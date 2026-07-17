A Pénzcentrum 2026. július 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem várt fordulat a devizapiacon: rossz hírt kaptak péntek reggel a magyraok
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az euró árfolyama 362,78 forintra erősödött röviddel 7 óra előtt a csütörtök esti 361,63 forintról. A svájci frank jegyzése 390,97 forintról 392,03 forintra emelkedett, a dollár pedig 315,90 forintról 317,22 forintra drágult.
Az euró jegyzése az esti 1,1446 dollárról 1,1436 dollárra gyengült.
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