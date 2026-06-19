A forint hirtelen és jelentős erősödése komoly veszélybe sodorta a hazai exportőröket, amelyek nyeresége drasztikusan visszaesett, sokuk pedig veszteségessé vált.
Kiderült a fájó igazság a magyar gazdaságról: sürgős lépések nélkül örökre beragadhatunk
Ahhoz, hogy ne folyamatosan 1 százalék körül legyen a gazdasági növekedés, egy sor indikátort azonnal változtatni kellene - írja a Portfolio.
A munkaerő-tartalékok kimerülése és a beruházások visszaesése miatt a tartós gazdasági növekedés potenciális üteme 1 százalék körülire süllyedt. Szakértők szerint a gazdaság új, akár 3 százalékos bővülést biztosító pályára állítható, ehhez azonban az állami beavatkozások drasztikus csökkentésére, a piaci mechanizmusok helyreállítására, valamint az uniós források célszerű – elsősorban az infrastruktúrát, az egészségügyet és a digitalizációt fejlesztő – felhasználására van szükség.
Az 2026 tavaszáig tartó gazdaságpolitikai kurzus elsősorban a foglalkoztatás bővítésére és a tőkebevonásra épült, ez a modell azonban mára kimerült. Szakmai konszenzus van arról, hogy a munkaerő-tartalékok elfogytak, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt pedig a munkaerőpiac alakulása a következő években már gátolni fogja a növekedést.
Ezzel párhuzamosan a beruházások is drasztikusan visszaestek az elmúlt időszakban. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője rámutatott, hogy a tőkeállomány alig bővült, sőt egyes ágazatokban a beruházások szintje még az amortizációt sem fedezte. Emiatt a magyar gazdaság hosszú távú, fenntartható növekedési képessége a korábbi várakozásokkal ellentétben jelentősen lecsökkent, és a legtöbb elemző egyetért abban, hogy a jelenlegi keretek között 1 százalék körüli szinten ragadt.
Bár a tartósan magasabb, 3 százalék körüli növekedés elérése nem lehetetlen, a felzárkózást jelenleg több tényező is gátolja. A vállalatok leginkább a kereslethiánytól szenvednek, ezért a fejlesztésekre szánt olcsó állami hitelek gyakran nem tényleges beruházásként realizálódtak, hanem állampapírokba áramlottak. Emellett a gazdasági szereplők beruházási kedvét a folyamatos energiaársokkok, valamint a kiszámíthatatlan állami beavatkozások, például a váratlanul kivetett különadók is visszavetették.
A szakértők szerint a fellendüléshez elsősorban arra van szükség, hogy az állam mérsékelje a piaci beavatkozásokat és a folyamatos szabályozási hiperaktivitást. Az új kormányt adó Tisza ezen a téren már megtette az első lépéseket, bejelentve a védett árak kivezetését, a közbeszerzési szabályok átírását, a koncessziók felülvizsgálatát, valamint a monopóliumok felszámolását. Bár a túlzott sietség kockázatokkal járhat, a piaci környezet normalizálása elkerülhetetlen. Ahogy Zsiday Viktor befektetési szakember rámutatott, a korrupció és az államnak való megfelelési kényszer helyett a kiszámítható, európai piaci mechanizmusok visszaállítása a növekedés legfontosabb előfeltétele.
A sikerhez elengedhetetlen a közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) stratégiájának átértékelése is. A teljesen kimerült munkaerőpiac miatt a nagy munkaerő-igényű akkumulátor- és autógyárak erőltetése egyre inkább kontraproduktívvá válik, ezért helyettük egy kiszámítható, magasabb hozzáadott értéket képviselő beruházásokat vonzó gazdaságfejlesztési irányvonalra van szükség.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ugyanilyen fontos az uniós források átgondolt, koherens jövőkép mentén történő felhasználása, amely a központosított szakpolitikák helyett a piaci szereplők önálló kezdeményezéseit ösztönzi. Palócz Éva, a Kopint-TÁRKI vezérigazgatója szerint kiemelt feladat a rendkívül elhanyagolt közlekedési infrastruktúra korszerűsítése, ami javíthatná a munkaerő mobilitását, valamint az egészségügyi rendszer rendbetétele.
