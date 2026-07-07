A Bankmonitor számításai szerint több népszerű lakossági állampapír jelenleg kiemelkedő reálhozamot biztosít, vagyis az infláció levonása után is jelentős nyereséget termel.
Kirúgta Kapitány István az MVM legfőbb embereit: már meg is van az új vezérigazgató
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felmentette tisztségéből Mátrai Károlyt, az MVM Csoport vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét. A döntés egy szélesebb körű állami vállalatvezetői átalakítás része, és sajtóértesülések szerint az MVM élére a több évtizedes ágazati tapasztalattal rendelkező Bertalan Zsolt érkezhet.
Kapitány István kedden a közösségi oldalán jelentette be a távozásokat.
A tárcavezető egyelőre nem indokolta a döntést. A lépés ugyanakkor szervesen illeszkedik abba a személyi átalakítási hullámba, amelynek során a miniszter az elmúlt napokban az Eximbank, a Magyar Exporthitel Biztosító, a Magyar Fejlesztési Bank és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésében is cseréket hajtott végre.
A tisztségéből most felmentett Mátrai Károly 2023 januárja óta irányította az MVM-et. Kinevezésekor a társaság nemzetközi és regionális szerepének erősítését, valamint a hazai ellátásbiztonság garantálását jelölték meg fő célként. Czepek Gábor ugyancsak 2023-ban vette át az igazgatóság elnöki posztját.
Frissítés: megvan az MVM új vezérigazgatója
„Az MVM Csoport vezetésében változás történt: a nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Meggyőződésem, hogy felkészülten és felelősséggel tudja vezetni az MVM Csoportot az előttünk álló időszakban” – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Bertalan Zsolt 2018 ősze óta az MVM technológiai és innovációs igazgatójaként felel a cégcsoport fejlesztéseiért, különös tekintettel a digitalizációra és a hidrogéntechnológiai projektekre. A villamosmérnök és közgazdász végzettségű szakember hazai tanulmányai mellett a Stanford Egyetem vállalati innovációs képzését is elvégezte.
Fotó: Kiss Dániel, MTI/MTVA
Óriási drágulás az építőiparban: sokba kerülhet a magyaroknak a szigetelés, ha vakon kivárnak az állami támogatásra
A 2026-os év eddigi időszaka meglehetősen turbulens hónapokat hozott a hazai építőiparban, különösen a hőszigetelő anyagok piacán.
Vége a gázerőművek uralmának? Itt az új technológia - ez a kombináció forradalmasíthatja a hazai energiatermelést
Jelenleg Magyarországon 37 szélerőműpark üzemel 330 megawatt beépített teljesítménnyel, zömmel Mosonmagyaróvár és Komárom térségében.
A legfontosabb változás, hogy a regisztrált felhasználók ezentúl a csomag létrehozásakor, a SimplePay rendszerén keresztül fizetik ki a feladási díjat.
Elképesztő sztorival állt elő az M5-ösön lebukott kamionos: nem kegyelmeztek a NAV-nál, mindent lefoglaltak
Az ellenőrzésen a külső tárolórekeszből és a műszerfal mögül összesen 336 doboz, különféle márkájú, török zárjegyes cigaretta került elő.
Elképesztő trükkel verték át a gyanútlan magyar vásárlókat: a magyar eperről kiderült, hogy nem is magyar, nem is eper
A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, hipermarketekre, zöldség-gyümölcsüzletekre, de az ideiglenes árusítóhelyekre is, amelyek a szamócaszezon idején országszerte megjelennek utak mentén.
Az ingatlan a jelenlegi bérlővel együtt azonnali bevételt kínál az új tulajdonosnak, ám elképzelhető, hogy eladás esetén megszűnik sörözőnek lenni.
Szabad a magyar boltokban, büfékben külön hűtési díjat, hőségfelárat, kánikula-pótdíjat felszámítani?
Külön hűtési díj, megugró italárak a kánikula miatt? Megnéztük, hogy valóban terjedő gyakorlatról vagy csak néhány kirívó esetről szólnak-e a hírek.
Ezek a YouTuberek keresik a legtöbb pénzt a szakmában: van egy csatorna, ami 1 év alatt 93 milliárd forintot termelt
MrBeast messze vezeti a világ legjobban kereső online tartalomgyártóinak rangsorát.
Döbbenetes összeget tartanának vissza a gigavállalatok: ezen a banális hibán bukhat el a kontinens jövője
Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke már a csúcstalálkozó előtt arra figyelmeztetett, hogy Európában évente mintegy 800 milliárd eurós beruházási rés mutatkozik.
Július elsejétől két hónapos, országos ellenőrzéssorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Egyes elemzők már korábban is kétkedve fogadták a SpaceX rendkívül magas értékeltségét és merész célkitűzéseit.
Egyre könnyebben és olcsóbban kölcsönözhetnek SpaceX-részvényeket az árfolyamesésre spekuláló befektetők.
Már a diszkontokba is megérkezett a Toy Story: Aldi boltok polcaira költöznek a favorit játékfigurák 2026-ban
A Pénzcentrum utánajárt, a magyar Aldikba mikor kerülhetnek be a külföldön már árusított Toy Story-termékek.
Tovább folytatódik a legendás magyar gyár kálváriája: megszólalt a szakszervezet - ez lehet a végső hattyúdal
A dolgozók körében óriási a bizonytalanság, mivel semmilyen információt sem kapnak a lehetséges forgatókönyvekről.
Súlyos tűzkár érte a magyar almaborgyártás egyik ismert szereplőjét.
Nem várt fordulat a csúcstalálkozó után: súlyos csapást mértek az Egyesült Államok legfontosabb vállalataira
Kína exportkorlátozásokat vezetett be 10 amerikai vállalattal szemben, válaszul arra, hogy Washington újabb kínai cégeket vett fel a hadsereghez köthető vállalatok feketelistájára.
Komoly kötélhúzás vette kezdetét: teljesen másképp képzeli el Karácsony Gergely és a Tisza-kormány a gigantikus beruházást
A pénzügyi és jogi patthelyzetből egy állami-önkormányzati projekttársaság létrehozása jelentheti a kiutat.
Nagyon vigyázz, mit veszel a magyar strandokon és büfékben: nem várt ellenőrzéshullám söpör végig az országon
Június 22. és augusztus 20. között országos nyári élelmiszerlánc-ellenőrzést tart a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.