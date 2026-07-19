BÉT - Csökkenő forgalom mellett esett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 140 981,27 ponton zárt, 1,04 százalékkal alacsonyabban, mint az előző héten. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A heti forgalom 102,8 milliárd forint volt az előző héten elért 104,7 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.

Hétfőn az iráni konfliktus hétvégi és hétfő délutáni eszkalációja negatív irányba befolyásolta a nemzetközi piacokat, ezekkel összhangban mozgott a BUX is. A vezető részvények közül egyedüliként a Mol árfolyama tudott erősödni az olaj árának emelkedése miatt, míg az OTP, a Richter és a Magyar Telekom mozgását a kedvezőtlen nemzetközi hangulat befolyásolta.

Kedden ezzel szemben a nemzetközi piacokhoz hasonlóan a BUX is emelkedett, kedvező volt a hangulat, a forgalom átlag felett alakult, az OTP és a Mol húzta a tőzsdét.

Szerdán profitrealizálás miatt esett a BUX, a befektetők az amerikai piac felé fordultak. A BÉT-en mindegyik vezető részvény esett, legnagyobb mértékben az OTP.

A csütörtöki kereskedést jó hangulat övezte, csak a Mol gyengélkedett az olajpiaci fejlemények miatt. A többi vezető részvény a kedvező körülményeknek köszönhetően sikeres napot zárt, az OTP erőteljes, a Magyar Telekom és a Richter csendesebb emelkedéssel.

A hetet végül csökkenéssel zárta a BÉT, az árfolyamokra döntően a nemzetközi hangulat - elsősorban az iráni konfliktussal kapcsolatos félelmek - voltak hatással. A vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában jelezte, célárcsökkentés érkezett a Richter részvényeire. A Jefferies 15 095 forintról 14 759 forintra vágta vissza a célárfolyamot, az ajánlás változatlanul vétel.

Emlékeztettek arra is, hogy változott a Mol különadója. A Brent-Ural spread 5 dollár feletti részre maradt a 95 százalékos közteher, míg a 2 és 5 dollár közötti részre 50 százalékos lesz a különadó, amely az utóbbi sávra eddig nem vonatkozott.

A kormány tervei szerint 2028-ban a középtávú makrogazdasági kilátások függvényében vezethetik ki az extraprofitadókat. A Mol azonban hamarosan megkaphatja a százhalombattai tűzeset miatt a biztosítói kártérítés első részletét, ebben a hónapban 100 millió dolláros részfizetést várnak a biztosítói konzorciumtól a Dunai Finomítóban 2025. októberben bekövetkezett tűz miatt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A héten a vezető részvények közül a Mol erősödött, árfolyama 2,21 százalékkal emelkedett, pénteken a részvény 4166 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 17,1 milliárd forintot.