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A teljes összeomlás szélén a vízhálózat, miközben sokan még mindig kocsimosásra használják a vizet
Kritikus helyzet alakult ki több agglomerációs település vízellátásában, miután a hétvégén az átlagosnál jóval nagyobb lett a vezetékes vízfogyasztás. A vízművek szerint a hálózat teljes összeomlása sem kizárt, ennek ellenére sokan továbbra is autómosásra használják az ivóvizet, írta a Telex.
Kritikussá vált a helyzet több agglomerációs település ivóvízellátásában: a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) közlése szerint a hétvégén az átlagoshoz képest 55 százalékkal nőtt a vezetékes vízfogyasztás. Bár a polgármester vízkorlátozást rendelt el, a fogyasztás tovább emelkedik.
A vízművek arra kérte a lakosságot, hogy a vezetékes ivóvizet kizárólag a háztartások alapvető működtetésére használják. A locsolást, a medencék feltöltését, az autómosást és a pormentesítést egyaránt mellőzni kellene a rendkívüli helyzetben.
A legsúlyosabban érintett településeken már lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. Ennek ellenére Pilisvörösváron egy beszámoló szerint továbbra is megtelnek az autómosók, ahol sokan változatlanul járműveiket tisztítják.
A DMRV korábban arra figyelmeztetett, hogy ha a következő órákban a fogyasztók nem korlátozzák vízhasználatukat a legszükségesebb célokra, akár a teljes vízhálózat összeomlása is bekövetkezhet. Egy ilyen meghibásodás helyreállítása hosszú időt vehet igénybe.
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