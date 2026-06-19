Kiderült a fájó igazság a magyar gazdaságról: sürgős lépések nélkül örökre beragadhatunk

Ahhoz, hogy ne folyamatosan 1 százalék körül legyen a gazdasági növekedés, egy sor indikátort azonnal változtatni kellene - írja a Portfolio.

A munkaerő-tartalékok kimerülése és a beruházások visszaesése miatt a tartós gazdasági növekedés potenciális üteme 1 százalék körülire süllyedt. Szakértők szerint a gazdaság új, akár 3 százalékos bővülést biztosító pályára állítható, ehhez azonban az állami beavatkozások drasztikus csökkentésére, a piaci mechanizmusok helyreállítására, valamint az uniós források célszerű – elsősorban az infrastruktúrát, az egészségügyet és a digitalizációt fejlesztő – felhasználására van szükség.

Az 2026 tavaszáig tartó gazdaságpolitikai kurzus elsősorban a foglalkoztatás bővítésére és a tőkebevonásra épült, ez a modell azonban mára kimerült. Szakmai konszenzus van arról, hogy a munkaerő-tartalékok elfogytak, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt pedig a munkaerőpiac alakulása a következő években már gátolni fogja a növekedést.

Ezzel párhuzamosan a beruházások is drasztikusan visszaestek az elmúlt időszakban. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője rámutatott, hogy a tőkeállomány alig bővült, sőt egyes ágazatokban a beruházások szintje még az amortizációt sem fedezte. Emiatt a magyar gazdaság hosszú távú, fenntartható növekedési képessége a korábbi várakozásokkal ellentétben jelentősen lecsökkent, és a legtöbb elemző egyetért abban, hogy a jelenlegi keretek között 1 százalék körüli szinten ragadt.

Bár a tartósan magasabb, 3 százalék körüli növekedés elérése nem lehetetlen, a felzárkózást jelenleg több tényező is gátolja. A vállalatok leginkább a kereslethiánytól szenvednek, ezért a fejlesztésekre szánt olcsó állami hitelek gyakran nem tényleges beruházásként realizálódtak, hanem állampapírokba áramlottak. Emellett a gazdasági szereplők beruházási kedvét a folyamatos energiaársokkok, valamint a kiszámíthatatlan állami beavatkozások, például a váratlanul kivetett különadók is visszavetették.

A szakértők szerint a fellendüléshez elsősorban arra van szükség, hogy az állam mérsékelje a piaci beavatkozásokat és a folyamatos szabályozási hiperaktivitást. Az új kormányt adó Tisza ezen a téren már megtette az első lépéseket, bejelentve a védett árak kivezetését, a közbeszerzési szabályok átírását, a koncessziók felülvizsgálatát, valamint a monopóliumok felszámolását. Bár a túlzott sietség kockázatokkal járhat, a piaci környezet normalizálása elkerülhetetlen. Ahogy Zsiday Viktor befektetési szakember rámutatott, a korrupció és az államnak való megfelelési kényszer helyett a kiszámítható, európai piaci mechanizmusok visszaállítása a növekedés legfontosabb előfeltétele.

A sikerhez elengedhetetlen a közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) stratégiájának átértékelése is. A teljesen kimerült munkaerőpiac miatt a nagy munkaerő-igényű akkumulátor- és autógyárak erőltetése egyre inkább kontraproduktívvá válik, ezért helyettük egy kiszámítható, magasabb hozzáadott értéket képviselő beruházásokat vonzó gazdaságfejlesztési irányvonalra van szükség.

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Ugyanilyen fontos az uniós források átgondolt, koherens jövőkép mentén történő felhasználása, amely a központosított szakpolitikák helyett a piaci szereplők önálló kezdeményezéseit ösztönzi. Palócz Éva, a Kopint-TÁRKI vezérigazgatója szerint kiemelt feladat a rendkívül elhanyagolt közlekedési infrastruktúra korszerűsítése, ami javíthatná a munkaerő mobilitását, valamint az egészségügyi rendszer rendbetétele.

Halmai Péter, az MTA Gazdaság és Jogtudományok Osztályának elnöke a humántőke fejlesztése mellett a digitalizációban és a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek kiaknázását hangsúlyozta. Virovácz Péter pedig úgy véli, hogy a támogatásokat azokra a területekre kell összpontosítani, amelyek a leginkább képesek növelni az ország alacsony termelékenységét, így például a felsőoktatásra, a modernizálódó agráriumra és az energiatermelésre.

A gazdaság sikeres átalakításának valódi mérőszáma öt év múlva nem csupán a GDP növekedési ütemében mutatkozik majd meg. A legfontosabb eredményt az üzleti bizalom tartós javulása jelentené, ami azt igazolná, hogy a gazdasági szereplők újra hisznek az ország hosszú távú és stabil fejlődésében.