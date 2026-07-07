2026. július 7. kedd Apollónia
32 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
POR
Portugália 0 1 Spanyolország
ESP
 Vége
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok 1 4 Belgium
BEL
 Vége
Nyolcaddöntö
ARG
Argentína Egyiptom
EGY
 Ma 18:00
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc Kolumbia
COL
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kivágott felvétel egy fiatal nőről, aki egy bevásárlókosarat cipel, a termékfolyosó mentén áll, és friss bio zöldséget választ egy élelmiszerboltban. Bevásárlás. Nulla hulladék. Egészséges étkezési életmód és szokások. Fenntart
Gazdaság

Elképesztő hírek érkeztek a magyar boltokból: olyasmi történt az árakkal, amire senki sem számított

Pénzcentrum
2026. július 7. 12:27

A vártnál is kedvezőbb inflációs adat érkezett júniusra, az éves pénzromlás üteme 1,7 százalékra lassult, miközben havi alapon nem emelkedtek az árak. Az elemzők szerint az erős forint, az alacsony élelmiszerárak és az üzemanyagok stabil ára támogatta a folyamatot, ami újabb kamatcsökkentések előtt nyithatja meg az utat. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kedvező inflációs környezetben eljött az idő az árrésstop fokozatos kivezetésére is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ahogy korábban beszámoltunk róla, tovább lassult az infláció Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett adatai szerint 2026 júniusában a fogyasztói árak átlagosan 1,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, míg májushoz képest összességében nem változtak az árak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő elemzője szerint az élelmiszerárak és az üzemanyagárak kedvező alakulása, valamint a forint tartós erősödése együttesen járult hozzá ahhoz, hogy júniusban alacsony szinten maradt az infláció.

Az elemző ugyanakkor úgy látja, hogy ezzel az idei év mélypontját is elérhette a pénzromlás üteme. Várakozása szerint az infláció a következő hónapokban fokozatosan emelkedhet, de a növekedés visszafogott maradhat. Az Amundi előrejelzése alapján az év végére 3,1 százalékos infláció várható, ami csak kis mértékben haladja meg a Magyar Nemzeti Bank 3 százalékos célját.

Valósággal befékezett a drágulás Magyarországon: itt a friss jelentés, ez ám a kellemes meglepetés
EZ IS ÉRDEKELHET
Valósággal befékezett a drágulás Magyarországon: itt a friss jelentés, ez ám a kellemes meglepetés
A júniusi adat alacsonyabb a májusi 1,8 százalékos inflációnál, vagyis tovább mérséklődött az éves pénzromlási ütem

Kiss Péter szerint a kedvező inflációs folyamatok támogatják az MNB kamatcsökkentési ciklusának folytatását. Ez növelheti a magyar állampapírok vonzerejét a befektetők szemében, ugyanakkor mérsékelheti azokat a tényezőket, amelyek az elmúlt időszakban a forint erősödését segítették. Az elemző úgy véli, hogy amennyiben a hazai és a nemzetközi gazdasági környezet is kedvezően alakul, ősszel további kamatcsökkentésekre is lehetőség nyílhat.

Az erős forint hatása

Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint a júniusi adat egyértelmű meglepetés, különösen azért, mert a maginfláció is alacsony, mindössze 2 százalék volt. Úgy véli, a mostani számok alapján nincs akadálya annak, hogy a jegybank folytassa a kamatcsökkentési ciklust.

Az infláció alakulásában az élelmiszerárak is fontos szerepet játszottak. Júniusban a friss zöldségek, a tojás, a vaj és a burgonya ára csökkent, miközben a gyümölcsök, a hal és a csokoládé drágult. A szolgáltatások és a háztartási energia ára enyhén emelkedett, a járműüzemanyagok ára nem változott, a szeszes italok és a dohánytermékek pedig kis mértékben olcsóbbak lettek.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy immár két egymást követő hónapban sem emelkedett az átlagos árszínvonal Magyarországon. Ebben szerinte szerepet játszanak a kormányzati árkorlátozó intézkedések, ugyanakkor még nagyobb hatása van az erős forintnak, amely mérsékli az importált inflációt.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az erős árfolyam kedvező hatása egyelőre nem jelent meg teljes mértékben a ruházati termékek és a tartós fogyasztási cikkek áraiban. A piaci szolgáltatások esetében pedig továbbra is áremelési nyomásra lehet számítani, mivel a vállalkozásoknak az erős forint mellett a kétszámjegyű minimálbér-emelés költségeit is ki kell gazdálkodniuk.