Halmai Péter, az MTA Gazdaság és Jogtudományok Osztályának elnöke a humántőke fejlesztése mellett a digitalizációban és a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek kiaknázását hangsúlyozta. Virovácz Péter pedig úgy véli, hogy a támogatásokat azokra a területekre kell összpontosítani, amelyek a leginkább képesek növelni az ország alacsony termelékenységét, így például a felsőoktatásra, a modernizálódó agráriumra és az energiatermelésre.
A gazdaság sikeres átalakításának valódi mérőszáma öt év múlva nem csupán a GDP növekedési ütemében mutatkozik majd meg. A legfontosabb eredményt az üzleti bizalom tartós javulása jelentené, ami azt igazolná, hogy a gazdasági szereplők újra hisznek az ország hosszú távú és stabil fejlődésében.
Megjelent a rendelet: katonai csapatok haladhatnak át Magyarországon, sokakat meglephet, hová tartanak
Legfeljebb 500 katona haladhat át Magyarországon egy NATO-partnerekhez kapcsolódó fekete-tengeri művelet részeként.
Meglepő átrendeződés Európában: durva pofont kaptak a nyugati óriások, de mi a helyzet Magyarországgal?
Bár a gazdasági nehézségek miatt csökkent az Európába érkező külföldi működőtőke-befektetésekmvolumene, a kontinens iránti hosszú távú bizalom továbbra is erős.
Szerdán ülésezett a kormány, a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztató pedig 11 órakor kezdődött.
Megtört a tőzsdére lépése óta tartó folyamatos emelkedés Elon Musk űripari cégénél, ugyanis a kezdeti meredek szárnyalás után csütörtökön először esett az árfolyam.
Megdöbbentő fordulat Magyarországon: amint felmerült a tiltások kivezetése, valami azonnal változni kezdett
Az állami beavatkozásokra építő gazdaságpolitika az elmúlt években gyakran csak a saját korábbi hibáit próbálta orvosolni.
Keményen üzent az új rendőrfőkapitány: senki nem vonhatja ki magát a törvény alól, odacsapnak a bűnözőknek
Az újonnan kinevezett országos rendőrfőkapitány, Mecser Tamás parlamenti meghallgatásán megerősítette a Terrorelhárítási Központ rendőrségbe történő beolvasztását.
Döbbenetes, eddig titkolt lyuk tátonghat a magyar költségvetésben: százmilliárdokat fizethet vissza az állam a hazai óriáscégeknek
Több százmilliárd forintos, kamatokkal növelt visszafizetési kötelezettség terhelheti az államháztartást
Az államadósság szerkezete, a rejtett nagyvállalati kockázatok és az elmaradt fejlesztések miatt a következő időszak gazdaságpolitikájában szigorú prioritásokat kell meghatározni
Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Megdöbbentő részletek derültek ki a tervezett új adóról: menekülőre foghatják a hazai szupergazdagok?
Akár háromszoros különbség is lehet a vagyonadó bevételében, a kulcs a céges vagyon és az értékelési módszer.
Új Eurostat-adatok szerint Magyarország Lettországgal holtversenyben az EU utolsó helyére került a háztartási fogyasztásban.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán.
Megdöbbentő anyagok lapulhatnak a hazai fürdőszobákban: országos razziát indított a fogyasztóvédelem
Tömeges ellenőrzés indul a kozmetikumoknál: több, korábban gyakori összetevőt is tiltólistára tett az EU.
Új toborzási hullám indul Debrecenben: a CATL év végére jelentősen növelné dolgozói létszámát.
Karbantartási munkák miatt csökkentik a 3. blokk teljesítményét, a beavatkozás a kondenzátor tisztításához szükséges.
Vegyes technikai képet mutat a BUX és a vezető részvények többsége, fontos szinteket figyelnek az elemzők.
Tovább emelkedtek a bérek: a bruttó átlagkereset már meghaladta a 772 ezer forintot, a reálbérek is nőttek.
Kis mértékben gyengült a forint az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben a reggeli kereskedésben.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.