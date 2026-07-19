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BÉT - Csökkenő forgalom mellett esett a BUX a héten

Pénzcentrum
2026. július 19. 21:00

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 140 981,27 ponton zárt, 1,04 százalékkal alacsonyabban, mint az előző héten. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

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A heti forgalom 102,8 milliárd forint volt az előző héten elért 104,7 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.

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  • Hétfőn az iráni konfliktus hétvégi és hétfő délutáni eszkalációja negatív irányba befolyásolta a nemzetközi piacokat, ezekkel összhangban mozgott a BUX is. A vezető részvények közül egyedüliként a Mol árfolyama tudott erősödni az olaj árának emelkedése miatt, míg az OTP, a Richter és a Magyar Telekom mozgását a kedvezőtlen nemzetközi hangulat befolyásolta.
  • Kedden ezzel szemben a nemzetközi piacokhoz hasonlóan a BUX is emelkedett, kedvező volt a hangulat, a forgalom átlag felett alakult, az OTP és a Mol húzta a tőzsdét.
  • Szerdán profitrealizálás miatt esett a BUX, a befektetők az amerikai piac felé fordultak. A BÉT-en mindegyik vezető részvény esett, legnagyobb mértékben az OTP.
  • A csütörtöki kereskedést jó hangulat övezte, csak a Mol gyengélkedett az olajpiaci fejlemények miatt. A többi vezető részvény a kedvező körülményeknek köszönhetően sikeres napot zárt, az OTP erőteljes, a Magyar Telekom és a Richter csendesebb emelkedéssel.
  • A hetet végül csökkenéssel zárta a BÉT, az árfolyamokra döntően a nemzetközi hangulat - elsősorban az iráni konfliktussal kapcsolatos félelmek - voltak hatással. A vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában jelezte, célárcsökkentés érkezett a Richter részvényeire. A Jefferies 15 095 forintról 14 759 forintra vágta vissza a célárfolyamot, az ajánlás változatlanul vétel.

Emlékeztettek arra is, hogy változott a Mol különadója. A Brent-Ural spread 5 dollár feletti részre maradt a 95 százalékos közteher, míg a 2 és 5 dollár közötti részre 50 százalékos lesz a különadó, amely az utóbbi sávra eddig nem vonatkozott.

A kormány tervei szerint 2028-ban a középtávú makrogazdasági kilátások függvényében vezethetik ki az extraprofitadókat. A Mol azonban hamarosan megkaphatja a százhalombattai tűzeset miatt a biztosítói kártérítés első részletét, ebben a hónapban 100 millió dolláros részfizetést várnak a biztosítói konzorciumtól a Dunai Finomítóban 2025. októberben bekövetkezett tűz miatt.

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A héten a vezető részvények közül a Mol erősödött, árfolyama 2,21 százalékkal emelkedett, pénteken a részvény 4166 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 17,1 milliárd forintot.

  • Az OTP árfolyama a héten 2,88 százalékkal gyengült, pénteki záróára 44 480 forint volt, heti forgalma több mint 71,6 milliárd forintot tett ki.
  • A Richter ára 0,91 százalékkal esett a héten, a részvény 11 980 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 7,9 milliárd forintot.
  • A Magyar Telekom árfolyama 0,38 százalékkal gyengült, a papír pénteken 2640 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 4,1 milliárd forint volt.
  • A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,77 százalékkal, 71,01 ponttal nőtt, és 9349,26 ponton zárta a hetet.
Címlapkép: Getty Images
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