Az év második felében ugyanakkor ismét gyorsulhat az infláció. Az elemző szerint fokozatosan megszűnnek az önkéntes árkorlátozások, emellett a szezonális hatások miatt emelkedhetnek az üdülési szolgáltatások árai. A sajtóban megjelent információk alapján drágulhatnak a taxiszolgáltatások és a szerencsejátékok is.

Kedvező fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az elmúlt hónapokban csökkentek a lakossági és a vállalati inflációs várakozások. Ez mérsékelheti az iskolakezdéshez kapcsolódó szeptemberi áremeléseket is. A mostani adatok alapján Nagy János szerint a korábban 2,4 százalékra becsült idei átlagos infláció már túl magasnak tűnik, ezért várhatóan lefelé módosítják az idei inflációs előrejelzésüket.

Ki kéne vezetni az árrésstopot?

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint továbbra is kedvező inflációs folyamatok figyelhetők meg az élelmiszerpiacon. A szervezet kiemelte, hogy a kiskereskedelmi forgalomban kapható, vendéglátás nélküli élelmiszerek árindexe júniusban 2,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi szinttől, vagyis átlagosan olcsóbbak ezek a termékek, mint tavaly ilyenkor.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az OKSZ szerint ez annak ellenére alakult így, hogy a dráguló energia, a növekvő szállítási költségek és az aszály továbbra is terheli a mezőgazdaságot. A szervezet értékelése szerint a kedvező nemzetközi piaci folyamatok és a forint erősödése együttesen ellensúlyozzák ezeket a hatásokat, ami támogatja az élelmiszerárak alacsony szinten maradását.

A kereskedelmi szövetség úgy látja, hogy keresleti oldalról sem érzékelhető érdemi inflációs nyomás. Ezt szerintük az is alátámasztja, hogy az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma májusban éves összevetésben mindössze 3,2 százalékkal nőtt, ami arra utal, hogy a háztartások továbbra is óvatosan költekeznek, és kivárják a gazdasági növekedés erősödését.

Durván visszavette várakozásait az MNB: ekkora lehet az infláció 2026-ban Magyarországon
EZ IS ÉRDEKELHET
Durván visszavette várakozásait az MNB: ekkora lehet az infláció 2026-ban Magyarországon
Az MNB töredékére csökkentette az idei évre várt infláció mértékét, így a tavaszi előrejelzésben szereplő 3,8 százalék helyett már 1,8 százalékos drágulási ütemmel számol.

Az OKSZ szerint a jelenlegi környezet kedvező lehetőséget teremthet az új kormány számára arra, hogy fokozatosan kivezesse az árrésstopot. A szervezet közleményében arra is kitért, hogy álláspontjuk szerint ezt az elképzelést Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnökének nyilatkozatai is alátámasztják.

A szövetség úgy véli, hogy amennyiben az árrésstop kivezetését a kiskereskedelmi különadó megszüntetése is kísérné, annak pozitív hatásai az egész ellátási láncban érezhetők lennének. Az OKSZ álláspontja szerint a jelenlegi különadó torzítja a versenyt, uniós jogi aggályokat vet fel, és hozzájárul az árak emelkedéséhez.

További kamatcsökkenések jöhetnek

A vártnál kedvezőbb headline infláció mellett a maginfláció is 2%-on alakult, ami széles körben visszafogott árnyomást jelez. A szolgáltatások esetében júliustól az elhalasztott banki és telekom díjemelések csak kisebb árnövekedést hozhatnak, mivel a díjemelések kezdő időpontja sem egységes, így az inflációs hatás is elnyújtottan mutatkozhat - írta elemzésében az MBH Bank.

A pénzintézet várakozása szerint az őszi hónapokig 2% körül maradhat az infláció, az év végére jöhet kisebb felfutás, mivel az árrésstopok kivezetését ide datáljuk. Az intézkedések kivezetése fokozatos lehet, így ennek áremelő hatása időben elhúzódó és nem hirtelen nagymértékű lenne, ugyanakkor az elhúzódó kivezetés megemelheti az inflációs várakozásokat.

