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Gazdaság

Nem várt fordulat a devizapiacon: rossz hírt kaptak péntek reggel a magyraok

MTI
2026. július 17. 07:54

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.

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Az euró árfolyama 362,78 forintra erősödött röviddel 7 óra előtt a csütörtök esti 361,63 forintról. A svájci frank jegyzése 390,97 forintról 392,03 forintra emelkedett, a dollár pedig 315,90 forintról 317,22 forintra drágult.

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Az euró jegyzése az esti 1,1446 dollárról 1,1436 dollárra gyengült.
Címlapkép: Getty Images
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