kiemelte, hogy a kiskereskedelmi forgalomban kapható, vendéglátás nélküli élelmiszerek árindexe júniusban 2,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi szinttől, vagyis átlagosan olcsóbbak ezek a termékek, mint tavaly ilyenkor.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az OKSZ szerint ez annak ellenére alakult így, hogy a dráguló energia, a növekvő szállítási költségek és az aszály továbbra is terheli a mezőgazdaságot. A szervezet értékelése szerint a kedvező nemzetközi piaci folyamatok és a forint erősödése együttesen ellensúlyozzák ezeket a hatásokat, ami támogatja az élelmiszerárak alacsony szinten maradását.
A kereskedelmi szövetség úgy látja, hogy keresleti oldalról sem érzékelhető érdemi inflációs nyomás. Ezt szerintük az is alátámasztja, hogy az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma májusban éves összevetésben mindössze 3,2 százalékkal nőtt, ami arra utal, hogy a háztartások továbbra is óvatosan költekeznek, és kivárják a gazdasági növekedés erősödését.
Az OKSZ szerint a jelenlegi környezet kedvező lehetőséget teremthet az új kormány számára arra, hogy fokozatosan kivezesse az árrésstopot. A szervezet közleményében arra is kitért, hogy álláspontjuk szerint ezt az elképzelést Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnökének nyilatkozatai is alátámasztják.
A szövetség úgy véli, hogy amennyiben az árrésstop kivezetését a kiskereskedelmi különadó megszüntetése is kísérné, annak pozitív hatásai az egész ellátási láncban érezhetők lennének. Az OKSZ álláspontja szerint a jelenlegi különadó torzítja a versenyt, uniós jogi aggályokat vet fel, és hozzájárul az árak emelkedéséhez.
További kamatcsökkenések jöhetnek
A vártnál kedvezőbb headline infláció mellett a maginfláció is 2%-on alakult, ami széles körben visszafogott árnyomást jelez. A szolgáltatások esetében júliustól az elhalasztott banki és telekom díjemelések csak kisebb árnövekedést hozhatnak, mivel a díjemelések kezdő időpontja sem egységes, így az inflációs hatás is elnyújtottan mutatkozhat - írta elemzésében az MBH Bank.
A pénzintézet várakozása szerint az őszi hónapokig 2% körül maradhat az infláció, az év végére jöhet kisebb felfutás, mivel az árrésstopok kivezetését ide datáljuk. Az intézkedések kivezetése fokozatos lehet, így ennek áremelő hatása időben elhúzódó és nem hirtelen nagymértékű lenne, ugyanakkor az elhúzódó kivezetés megemelheti az inflációs várakozásokat.
A forint erősödése segít az árindexet kordában tartani. A védett üzemanyagár úgy került kivezetésre június végén, hogy az nem okoz áremelkedést, ráadásul a korábban júliusra halasztott jövedékiadó-emelés is elhalasztásra került. Mindezek nyomán idén 2,2%-os, 2027-re pedig 3,4%-os éves átlagos inflációt várunk. A jövő évi átlag magasabb lehet, az év eleji bázis eleve nagyon alacsony, ráadásul áthúzódó hatások is szerepet játszhatnak majd a későbbiekben. A friss adatközlés után további lefelé mutató kockázatok vannak az előrejelzésünkben.
A kedvező inflációs adatok mellett az MBH Bank várakozása szerint az MNB folytatja a kamatcsökkentéseket, és júliusban és augusztusban is 25-25 bázisponttal mérsékelhetik az irányadó rátát, ami így a nyár végére 5,50%-ra csökkenhet. Az elmúlt hetek folyamatai ugyanakkor – ha tartóssá válnak – ennél alacsonyabb kamatokat is lehetővé tehetnek.
Hiába öntik a milliárdokat a családtámogatásokba, brutálisan fogy a magyar: olyan ok áll a hátterében, amelyen a pénz se segít
Régiótól, kultúrától és gazdasági fejlettségtől függetlenül a demográfiai mutatók szinte mindenhol meredek zuhanásba kezdtek.
Átalakul Magyarország legfontosabb bankja: kiderült, mit tervez Kapitány István, már a parlament előtt az ügy
Szigorúbb, átláthatóbb és a kormánytól függetlenebb működési modellre áll át a Magyar Fejlesztési Bank.
Vegyesen alakult a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Harmincnapos haladékot adott Washington a NIS működésére, ami új lendületet adhat a Mol és a Gazpromnyeft közötti egyeztetéseknek.
Újabb fordulatot vett a debreceni Semcorp ügye: a hatósági vizsgálatok után már büntetőeljárás is indult.
Fokozatos béremelést ígérnek a szociális dolgozóknak, de minden a költségvetés mozgásterén múlik.
Az euró és a dollár enyhén drágult, míg a svájci frank olcsóbb lett hétfő estére a reggeli árfolyamokhoz képest.
Elképesztő csúcsdöntés a magyar tőzsdén: eddig soha nem látott magasságokba emelkedett a hazai index
A részvénypiac forgalma 15,2 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Rendkívüli lépés a magyar tőzsdén: forintért vehetjük meg a világ legnépszerűbb kriptovalutáit és az amerikai piac slágereit
Nyolc új, tőzsdén kereskedett befektetési termékkel, azaz ETF-fel és ETP-vel bővül a Budapesti Értéktőzsde BÉTa piaca a mai naptól.
Meglepetésszerű döntés született: teljesen átalakulhat a magyarok által is sűrűn használt fapados légitársaság
A fapados légitársaság vasárnap elvileg beleegyezett az amerikai magántőke-társaság, a Castlelake felvásárlási ajánlatába.
A megromlott árut a hatóságok megsemmisíttették, a túlterhelés miatt pedig 780 ezer forintos bírságot szabtak ki.
A forint minden vezető devizához képest gyengült hétfő reggelre, de nem járt jobban maga az euró sem a dollárral szembeni keresztárfolyamán.
Ezek voltak a Pénzcentrum legérdekesebb, legfontosabb, legolvasottabb hírei 2026 27. hetén.
Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család ingatlanberuházási tervét, miután a projekt bekerült az amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába.
Magyar Péter miniszterelnök szombaton videójában közölte, hogy benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását.
Ikonikus építménytől búcsúzhatnak a Budapesten élők: döntöttek, lebontják a főváros látképének meghatározó elemét
1979-ben épült , akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. Végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó...
Az OECD-országokban a GDP-arányos államadósság átlaga meghaladja a 110 százalékot.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1330,64 pontos, 0,94 százalékos emelkedéssel 143 072,29 pontos történelmi csúcson zárt pénteken.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.