Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki a repterek: egy új szabály miatt teljesen összeomolhat a nyári forgalom

A nyári csúcsidőszakra fel kellene függeszteni a római repülőtereken az Európai Unió új digitális határellenőrzési rendszerét, különben összeomlik a forgalom – figyelmeztetett a légikikötőket üzemeltető társaság vezérigazgatója, akinek aggályait más európai repülőtéri szakemberek is osztják, számolt be a The Guardian.

A harmadik országokból, például az Egyesült Királyságból érkező utasoknak az új határregisztrációs rendszer (EES) szabályai szerint az első uniós belépésük alkalmával rögzíteniük kell az ujjlenyomatukat és az arcképüket. Bár a biometrikus adatokon alapuló rendszert tavaly októberben vezették be, és több halasztást követően áprilisban állították teljes üzembe, a hibásan működő technológia már a nyári főszezon előtt hatalmas torlódásokat okozott, ami miatt sokan lekésték a járatukat.

Marco Troncone, a Fiumicino és a kisebb Ciampino repülőteret üzemeltető Aeroporti di Roma vezérigazgatója a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy aggodalma egy tízes skálán nyolcas vagy kilences szintű. Véleménye szerint az ellenőrzési folyamat összeegyeztethetetlen a várható csúcsforgalommal, ezért az egyetlen megoldást az jelentené, ha egyes utasoknak engedélyeznék a vizsgálat mellőzését, mivel a teljes körű regisztráció fizikailag kivitelezhetetlen.

A brit utazóknak több országban is komoly késésekkel kellett számolniuk. A francia rendőrség májusban átmenetileg felfüggesztette a kiegészítő ellenőrzéseket a calais-i kikötőben, miközben Görögország visszavonta azt a korábbi ígéretét, miszerint szeptemberig mentesíti a brit állampolgárokat a biometrikus vizsgálatok alól. Ráadásul gyakran azokat az utasokat is újraellenőrzik, akik korábban már átestek a regisztráción, és elvileg soron kívül beléphetnének.

Stefan Schulte, az európai repülőtereket tömörítő szakmai szövetség, az ACI Europe elnöke rámutatott, hogy a rendszer felfüggesztéséről nem a repülőtereknek, hanem az egyes tagállamok kormányainak kell határozniuk. Egyúttal felszólította a politikusokat, hogy ne tegyenek úgy, mintha az EES zökkenőmentesen működne. Az Európai Bizottság májusban a rendszer beépített rugalmasságára hivatkozott, amely elvileg lehetővé teszi bizonyos funkciók átmeneti felfüggesztését.

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A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) előrejelzése szerint a várakozási idő bizonyos repülőtereken a nyári hónapokban akár a hat órát is elérheti, miközben a csúcsidőszakokban már most is regisztráltak három és fél órás sorban állást. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) egyik vezetője arra figyelmeztetett, hogy a helyzet rendeződése akár két évet is igénybe vehet.