A forint erősödése segít az árindexet kordában tartani. A védett üzemanyagár úgy került kivezetésre június végén, hogy az nem okoz áremelkedést, ráadásul a korábban júliusra halasztott jövedékiadó-emelés is elhalasztásra került. Mindezek nyomán idén 2,2%-os, 2027-re pedig 3,4%-os éves átlagos inflációt várunk. A jövő évi átlag magasabb lehet, az év eleji bázis eleve nagyon alacsony, ráadásul áthúzódó hatások is szerepet játszhatnak majd a későbbiekben. A friss adatközlés után további lefelé mutató kockázatok vannak az előrejelzésünkben.

A kedvező inflációs adatok mellett az MBH Bank várakozása szerint az MNB folytatja a kamatcsökkentéseket, és júliusban és augusztusban is 25-25 bázisponttal mérsékelhetik az irányadó rátát, ami így a nyár végére 5,50%-ra csökkenhet. Az elmúlt hetek folyamatai ugyanakkor – ha tartóssá válnak – ennél alacsonyabb kamatokat is lehetővé tehetnek.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #forint #állampapír #ksh #infláció #gazdaság #kamatcsökkentés #fogyasztói árak #élelmiszerárak #üzemanyagárak #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:01
12:48
12:27
12:03
11:51
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 6. 16:56
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. július 7. 10:22
Újra elérhetővé tette a HírTV Bodacz Balázs középiskolásokat támadó lejáratóanyagát (VIDEÓ)
Újra elérhető az az évekkel ezelőtt eltávolított videó, amelyben Bodacz Balázs, a köztévé hírterület...
Holdblog  |  2026. július 7. 10:10
A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban
A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordí...
Bankmonitor  |  2026. július 7. 08:28
Nyári tábor, első diákmeló, zsebpénz: mikor érdemes bankszámlát nyitni a gyereknek?
A tanév véget ért, a zsebpénz eddig készpénzben ment, de nyáron sok gyerek először kerül olyan helyz...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 6. 15:45
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért eg...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 7.
Ők lehetnek a hazai munkaerőhiány legnagyobb nyertesei: óriási tabu, alig beszélnek erről
2026. július 6.
Megállt a bérrobbanás a magyar sztárszakmában: a seniorok plafonba ütköztek, a kezdők viszont 800 ezres fizetéssel is indulhatnak
2026. július 7.
Kiderült az igazság: tényleg tízmilliók rohanják meg Magyarországot, de mégsem jön el egyhamar a kánaán
2026. július 7.
Hiába öntik a milliárdokat a családtámogatásokba, brutálisan fogy a magyar: olyan ok áll a hátterében, amelyen a pénz se segít
2026. július 6.
Újabb szomorú mutató, amiben Magyarország előzi az egész világot: nincs mese, van okunk az aggodalomra?!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 7. kedd
Apollónia
28. hét
Július 7.
A csokoládé világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megjött a rendelet: ekkora fizetésemelést kapnak a pedagógusok
2
2 hete
Magyar Péter bejelentése: otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt, ezeket a dolgozókat érinti
3
2 napja
Kiszivárgott: luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot épít Donald Trump a magyar nagyvárosban
4
4 napja
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
5
6 napja
Egy pillanat alatt nullázódnak a magyarok bankszámlái: nem lehet mit tenni, vagyonok úsznak el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Óvadék
az az összeg, melyet egy bankkártya fenntartásához állandóan a banknál kell tartani, ezért cserébe a bank általában lekötött betét kamatot fizet. Ebből az összegből a bank az esetleges túlköltéseket finanszírozza, melyeket vissza kell fizetni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 7. 11:30
Itt a 10+1-es toplista: íme a vidéki Magyarország leggyerekbarátabb strandjai 2026-ban - friss árakkal
Pénzcentrum  |  2026. július 7. 11:15
Legélhetőbb városok 2026: itt a friss, top 10-es lista a világ legélhetőbb országairól, városairól
Agrárszektor  |  2026. július 7. 12:28
Rengeteg ukrán munkás érkezhet: így mentik meg a magyar gazdaságokat?