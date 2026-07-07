Kirúgta Kapitány István az MVM legfőbb embereit: már meg is van az új vezérigazgató

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felmentette tisztségéből Mátrai Károlyt, az MVM Csoport vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét. A döntés egy szélesebb körű állami vállalatvezetői átalakítás része, és sajtóértesülések szerint az MVM élére a több évtizedes ágazati tapasztalattal rendelkező Bertalan Zsolt érkezhet.

Kapitány István kedden a közösségi oldalán jelentette be a távozásokat.

A tárcavezető egyelőre nem indokolta a döntést. A lépés ugyanakkor szervesen illeszkedik abba a személyi átalakítási hullámba, amelynek során a miniszter az elmúlt napokban az Eximbank, a Magyar Exporthitel Biztosító, a Magyar Fejlesztési Bank és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésében is cseréket hajtott végre.

A tisztségéből most felmentett Mátrai Károly 2023 januárja óta irányította az MVM-et. Kinevezésekor a társaság nemzetközi és regionális szerepének erősítését, valamint a hazai ellátásbiztonság garantálását jelölték meg fő célként. Czepek Gábor ugyancsak 2023-ban vette át az igazgatóság elnöki posztját.

Frissítés: megvan az MVM új vezérigazgatója

„Az MVM Csoport vezetésében változás történt: a nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Meggyőződésem, hogy felkészülten és felelősséggel tudja vezetni az MVM Csoportot az előttünk álló időszakban” – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében.

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Bertalan Zsolt 2018 ősze óta az MVM technológiai és innovációs igazgatójaként felel a cégcsoport fejlesztéseiért, különös tekintettel a digitalizációra és a hidrogéntechnológiai projektekre. A villamosmérnök és közgazdász végzettségű szakember hazai tanulmányai mellett a Stanford Egyetem vállalati innovációs képzését is elvégezte.

Fotó: Kiss Dániel, MTI/MTVA