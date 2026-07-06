Rendkívüli lépés a magyar tőzsdén: forintért vehetjük meg a világ legnépszerűbb kriptovalutáit és az amerikai piac slágereit

Nyolc új, tőzsdén kereskedett befektetési termékkel, azaz ETF-fel és ETP-vel bővül a Budapesti Értéktőzsde BÉTa piaca 2026. július 6-tól. A hazai befektetők így forint alapon, magyar szolgáltatókon keresztül szerezhetnek részesedést az amerikai részvénypiac különböző szektoraiban, a nyersanyagok, mint az ezüst és a réz piacán, valamint a legnépszerűbb kriptovalutákban, így a Bitcoinban, az Ethereumban és a Solanában. A lépéssel a hazai tőzsde a passzív befektetési formák iránti növekvő globális keresletre reagál.

Nyolc új, tőzsdén kereskedett befektetési termékkel, azaz ETF-fel és ETP-vel bővül a Budapesti Értéktőzsde BÉTa piaca 2026. július 6-tól. Mint a BÉT közleménylben írja: 2026 első negyedévében az Európába áramló tőke 65 százaléka passzív befektetésekbe, azon belül is főként tőzsdén kereskedett alapokba, azaz ETF-ekbe áramlott. A Budapesti Értéktőzsde ezt a nemzetközi trendet követve fejleszti kínálatát, hogy egyszerűbbé és költséghatékonyabbá tegye a külföldi piacok elérését a hazai szereplők számára.

Az új termékek között három olyan ETF szerepel, amelyek az S&P 500 index egy-egy szektorának, a közműveknek, a telekommunikációnak és a ciklikus fogyasztási cikkeknek a teljesítményét követik le. Ezek az eszközök lehetővé teszik a célzott iparági befektetést anélkül, hogy egyedi részvényeket kellene kiválasztani, miközben fenntartják az adott szektoron belüli diverzifikációt.

A részvénypiaci termékek mellett öt további, fizikai fedezetű tőzsdén kereskedett termék, azaz ETP is elérhetővé válik. Ezek az ezüst és a réz piacát, valamint a Bitcoin, az Ethereum és a Solana árfolyamát képezik le. A tőzsdén kereskedett kriptotermékek különlegessége, hogy a befektetők a hagyományos értékpapírszámlájukon, szabályozott tőkepiaci környezetben kereskedhetnek velük, így nincs szükségük külön digitális tárca megnyitására.

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója kifejtette, hogy a bővítés szervesen illeszkedik a BÉTa piac stratégiájába, amelynek célja egy egyre szélesebb, nemzetközi színvonalú befektetési paletta kialakítása. Kiemelte, hogy az új instrumentumokkal a befektetők egyetlen tranzakcióval tovább diverzifikálhatják portfóliójukat, miközben a globális piacokat továbbra is a tőzsde biztonságos környezetében, forint alapon érhetik el.

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Az újonnan bevezetett értékpapírok közé tartozik az alábbi néhány instrumentum és alap: