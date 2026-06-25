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Utazás

Rendkívüli bejelentés a népszerű fapadostól: gyökeresen megváltozik a családok ülésrendje

Pénzcentrum
2026. június 25. 13:13

A Ryanair újabb apró, de sokakat érintő változtatást jelentett be: a családok ülésfoglalási szabálya mostantól az iparági gyakorlathoz igazodik, vagyis aki nem fizet előre a helyéért, az a check‑in után kapja meg az ingyenes kiosztást – jellemzően a gép hátsó részébe. A légitársaság hangsúlyozza, hogy továbbra sem számít fel díjat azért, hogy a gyerekek a szülő mellett üljenek, ugyanakkor a prémium sorokért ezután is fizetni kell. A módosítást a Ryanair szerint a szabályozói nyomás kényszerítette ki, és bár bevételi hatása nem lesz, a családok számára érezhetően változik majd a foglalási folyamat.

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A Ryanair ma (június 25.) megerősítette, hogy régóta alkalmazott családi ülésfoglalási szabályzata teljes mértékben megfelel minden vonatkozó jogszabálynak és előírásnak. A Ryanair nem számít fel díjat azért, hogy a gyermek a szülő vagy a kísérő felnőtt mellett ülhessen. Ahogy minden felnőtt utasnak, aki előre lefoglalt ülőhelyet választ, úgy a gyerekkel utazó felnőtteknek is egyetlen ülőhelydíjat kell fizetniük, viszont ugyanazon a foglaláson legfeljebb négy gyermek számára ingyen választhatnak melléjük szóló helyet. Ez azt jelenti, hogy a gyerekkel utazó szülők csak egy – ráadásul kedvezményes árú – felnőtt ülőhelyért fizetnek, a gyerekek négy további helye pedig díjmentes. 

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A mai naptól (június 25.) kezdődő foglalások esetében azok a gyerekkel utazó felnőttek, akik nem szeretnének előre ülőhelyet választani vagy fizetni érte, a beszállókártya felvétele után kapják meg az ingyenes üléskiosztást, ahogy ez a legtöbb európai légitársaságnál is működik.

Azok a családok, akik ezt a véletlenszerű, de egymás mellé szóló kiosztást választják, nagy valószínűséggel a gép hátsó részében kapnak majd helyet, mivel az első sorok általában gyorsan elfogynak. Azok a családok viszont, akik továbbra is szeretnék előre kiválasztani a helyüket – például a gép elejében –, megtehetik ezt ülőhelyválasztási díj ellenében, összhangban a legtöbb európai légitársaság gyakorlatával.

Ez a kisebb módosítás a Ryanair családi ülésfoglalási szabályát az iparági standardhoz igazítja, amely – a légitársaság szerint – az európai szabályozók azon törekvésére reagál, hogy visszafogják az innovációt és a fejlődést. A változtatás a Ryanair számára bevétel-semleges lesz, miközben a családok továbbra is évente több milliárd eurót takarítanak meg azzal, hogy Európa legolcsóbb légitársaságával repülnek.

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója így nyilatkozott:

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„Az európai szabályozók, például a brit CMA, következetesen cserbenhagyják a fogyasztókat azzal, hogy figyelmen kívül hagyják az engedély nélküli online utazási ügynökségek által végzett, túlárazott jegyértékesítést, a repülőtéri monopóliumok túlzott díjait és Európa légiforgalmi irányításának szolgáltatási hibáit. Miközben szemet hunynak a magas jegyárak felett azokon az útvonalakon, ahol nincs Ryanair-verseny, a CMA most a családi ülésfoglalási szabályunkat vette célba, amelyet a fogyasztók Európa legátláthatóbb és legprogresszívebb rendszerének tartanak. Ahelyett, hogy a versenyt és az alacsonyabb árakat támogatnák, a CMA azt akarja elérni, hogy a Ryanair is azt a kevésbé átlátható és kevésbé fogyasztóbarát rendszert alkalmazza, amelyet a legtöbb más légitársaság – csak azért, mert ez az iparági standard.

Kelletlenül ugyan, de alkalmazkodunk ehhez az iparági gyakorlathoz, mert nem akarunk időt pazarolni arra, hogy félrevezetett szabályozóknak magyarázzuk, mennyire félreértik, mi szolgálja valójában a brit és európai fogyasztók érdekét. Az új szabály szerint a családoknak lehet, hogy meg kell várniuk a check-int, hogy megtudják, hova ülnek, és nagyobb eséllyel kerülnek a gép hátsó részébe, de legalább a CMA elmondhatja, hogy tett valamit a fogyasztókért – még ha a legtöbb fogyasztó ezt észre sem fogja venni.”
Címlapkép: Getty Images
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