Peking közben arra figyelmeztetett, hogy ellenlépéseket tehet, ha az Európai Unió újabb korlátozásokat vezet be kínai termékekkel vagy vállalatokkal szemben
Így alakult a forint sorsa reggelre: mi történt a magyar fizetőeszközzel?
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 352,70 forinton jegyezték hét órakor a hétfő esti 352,17 forint után. A dollár jegyzése 308,08 forintról 308,85 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 380,72 forintról 381,64 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1431 dollárról 1,1421 dollárra csökkent kedd reggel.
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
A mesterséges intelligencia már jóval a ChatGPT előtt jelen volt a pénzügyi szektorban, ám az elmúlt néhány év új korszakot nyitott a technológia alkalmazásában.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1870,08 pontos, 1,36 százalékos emelkedéssel 139 495,62 ponton zárt hétfőn.
Újkori aranyláz dúl a világpiacon: durván elkezdett ez a két nagyhatalom betárazni - vajon mire készülnek?
Tényleg válságálló befektetés az ékszer? És miért költ a világ évente közel 390 milliárd dollárt gyűrűkre, nyakláncokra és karkötőkre? Mutatjuk!
Régóta várt állatvédelmi szigorítás készül: társadalmi egyeztetés indul a kérdésben, sok állatbarát örülhet
Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet-tervezetről.
Tavaly 14 százalékkal kevesebb tranzakció keretében 16,5 százalékkal kisebb termőföld-terület cserélt gazdát, mint 2024-ben.
Robban a bírságbomba a hazai internetes csoportokban: milliókat fizethet, aki ilyen cipőkkel üzletel
Nyugtaadás elmulasztása miatt akár milliós bírságot is kiszabhatnak azokra a kereskedőkre, akik zárt Facebook-csoportokban limitált utcai sportcipőket árultak.
Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat.
Iránykereséssel, enyhe csökkenéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Kedden ismét kamatcsökkentésről dönthet a Monetáris Tanács, miután az 1,8 százalékra eső májusi infláció, a forint erősödése és az enyhülő nemzetközi feszültségek mind a monetáris...
Így áll a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX.
Repkedhetnek a 200 ezres bírságok a Balatonnál: új tiltás lépett életebe, erre mindenkinek figyelnie kell az idei nyáron
A Pénzcentrum legolvasottabb hírei a 25. héten. Volt itt minden.
Hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot.
Jelentősen eltértek a fogyasztói árszintek az Európai Unión belül 2025-ben. Magyarország viszont továbbra is nagyon olcsó.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 780,33 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 137 625,54 ponton zárt pénteken.
Megjelent a rendelet: katonai csapatok haladhatnak át Magyarországon, sokakat meglephet, hová tartanak
Legfeljebb 500 katona haladhat át Magyarországon egy NATO-partnerekhez kapcsolódó fekete-tengeri művelet részeként.
Ahhoz, hogy ne folyamatosan 1 százalék körül legyen a gazdasági növekedés, egy sor indikátort azonnal változtatni kellene.
A forint hirtelen és jelentős erősödése komoly veszélybe sodorta a hazai exportőröket, amelyek nyeresége drasztikusan visszaesett, sokuk pedig veszteségessé vált.