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Néhány magyarországi forintbankjegy.
Gazdaság

Így alakult a forint sorsa reggelre: mi történt a magyar fizetőeszközzel?

Pénzcentrum
2026. június 23. 07:17

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 352,70 forinton jegyezték hét órakor a hétfő esti 352,17 forint után. A dollár jegyzése 308,08 forintról 308,85 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 380,72 forintról 381,64 forintra drágult.

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Az euró árfolyama 1,1431 dollárról 1,1421 dollárra csökkent kedd reggel.
Címlapkép: Getty Images
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Eladási nettó és bruttó árfolyam
Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.

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